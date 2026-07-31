Jueza rechaza órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, exfiscales señalados de corrupción en Guatemala

La jueza María Benilda Sandoval rechazó las órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez en una causa por abuso de autoridad. (Infobae)

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La jueza María BenildaSandoval rechazó las órdenes de captura que el Ministerio Público de Guatemala pidió contra los exjefes fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, una decisión que frenó el intento de llevarlos de inmediato ante la justicia por una investigación en la que ambos coinciden por el delito de abuso de autoridad.

El propio Ministerio Público advirtió que la resolución abre la posibilidad de fuga de los investigados y favorece la impunidad de exfuncionarios. También sostuvo que existía riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, porque los señalados podrían mantener influencia sobre personal interno de la institución, informó el Diario La Hora.

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Según Prensa Libre, las solicitudes de captura fueron planteadas esta semana por fiscales de la nueva administración del MP ante el juzgado de diligencias urgentes. Una fuente con conocimiento del caso, que pidió no ser identificada, confirmó al diario que las pesquisas llevaron a pedir la aprehensión de ambos exfuncionarios.

La jueza consideró que no había motivo para autorizar las capturas. De acuerdo con La Hora, en su resolución dispuso que los señalados comparezcan al proceso penal mediante una citación ordinaria para su primera declaración.

El Ministerio Público sostiene que había riesgo de fuga y de interferencia en la investigación

El ente investigador, dirigido por Gabriel Estuardo García Luna, inició investigaciones penales contra José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina, mientras que las solicitudes fueron solicitadas al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes.

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Rafael Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), puesto en el que se convirtió en la mano derecha de la exfiscal General, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU., la Unión Europea y otros países como Canadá. (MP de Guatemala)

Hasta ahora se desconocen pormenores de los hechos por los que el MP busca procesar a los dos exjefes fiscales, únicamente se sabe que ambos habrían incurrido en serios abusos de autoridad cuando fueron jefes de sección dentro del Ministerio Público.

En el caso de Curruchiche, la jueza sí había accedido a una cita para audiencia de primera declaración y la programó en el juzgado a cargo del expediente. Ese caso fue asignado al juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, quien conoce el expediente de Corrupción Semilla, y la citación fue cancelada por el juez.

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Curruchiche y Sánchez ocuparon cargos sensibles en la gestión anterior del MP

Curruchiche fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) después de la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien ahora se encuentra en el exilio.

Durante la administración de la exfiscal General, Consuelo Porras, Curruchiche se convirtió en uno de sus rostros más visibles y tuvo a su cargo el caso Corrupción Semilla.

Uno de los expedientes que mantuvo activa la FECI de Curruchiche, fue el vinculado con el actual presidente Bernardo Arévalo y el cancelado partido político Movimiento Semilla. Por esa investigación, el MP obtuvo confesiones ante jueces mediante el procedimiento de aceptación de cargos y, tras las elecciones de 2023, autoridades fiscales llegaron a sugerir en una rueda de prensa que no se tomaran como válidos los comicios.

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Sánchez, por su parte, fue jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Antes había destacado en investigaciones relacionadas con lavado de dinero y otros activos, y entre sus últimos casos figuró Toma Usac, un proceso que grupos universitarios describieron como criminalización de estudiantes y docentes después de manifestaciones.

Saúl Sánchez fue jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, durante la administración de Consuelo Porras. (MP de Guatemala)

Curruchiche dejó el Ministerio Público luego de que García Luna asumiera como nuevo fiscal general en sustitución de Consuelo Porras, en una de las primeras decisiones de la nueva gestión. Sánchez fue trasladado después a la Fiscalía contra el Secuestro, pero presentó su renuncia y abandonó la institución.

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Durante su jefatura en la FECI, Curruchiche estuvo mantuvo abiertos los procesos contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval, condecorado a nivel nacional e internacional por el impulso que mantuvo en la lucha contra la corrupción. También investigó al expresidente Alejandro Giammattei, en casos que nunca avanzaron, así como contra José Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, quien estuvo en prisión preventiva durante varios meses, pese a las exigencias de liberad de instancias internacionales que lo consideraban un preso político.

Curruchiche también está sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel y en los listados de actores corruptos y antidemocráticos de la Unión Europea también le impuso sanciones. Actualmente, espera ser citado por el caso penal derivado de sus acciones cuando fue fiscal.

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