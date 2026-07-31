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Hondureño es condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años

Un hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años. Al finalizar su condena podría enfrentar un proceso de deportación.

El condenado será inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales.(FOTO: Infobae)
El condenado será inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales.(FOTO: Infobae)
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El sentenciado fue identificado como Joel Alexander Orellana Ramos, de 21 años y originario de La Lima, Cortés, cuya condena fue impuesta por el juez Thomas West, del 19.º Tribunal de Distrito Estatal de Waco, tras aprobar un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del acusado.

De acuerdo con el expediente judicial, Orellana Ramos aceptó su responsabilidad en un delito catalogado como de primer grado, una clasificación que en el estado de Texas puede ser sancionada con penas que van desde varios años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias del caso.

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Según la documentación del proceso, el hondureño optó por declararse culpable mediante un acuerdo judicial que permitió resolver el caso sin llegar a juicio.

Como resultado de ese convenio, el tribunal le impuso una condena de ocho años de prisión, una pena inferior al máximo previsto por la legislación para este tipo de delitos.

La resolución fue emitida por el 19.º Tribunal de Distrito Estatal de Waco, autoridad que validó el acuerdo alcanzado entre ambas partes conforme al procedimiento establecido por la legislación estadounidense.

Así ocurrieron los hechos, según la investigación

Las investigaciones establecen que la víctima, una adolescente de 13 años, salió de su vivienda y posteriormente se comunicó con el ahora condenado utilizando el teléfono celular de su abuela.

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De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado pasó a recoger a la menor y la trasladó a otra residencia, donde, según la acusación presentada por la Fiscalía, ocurrieron los hechos por los cuales fue procesado.

Posteriormente, la adolescente acudió junto a su madre a un hospital de Waco, donde fue sometida a una evaluación médico-forense que permitió recopilar evidencia incorporada posteriormente al expediente judicial.

Joel Alexander Orellana Ramos fue condenado a ocho años de prisión en Texas. (FOTO: Telemundo TX)
Joel Alexander Orellana Ramos fue condenado a ocho años de prisión en Texas. (FOTO: Telemundo TX)

Durante las diligencias, la víctima identificó al sospechoso como “Joel”, mientras que los análisis realizados por especialistas permitieron obtener evidencia biológica utilizada por la Fiscalía como parte de la investigación.

Las pruebas recopiladas durante el proceso fueron incorporadas al expediente que finalmente derivó en la declaración de culpabilidad presentada por el acusado ante el tribunal.

El caso quedó resuelto mediante el acuerdo judicial, evitando así la celebración de un juicio con jurado.

Podría ser deportado al cumplir la condena

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Joel Alexander Orellana Ramos sea inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales de Estados Unidos, una medida contemplada para este tipo de delitos.

Las autoridades también informaron que el hondureño permanecerá sujeto a una orden de detención migratoria, por lo que una vez cumpla su condena podría enfrentar un proceso de deportación hacia Honduras, dependiendo de la resolución que adopten las autoridades migratorias estadounidenses.

Asimismo, el tribunal determinó que los 371 días que el acusado permaneció detenido en la cárcel del condado de McLennan serán descontados del total de la condena impuesta.

Las autoridades migratorias podrían iniciar un proceso de deportación al concluir la condena. (FOTO: Telemundo TX)
Las autoridades migratorias podrían iniciar un proceso de deportación al concluir la condena. (FOTO: Telemundo TX)

El caso quedó concluido en la vía penal tras la aceptación de culpabilidad, aunque el proceso migratorio continuará una vez finalice el cumplimiento de la sentencia en territorio estadounidense.

El caso fue procesado bajo la legislación penal del estado de Texas, donde los delitos de esta naturaleza son considerados entre los más graves del sistema judicial.

La resolución del tribunal pone fin al proceso penal tras la admisión de culpabilidad del acusado, aunque las autoridades migratorias estadounidenses aún deberán definir su situación una vez concluya el cumplimiento de la condena impuesta por la justicia.

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