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Menos cepo cambiario: las empresas giraron dividendos por USD 1.015 millones en junio, el monto más alto en una década

Los sectores de energía, alimentos y bebidas, minería y entidades financieras lideraron los pagos al exterior en un mes en el que la cuenta corriente cambiaria cerró con superávit

Miles de billetes de 100 dólares están esparcidos sobre una mesa de madera. Dos candados de bronce, uno cerrado y otro ligeramente abierto, se ven en el centro.
Las empresas giraron más de USD 1.000 millones en junio, el monto más elevado en décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Central (BCRA) difundió su informe mensual sobre la evolución del mercado de cambios y el balance cambiario correspondiente a junio, en el que detalla el comportamiento de los distintos sectores que participaron de las operaciones y el resultado de las principales cuentas que componen el balance de pagos cambiario. Entre los conceptos relevados, el organismo incluyó los movimientos vinculados al pago de utilidades y dividendos por parte de las empresas hacia el exterior, un rubro que forma parte de la cuenta de ingreso primario y que ganó relevancia luego de las flexibilizaciones normativas dispuestas en los últimos meses.

En junio, las compañías giraron al exterior USD 1.015 millones en concepto de utilidades y dividendos. Se trata del monto más alto en más de 10 años. La mayor parte de estas operaciones se realizó mediante compras directas en el mercado de cambios. Este monto se enmarca dentro del resultado de la cuenta de ingreso primario, la cual arrojó una salida neta de USD 1.567 millones durante el mes.

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Ese resultado de la cuenta de ingreso primario estuvo explicado, además de por los egresos de utilidades, dividendos y otras rentas por USD 1.023 millones, por el pago de intereses por USD 544 millones. De ese total de intereses, USD 185 millones correspondieron a pagos realizados por el “Gobierno General y BCRA”.

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