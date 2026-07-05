La AFA sumó seis nuevos sponsors internacionales durante la Copa del Mundo

Winna, uno de los nuevos sponsors de la AFA

Mientras la Selección pelea por un nuevo título dentro de la cancha, la Asociación del Fútbol Argentino disputa otro Mundial, el del marketing. Detrás de esa estrategia aparece el trabajo de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, quien transformó a la entidad que rige los destinos del fútbol argentino en una de las marcas deportivas con mayor crecimiento internacional y convirtió al Mundial 2026 en una plataforma global de negocios.

Si hace algunos años la AFA dependía casi exclusivamente de los derechos de televisión, hoy más del cincuenta por ciento de sus ingresos provienen del área comercial y de marketing, resultado de un proceso de profesionalización e internacionalización liderado por Petersen. La estrategia posicionó a la selección argentina como una marca global capaz de competir comercialmente con las organizaciones deportivas más importantes del mundo.

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Lbank también se sumó como partner internacional de la AFA

Desde el comienzo de la Copa del Mundo, Petersen encabezó una intensa agenda de reuniones y presentaciones comerciales en Miami, Kansas City y Dallas, donde la AFA aprovechó cada partido de la Selección para generar nuevas oportunidades de negocios, fortalecer vínculos con empresas internacionales y continuar expandiendo su presencia en el mercado estadounidense.

Como resultado de ese trabajo, durante el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, la AFA presentó seis nuevos partners internacionales: Kalshi, Migu, Double Eagle, Winna, LBank y Airbnb, consolidando una estrategia que combina tecnología, innovación, entretenimiento, plataformas digitales, servicios financieros y hospitalidad.

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En las últimas horas, se realizó en Miami el anuncio de la llegada de Airbnb como Global Partner, una alianza que potencia el acuerdo estratégico que la compañía mantiene con la FIFA. El objetivo de Airbnb es capitalizar aún más su sponsorship global utilizando la imagen de los actuales campeones del mundo para desarrollar experiencias y activaciones dirigidas a millones de fanáticos durante el Mundial. La presentación se realizo en el nuevo AFA Community Center de North Bay Village y contó con la presencia de Eduardo Solís, Partnerships Lead de Airbnb.

Leandro Petersen logró gestionar seis nuevos socios comerciales para la AFA

Dentro de esa agenda en Miami el día previo también sobresalió el Partido de Pádel de las Leyendas, una innovadora activación que reunió deporte, entretenimiento y negocios. Del encuentro participaron reconocidas figuras del fútbol argentino como Carlos Tevez, Esteban Cambiasso, Javier Saviola, Diego Perotti, Germán Denis, Leandro Cufré y Javier Pastore, quienes compartieron la jornada junto a empresarios, ejecutivos y representantes de las marcas patrocinadoras. La propuesta combinó hospitalidad, networking y deporte, fortaleciendo el vínculo entre la AFA y sus socios estratégicos.

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La agenda comercial también incluyó reuniones con compañías de distintos sectores y acercamientos con otras organizaciones deportivas de Estados Unidos, buscando generar alianzas que trasciendan el fútbol y posicionen a la AFA dentro del ecosistema del deporte y el entretenimiento norteamericano.

La visión de Petersen consiste en que la AFA no dependa únicamente de los resultados deportivos. El objetivo es construir una plataforma global de negocios capaz de generar oportunidades durante todo el año, apoyándose en el prestigio de la selección argentina, la pasión de sus hinchas y una estrategia comercial de largo plazo.

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Mientras Lionel Scaloni y sus futbolistas buscan otra consagración dentro del campo de juego, la AFA también gana otro campeonato. Es el Mundial del marketing, donde los goles se traducen en nuevos sponsors, alianzas internacionales, inversiones y proyectos que fortalecen a una marca que hoy es referencia en la industria del deporte a nivel mundial.