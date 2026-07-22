El Banco Central siguió con la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

El BCRA hilvanó 131 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 132 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tras adquirir USD 25 millones este miércoles . En lo que va del año, la entidad ya incorporó más de USD 12.700 millones a sus reservas internacionales.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario en enero, el BCRA concretó adquisiciones por 12.711 millones de dólares. El equipo económico había fijado como objetivo anual un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para 2026.

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Durante los primeros siete meses de 2026, el ingreso de divisas se vio favorecido por liquidaciones provenientes del sector agropecuario, energético y minero, además de la colocación de deuda en mercados internacionales por parte de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al BCRA captar una porción significativa de los dólares disponibles.

En junio, el Banco Central redujo su nivel de intervención con el fin de disminuir la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas registró un aumento y el tipo de cambio mayorista subió más de 5%, superando por primera vez a la inflación desde octubre de 2025.

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Durante ese mes, las compras oficiales sumaron 1.418 millones de dólares, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y solo superiores al registro de enero, que fue el menor del año. En julio, hasta el momento, las adquisiciones totalizan USD 1.546 millones y ya superaron al registro total de junio.

La entidad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. En el primer trimestre, la acumulación de reservas resultó más desafiante debido a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

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Para sostener el ritmo de compras, el BCRA aumentó la emisión de pesos sin operar sobre mecanismos de esterilización, mientras el Tesoro absorbió parte del excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Las reservas internacionales cerraron en USD 49.063 millones, tras una suba diaria de 117 millones de dólares. De esta manera, volvió a niveles de comienzos de mes, en la previa del pago de un abultado vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares.

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El dólar volvió a subir

Con operaciones que alcanzaron USD 389,7 millones en el mercado de contado, el volumen negociado se redujo casi a la mitad frente al martes. En este contexto, el dólar mayorista subió 5,50 pesos, lo que representa un avance del 0,4%, y cerró en $1.483, nivel observado por última vez el 8 de julio.

El Banco Central estableció el tope del régimen cambiario en 1.833,77 pesos. Así, el dólar mayorista se ubicó a 350,77 pesos o un 23,7% por debajo del límite superior fijado para la flotación.

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En cuanto a la cotización al público, el dólar aumentó cinco pesos (0,3%) y finalizó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Según datos oficiales, el promedio en las entidades financieras fue de $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

En tanto, el blue avanzó diez pesos o 0,7% en la jornada, alcanzando los $1.555 para la venta, un máximo nominal que supera los 1.550 pesos registrados el 22 de octubre del año pasado. En lo que va de 2026, la cotización del mercado informal subió 25 pesos, equivalente a un 1,6%, todavía muy por debajo de la inflación acumulada, que ronda el 18% en el mismo lapso.

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En este segmento informal, las agencias de cambio compran la divisa a sus clientes a $1.535, es decir, 85 pesos o 5,9% más que los 1.450 pesos que abonan los bancos, lo que motiva a liquidar dólares guardados en este circuito.