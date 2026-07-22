El Salvador

El salvadoreño Fernanfloo se sincera sobre su carrera, la fama y su esperado combate en La Velada del Año VI

A solo días de verse las caras contra Plex en el cuadrilátero este sábado 25 de julio, la leyenda salvadoreña se desnudó ante las cámaras de Ibai Llanos para demostrar que su madurez y serenidad serán sus mejores armas en La Velada del Año VI

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Fernanfloo y Plex protagonizan el combate estelar de La Velada del Año VI (Foto cortesía Ibai).
Fernanfloo y Plex protagonizan el combate estelar de La Velada del Año VI (Foto cortesía Ibai).

La cuenta regresiva ha llegado a su fin y la tensión está en su punto máximo. A solo unos días de que suene la campana en La Velada del Año VI, el emblemático evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, la expectativa no podría ser mayor.

Este sábado 25 de julio, dos de las figuras más influyentes del entretenimiento hispanohablante, el creador español YoSoyPlex (Plex) y el ícono salvadoreño Luis Fernando Flores Alvarado, mejor conocido como Fernanfloo, se verán las caras sobre el cuadrilátero en un enfrentamiento uno contra uno que promete paralizar a millones de espectadores en todo el mundo.

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Llanos sometió a ambos contendientes a una intensa prueba de polígrafo. Dirigida por el especialista José Antonio Landa, de la European Polygraph Academy, la sesión buscó medir la honestidad de ambos creadores de contenido, desnudando sus emociones, verdades incómodas y la mentalidad con la que enfrentarán el combate.

Entre preguntas sobre dinero, fama, carrera e inseguridades, el legendario youtuber salvadoreño demostró por qué sigue siendo una de las personalidades más queridas y respetadas de la comunidad digital.

¿Qué pasa cuando los youtubers más grandes se enfrentan a un detector de mentiras? Mira cómo Plex y Fernanfloo responden a las preguntas directas de Ibai y de otros creadores. ¿Saldrá a la luz toda la verdad?

La voz de la experiencia: Humildad y perspectiva de un gigante

A sus 33 años, Fernanfloo afronta esta nueva etapa de su vida con un temple y una madurez envidiables. Durante la prueba del detector de mentiras, el salvadoreño no dudó en reconocer sus límites ni en mostrar su lado más humano. Al ser cuestionado sobre si se considera el youtuber hispanohablante más grande de la historia, respondió categóricamente que no, señalando a Germán Garmendia como el verdadero referente que rompió esquemas en la plataforma.

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La prueba confirmó que decía la verdad, reafirmando una personalidad fundamentada en la objetividad y la humildad. El Salvadoreño también profundizó en el peso de su propia creación artística. Explicó abiertamente que “Fernanfloo” es un personaje eufórico y alocado del cual a veces le cuesta entrar en tono hoy en día, diferenciándolo firmemente de su persona real, Luis Fernando.

Asimismo, demostró un arraigo indestructible hacia sus raíces cuando se le preguntó si había considerado abandonar su país natal: la respuesta fue un rotundo “no”. Para el creador, El Salvador representa la familia, la cercanía y la felicidad, un pilar emocional que lo mantiene firme sin importar las fronteras que haya conquistado en el entorno digital.

Ibai Llanos somete a YoSoyPlex y Fernanfloo a la prueba del polígrafo a pocos días de su combate en La Velada del Año 6. ¿Quién dice la verdad y quién miente en las preguntas más comprometidas?

Respecto a su visión de las redes sociales, el centroamericano reconoció abiertamente que el panorama actual es sumamente complejo. Aunque admitió que en sus inicios se contaba con menos recursos y se hacía todo por pasatiempo, concordó en que hoy en día existe una competencia feroz que dificulta sobresalir.

A pesar de haber atravesado la cúspide de su carrera y saber que su momento de mayor masa de visitas ya pasó, aseguró sentirse pleno, descartando cualquier miedo a perder la fama y enfocando sus aspiraciones futuras en proyectos de negocios y en el deseo de expandir su familia.

Un campeón probado: El antecedente de Fernanfloo en el ring

El choque de este sábado no es un terreno desconocido para el creador salvadoreño. Cabe recordar que Fernanfloo ya sabe lo que es subirse al cuadrilátero bajo la mirada atónita de millones de personas y salir victorioso.

En una edición anterior de La Velada del Año, el cuscatleco se midió en un electrizante combate contra el creador mexicano Luzu, demostrando una preparación física formidable, gran disciplina deportiva y un corazón competitivo que le valió el triunfo por decisión.

Aquel combate no solo dejó en claro la capacidad atlética de Fernanfloo, sino también su sangre fría para manejar la inmensa presión que representa un escenario repleto de fanáticos y un programa con audiencias récord.

Es precisamente esa experiencia previa en la victoria lo que le otorga un plus estratégico sobre Plex, quien, a pesar de su imponente estatura y excelente condición física, carga con la espina de no haber quedado del todo satisfecho con el nivel boxístico mostrado en su debut anterior contra El Mariana.

El salvadoreño, con el rostro congestionado y el pecho agitado, apenas podía mantenerse en pie, mientras el sudor le empapaba el protector bucal. Cuando el presentador pronunció las palabras mágicas: “¡Ganador por decisión dividida... Fernanfloo !”, el estadio estalló en un rugido ensordecedor.

Por lo que, de cara al enfrentamiento de este fin de semana, la vibra entre ambos púgiles combina un profundo respeto mutuo con un deseo irrefrenable de triunfar. Durante el interrogatorio, Plex dejó ver la gran presión que siente sobre sus hombros al ser considerado por muchos como el favorito debido a su físico, e incluso declaró con firmeza que visualiza ganar la pelea mediante un nocaut.

Frente a estas declaraciones, la postura del salvadoreño no se hizo esperar. Ante la pregunta de si teme caer noqueado por los puños del español, Fernanfloo negó rotundamente sentir miedo. Aunque el detector de mentiras sugirió una leve inquietud humana ante el riesgo físico que implica el boxeo, el salvadoreño enfatizó con convicción que un KO en su contra “no va a pasar”, sosteniendo que ha entrenado para evitar cualquier sorpresa y que confía plenamente en sus habilidades defensivas y de contraataque.

Fernanfloo no solo subirá al ring a defender su invicto en el evento, sino a representar a toda una comunidad latinoamericana que lo ha visto crecer. Con la disciplina que lo caracteriza, el cuscatleco buscará dar la sorpresa, dar un espectáculo inolvidable y demostrar una vez más por qué las leyendas nunca pasan de moda.

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