Política

Chubut y el ENACOM firmaron un acuerdo para instalar el segundo cable submarino de fibra óptica del país

El gobernador Ignacio Torres selló el convenio en la ciudad de Rawson para atraer inversores y crear un hub digital para 2030. Cuáles son los otros alcances de la iniciativa

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Ignacio Torres, gobernador de Chubut
El gobernador Ignacio Torres busca que la costa chubutense aloje una nueva vía de conexión para el tráfico internacional de datos

La provincia de Chubut, liderada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentaron este jueves en Rawson el programa Chubut Hub Digital 2030.

Se trata de la firma de una carta de intención para impulsar la instalación del segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica de la Argentina. La iniciativa busca reducir la dependencia de un único ingreso de tráfico internacional de datos.

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El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, en Rawson. Allí, la provincia reunió a autoridades nacionales, empresas tecnológicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales y referentes del sistema científico-tecnológico para fijar una hoja de ruta común.

El gobernador Ignacio Torres firmó con el Enacom el lanzamiento del programa Chubut Hub Digital 2030
El gobernador Ignacio Torres firmó con el Enacom el lanzamiento del programa Chubut Hub Digital 2030 (Gobierno del Chubut)

El eje formal de la jornada fue la firma de una carta de intención entre Torres y el titular del ENACOM, Juan Martín Ozores, un paso que establece las bases para futuros convenios específicos. También participaron de la rúbrica el ministro de Producción de Chubut, Juan Pavón, y el ingeniero Miguel Ángel Pesado, en representación de Ingenieros Argentinos Asociados.

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El plan para infraestructura digital

La provincia presentó el programa Chubut Hub Digital 2030 con el objetivo de consolidarse como uno de los principales polos de infraestructura digital del país. El plan contempla inversiones en telecomunicaciones, centros de datos e inteligencia artificial.

La propuesta apunta a que la costa chubutense aloje el segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica del país. Si avanza, incorporará una nueva vía de conexión para el tráfico internacional de datos, que hoy entra a la Argentina por un solo punto.

Torres sostuvo que Chubut reúne condiciones para atraer el financiamiento que exigen proyectos de esta escala. El gobernador afirmó además que la provincia tiene ventajas competitivas que la ubican en una posición estratégica frente a otras jurisdicciones.

Un cable submarino seccionado con múltiples capas y fibras ópticas de colores sobre rocas en el fondo del mar, con peces y luz solar.
La costa chubutense busca alojar un segundo punto de amarre para el cable submarino de fibra óptica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ozores definió el convenio de colaboración técnica como un “salto cualitativo” para la provincia y la región. El titular del organismo nacional agregó que Chubut figura entre las provincias más beneficiadas por el Hub Tecnológico nacional, con conectividad que llega a escuelas, centros de salud y pymes ubicadas en zonas remotas.

Desde el organismo nacional, la participación en el proyecto fue vinculada con los lineamientos del Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones. Ese esquema promueve el despliegue de redes de conectividad modernas, seguras y sostenibles en todo el territorio argentino.

La jornada también reunió a integrantes de la Cámara TIC, universidades y empresas de base tecnológica. El objetivo de esa convocatoria fue unificar esfuerzos entre el sector público, el sistema científico y los actores privados para ordenar el desarrollo de la infraestructura digital en la provincia.

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