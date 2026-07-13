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La supercomputadora que predijo las semifinales del Mundial arriesgó cuál es la selección con más chances de ganar el título

Una empresa especializada en datos elaboró un informe sobre las probabilidades que tienen Argentina, Inglaterra, Francia y España de alcanzar la gloria

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Cuatro futbolistas en estadios de juego: Lionel Messi (Argentina), Jude Bellingham (Inglaterra), Kylian Mbappé (Francia) y Lamine Yamal (España).
Las probabilidades de cada selección de salir campeón del Mundial 2026 (REUTERS)

Las semifinales del Mundial 2026 quedaron definidas con cuatro selecciones que partieron como favoritas en el inicio del certamen: Francia chocará contra España el martes y la selección argentina se medirá contra Inglaterra el miércoles. La supercomputadora de Opta Analyst actualizó sus predicciones y ubicó al elenco albiceleste como el que menos probabilidades tiene de salir campeón de la Copa del Mundo.

El modelo estadístico, elaborado por la empresa especializada en datos tras 25 mil simulaciones, proyectó que Francia es la principal favorita al título con 34,05%, seguida por España con 23,45% e Inglaterra con 21,94%. Argentina quedó última con un 20,55% de probabilidades de revalidar el título. No obstante, en el cruce entre argentinos e ingleses, la diferencia es mínima: 50,94% de opciones de avanzar para el equipo de Thomas Tuchel contra 49,06% para el conjunto de Lionel Scaloni.

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Según Opta Analyst, la otra semifinal tiene un sesgo más marcado. Les Bleus, que se medirán contra la Roja el martes 14 de julio en Dallas, cuenta con 57,70% de probabilidades de alcanzar el partido decisivo, mientras que el seleccionado español conserva 42,30%.

El cálculo de la supercomputadora de Opta sobre las selecciones que más probabilidades tienen de salir campeón del Mundial 2026 (Opta)
El cálculo de la supercomputadora de Opta sobre las selecciones que más probabilidades tienen de salir campeón del Mundial 2026 (Opta)

La publicación sostuvo que esta es apenas la tercera vez que los cuatro semifinalistas de una Copa del Mundo son selecciones que ya fueron campeonas, después de 1970 y 1990. También señaló que los cuatro favoritos iniciales del torneo llegaron a esta instancia. La predicción de Opta afirma que Inglaterra tiene una ventaja mínima sobre Argentina para meterse en la final del Mundial 2026. La distancia entre ambos es inferior a dos puntos porcentuales y deja el partido dentro de un margen de paridad casi total.

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“A pesar de ser los campeones defensores, Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes (20,6%), pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones”, argumentó Opta, según el cálculo de su supercomputadora.

Argentina llegó a esta instancia después de eliminar a Suiza en un partido que se resolvió en el tiempo extra. Lionel Messi no pudo marcar por primera vez en el torneo, pero asistió de córner en el gol de cabeza de Alexis Mac Allister. Julián Álvarez volvió a adelantar al equipo en el suplementario y Lautaro Martínez sentenció el resultado. La selección de Lionel Scaloni disputó ante Suiza su decimotercer partido mundialista con tiempo suplementario, un récord en la historia de la competencia. De esos 13 encuentros, ganó 11, incluidas las definiciones por penales.

El conjunto inglés viene de superar a Noruega con una remontada en la que Jude Bellingham volvió a ser determinante. La campaña reciente de Inglaterra en torneos grandes también refuerza su condición competitiva. Desde 2018 alcanzó las semifinales en cuatro grandes competencias entre Copa del Mundo y Eurocopa, tantas como había logrado en toda su historia antes del Mundial de 2018.

Según Opta, Argentina es la selección que mens probabilidades tiene de ganar el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)
Según Opta, Argentina es la selección que mens probabilidades tiene de ganar el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

“España tiene un 42,3% de probabilidades de llegar a la final, pero curiosamente, sigue siendo la segunda favorita para ganar el torneo (23,4%), por lo que la supercomputadora cree que es más probable que el Mundial lo gane el vencedor de la semifinal del martes en Dallas”, explicó Opta en su informe.

Del otro lado del cuadro, el equipo de Didier Deschamps avanzó a semifinales después de vencer 2-0 a Marruecos y llega con una producción ofensiva impactante. Kylian Mbappé suma ocho goles, la cifra más alta del torneo junto con Lionel Messi, mientras Ousmane Dembélé acumula cinco.

Citado por Opta Analyst, el dato adquiere una dimensión histórica: Francia se convirtió en la segunda selección de los últimos 50 años en tener dos jugadores con cinco o más goles en una misma Copa del Mundo, después de Brasil en 2002. Inglaterra también alcanzó ese registro en esta edición con Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis.

España, por su parte, llegó a semifinales luego de eliminar a Bélgica con otro gol decisivo de Mikel Merino en los últimos minutos. El equipo de Luis de la Fuente recibió en ese partido su primer tanto del certamen, lo que cortó una racha de 649 minutos sin conceder goles en una Copa del Mundo.

El seleccionado español afrontará apenas su segunda semifinal mundialista después de la de 2010, edición en la que terminó campeón. Además, mantiene la racha invicta más larga de su historia: 36 partidos sin perder desde la caída 1-0 en un amistoso ante Colombia en marzo de 2024, con 27 victorias y nueve empates.

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