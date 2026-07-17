Honduras

Honduras: Capturan a dos salvadoreños y una nicaragüense por presuntos asaltos en buses

Dos salvadoreños y una nicaragüense fueron requeridos por las autoridades tras ser señalados como presuntos responsables de asaltos en buses de la ruta Torocagua-Plaza, en Tegucigalpa.

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Tres extranjeros fueron requeridos por las autoridades tras ser señalados por presuntos asaltos en buses de la ruta Torocagua-Plaza. Conductores denunciaron estar cansados de los constantes robos que ocurren en unidades de transporte público de Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)
Tres extranjeros fueron requeridos por las autoridades tras ser señalados por presuntos asaltos en buses de la ruta Torocagua-Plaza. Conductores denunciaron estar cansados de los constantes robos que ocurren en unidades de transporte público de Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)

Dos ciudadanos salvadoreños y una mujer de nacionalidad nicaragüense fueron requeridos la mañana de este jueves por las autoridades hondureñas luego de ser señalados por conductores y pasajeros como presuntos responsables de varios asaltos registrados en unidades de transporte público de la ruta Torocagua-Plaza, en la capital del país.

La intervención policial ocurrió después de que trabajadores del transporte y usuarios denunciaran los constantes hechos delictivos que, según sus testimonios, se han registrado en diferentes horarios del día, generando temor entre quienes utilizan esta ruta para movilizarse.

Los conductores manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan diariamente y aseguraron que los robos se han convertido en una problemática recurrente que afecta tanto a pasajeros como a empleados del transporte público.

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Uno de los conductores expresó su molestia ante los hechos y afirmó que la llegada de las autoridades evitó que la situación pudiera terminar en una confrontación.

Ya nos cansamos, por suerte la Policía llegó; si no, los topamos. Estamos cansados de tanto asalto en la mañana, tarde y en la noche”, declaró el trabajador del transporte.

Según los denunciantes, los presuntos asaltos ocurren en distintos momentos del día, por lo que solicitaron mayor presencia policial y acciones que permitan garantizar la seguridad de los usuarios y empleados de las unidades.

La ciudadana nicaragüense afirmó que no conocía a los dos salvadoreños con quienes fue requerida. Un ayudante de bus relató que fue agredido durante un asalto cuando intentó oponerse a los delincuentes. (Foto: Redes sociales)
La ciudadana nicaragüense afirmó que no conocía a los dos salvadoreños con quienes fue requerida. Un ayudante de bus relató que fue agredido durante un asalto cuando intentó oponerse a los delincuentes. (Foto: Redes sociales)

Pasajeros aseguran haber sido víctimas de robos

Durante el operativo, algunos pasajeros brindaron sus testimonios y señalaron que la delincuencia en esta ruta no es un hecho reciente.

Una mujer que utiliza este servicio de transporte afirmó que ha sido víctima de varios asaltos mientras se trasladaba en los buses de la zona y aseguró que los sospechosos estarían relacionados con los hechos denunciados.

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Sí, a mí me han asaltado varias veces. No, no los conozco, pero sí andaban asaltando”, manifestó la pasajera al referirse a los requeridos.

Los testimonios de pasajeros y trabajadores fueron parte de los elementos que llevaron a las autoridades a realizar el procedimiento y poner a los tres ciudadanos bajo requerimiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Mujer nicaragüense asegura desconocer a los otros detenidos

Durante el requerimiento policial, la mujer de nacionalidad nicaragüense afirmó que no tiene relación con los dos ciudadanos salvadoreños que fueron requeridos junto a ella.

La extranjera aseguró ante las autoridades que no conocía a los hombres y expresó desconocer los motivos por los cuales estaba siendo retenida durante el operativo.

Yo no los conozco a ellos”, manifestó la mujer al ser consultada sobre el vínculo que tendría con los otros dos sospechosos.

La Policía intervino luego de las denuncias realizadas por pasajeros y trabajadores afectados por los asaltos. Una pasajera aseguró que ha sido víctima de varios robos mientras utilizaba la ruta Torocagua-Plaza. (Foto: Redes sociales)
La Policía intervino luego de las denuncias realizadas por pasajeros y trabajadores afectados por los asaltos. Una pasajera aseguró que ha sido víctima de varios robos mientras utilizaba la ruta Torocagua-Plaza. (Foto: Redes sociales)

La ciudadana deberá esperar el avance del proceso correspondiente para que las autoridades determinen si existe o no participación en los hechos denunciados.

Ayudante de bus relata agresión durante asalto

Otro de los testimonios que surgió durante el procedimiento fue el de un ayudante de una unidad de transporte, quien aseguró haber sido víctima de una agresión mientras intentaba impedir un asalto.

El trabajador relató que durante uno de los hechos delictivos resultó lesionado luego de intentar oponerse a los presuntos delincuentes.

Me rajaron la cabeza”, expresó al recordar el momento en que fue atacado.

Los empleados del sector han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de implementar mayores controles de seguridad para evitar que continúen los asaltos que afectan a conductores, ayudantes y pasajeros.

Tras el requerimiento, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades recordaron que cualquier denuncia ciudadana es importante para avanzar en los procesos investigativos y combatir los delitos que afectan a la población.

Mientras tanto, los usuarios del transporte público esperan que las acciones de seguridad permitan reducir los incidentes delictivos y garantizar mayor tranquilidad para quienes utilizan diariamente estas unidades en Tegucigalpa.

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