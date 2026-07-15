El llanto interminable de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial: “Soñé que iba a hacer este gol”

🥹 Las LÁGRIMAS de uno de los hérores de la histórica semifinal: Lautaro, a pura emoción tras el pasaje de Argentina a la final del Mundial.



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Lautaro Martínez se quebró frente a las cámaras tras el pitido final en Atlanta. El delantero de la selección argentina marcó el gol del 2-1 ante Inglaterra en el minuto 91 para llevar a la Albiceleste a la final del Mundial 2026. Lo que vino después fue una mezcla de lágrimas, recuerdos de infancia y la imagen de su familia en la tribuna.

El gol llegó en el tramo más tenso del encuentro. Argentina había sufrido el 1-0 de Anthony Gordon en el inicio del segundo tiempo, tras un descuido de Nahuel Molina en su marca. El equipo de Lionel Scaloni tardó en reaccionar, pero lo hizo: primero con el empate de Enzo Fernández a los 85 minutos, con un derechazo cruzado tras recibir un pase de Lionel Messi. Luego, ya en el tiempo adicionado, Messi levantó un centro desde el costado derecho tras un remate de Alexis Mac Allister al palo, y Lautaro apareció en el segundo poste para rematar de cabeza y sentenciar el partido.

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“¡Lo soñé, te lo juro!”, le dijo el delantero al periodista de TyC Sports en campo de juego apenas pudo articular una palabra. “Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar”, agregó, con la voz entrecortada todavía por el esfuerzo y la emoción del momento. Había ingresado al campo en el minuto 80, como último cambio de Scaloni, en lugar de Nicolás Tagliafico.

Antes de hablar del fútbol, Lautaro Martínez miró hacia la tribuna. Ahí estaban su padre, su esposa Bahía, sus dos hijos. Y fue ese instante el que terminó de romperlo. “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... Siempre soñé con hacer este gol”, dijo, antes de pedir disculpas por las lágrimas. No hizo falta explicación alguna.

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El delantero ingresó en el minuto 80 y marcó el gol del 2-1 ante Inglaterra en el tiempo adicionado (Reuters/Dale Zanine)

El relato que siguió no tuvo que ver con tácticas ni con rivales. Fue una declaración sobre lo que construyó su vida fuera de la cancha. “Para mi vieja que... del día también que yo me fui a Racing... jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final”, afirmó el delantero.

Después llegó el turno de sus hijos. “Tengo a mis dos hijos ahí, que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio. Disfruto de todo esto”, señaló. “Mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo tres cambios y hoy soy un hombre, disfruto de la vida”, completó, en una de las frases más personales de la noche en Atlanta.

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Ya con algo más de calma, Lautaro analizó lo que había pasado dentro del campo. “Muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también”, reconoció, sin apropiarse del protagonismo.

Luego describió cómo cambió el partido en el tramo final: “Ellos se cansaron. Han presionado 60 minutos, después ya no daban más. Empezaron cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles”.

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Lautaro Martínez se quebró en llanto tras el pitido final en Atlanta, con su familia en la tribuna (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El balance colectivo cerró su intervención: “Después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, dijo el delantero, antes de despedirse con un “disfruten” y volver a festejar con sus compañeros.

En la zona mixta post partido, en diálogo con TycSports, Lautaro Martínez volvió sobre los mismos ejes. Ratificó que el gol lo había anticipado: “Hoy le había dicho a Facu Medina, le había dicho al Colo Mac Allister también que iba a entrar, iba a hacer un gol”.

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Cuando Gastón Edul le preguntó en quién había pensado al abrazarse conLeotras el tanto, la respuesta fue inmediata: “Mi familia, mis hijos que estaban ahí justo arriba mío”. Su madre, agregó, “es la que siempre estuvo ahí en los momentos difíciles”, junto a sus hijos y a su mujer, a quien definió como alguien “de fierro”.

Sobre el desarrollo del partido, explicó que pese a las dificultades del primer tiempo,“en el segundo tiempo ellos se metieron atrás, pudimos manejar la pelota y ahí sí pudimos conseguir los dos goles”. La selección argentina tendrá su próxima cita el domingo, cuando dispute la final del Mundial 2026 ante España.

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