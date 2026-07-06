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Preocupación en Inglaterra: una figura se lesionó durante los festejos y peligra su presencia en el Mundial

Jordan Henderson se accidentó al intentar saltar un cartel de publicidad tras la victoria contra México y fue trasladado directamente al hospital

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La clasificación de la selección de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una situación inesperada en el Estadio Azteca. Tras vencer a México por 3-2 en un encuentro cargado de tensión y dramatismo, una grave lesión de Jordan Henderson durante las celebraciones eclipsó el júbilo británico y generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

El incidente se produjo cuando el plantel inglés festejaba la agónica victoria y se acercó a la tribuna donde se encontraban sus aficionados. Jordan Henderson, mediocampista del Brentford y habitual referente en el vestuario, intentó saltar una valla publicitaria luego de acompañar los cánticos de sus compañeros, quienes entonaban Wonderwall cerca de la portería. Durante esa maniobra, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, impactando con fuerza sobre su brazo izquierdo.

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La escena generó una reacción inmediata en el banco de suplentes. Compañeros y cuerpo técnico advirtieron la gravedad de la caída y solicitaron de inmediato la presencia del equipo médico. De acuerdo con lo reportado por BBC Sport, los profesionales sanitarios ingresaron rápidamente al césped y le suministraron oxígeno a Henderson, quien permanecía tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor. El jugador fue retirado en camilla, con un cordón de seguridad formado alrededor suyo para preservar su privacidad y evitar la exposición mediática en un momento crítico.

Varios jugadores de fútbol y personal médico en un campo de césped. Un jugador con uniforme de Inglaterra está recostado en el suelo, siendo atendido por dos hombres. Otros jugadores están de pie
Miembros del equipo médico asistieron a Jordan Henderson, jugador de la selección de Inglaterra, en el césped (AP)

Las primeras evaluaciones apuntaron a una lesión seria en la muñeca o el codo del futbolista. El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, detalló ante los medios: “No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave”. The Sun recogió también la reacción del capitán Harry Kane, quien buscó transmitir calma a la afición inglesa: “Jordan se cayó ahí. Creo que está bien”.

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El protocolo médico obligó a trasladar de inmediato al centrocampista a un hospital de la Ciudad de México. Según la información facilitada por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), Henderson permanece internado acompañado por personal médico de la selección, a la espera de estudios complementarios que determinarán el alcance exacto de la lesión y si será necesaria una intervención quirúrgica de urgencia. El diagnóstico definitivo aún no se ha dado a conocer, pero en el entorno británico se teme que el jugador quede fuera del resto del torneo.

La noche en el Azteca estuvo marcada por el dramatismo desde el primer minuto. Jude Bellingham anotó dos goles en apenas 98 segundos durante la primera parte, otorgando una ventaja temprana a Inglaterra, aunque el conjunto mexicano recortó distancias antes del descanso. La expulsión de Jarell Quansah tras revisión VAR complicó el panorama para los dirigidos por Tuchel, que vieron cómo Harry Kane amplió la diferencia de penalti, mientras que Raúl Jiménez descontó para México. El pitido final, tras más de 11 minutos de tiempo añadido, desató el alivio y la celebración en el conjunto europeo.

La jornada también dejó otra imagen preocupante: el delantero mexicano Santi Giménez tuvo que abandonar el campo en camilla durante el tiempo de descuento debido a una lesión producto de un fuerte choque. El entrenador Javier Aguirre confirmó: “Tenemos que revisar a Santi porque está en el hospital ahora mismo”.

El camino de Inglaterra en el Mundial seguirá contra Noruega, selección que se clasificó tras la destacada actuación de Erling Haaland frente a Brasil. La situación de Henderson mantiene en vilo al grupo y al cuerpo técnico, a la espera de una evolución favorable que permita esclarecer si el experimentado mediocampista podrá reaparecer en el certamen.

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