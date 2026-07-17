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Guatemala alerta por el polvo del Sahara y sus riesgos respiratorios

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres advierte que el material particulado puede inflamar las vías respiratorias y causar tos y resequedad; pide cerrar puertas y ventanas y proteger los depósitos de agua potable

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Calle empedrada con edificios coloniales, personas caminando, el Arco de Santa Catalina, un volcán y un cielo de tono ocre por calima.
Guatemala enfrenta la llegada de polvo del Sahara, que volverá el cielo más opaco y brumoso en los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo de Guatemala lucirá más opaco y brumoso durante los próximos días debido al ingreso de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Este fenómeno afectará la calidad del aire y elevará la sensación térmica en la mayor parte del país, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Un fenómeno transatlántico: el viaje del polvo sahariano

El polvo del Sahara constituye un evento meteorológico recurrente, registrado anualmente entre mayo y agosto.

Según información de Insivumeh, las fuertes corrientes de viento del norte de África impulsan millones de partículas de arena y minerales hacia la atmósfera. Estas masas recorren miles de kilómetros sobre el océano Atlántico hasta posicionarse sobre el continente americano.

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Las autoridades guatemaltecas detallaron que el aire transporta cerca de un 50% menos de humedad respecto al promedio atmosférico de la región tropical.

La llegada formal de esta masa comenzó a mediados de semana, aunque las proyecciones satelitales de Insivumeh indican que la mayor concentración de polvo tendrá lugar a partir del viernes 17 de julio y persistirá hasta el jueves 23 de julio, periodo en el que la dispersión progresiva permitirá la salida del material particulado del país.

El Ministerio de Salud Pública y Conred recomendaron limitar la exposición al aire libre, usar mascarillas y seguir los avisos oficiales ante la alerta por polvo del Sahara en Guatemala.
El polvo del Sahara afectará la calidad del aire y elevará la sensación térmica en gran parte de Guatemala, según Insivumeh y Conred. (Insivumeh)

Efectos directos: calor seco y calidad del aire disminuida

La nube de polvo mineral afecta principalmente dos aspectos: la temperatura y la calidad del aire. Según datos de Conred, la acumulación de partículas en suspensión genera un ambiente más cálido, debido a que bloquea parcialmente la formación de nubes lluviosas y retiene radiación terrestre. Esto se traduce en un aumento de las temperaturas máximas y en la presencia de cielos blanquecinos o brumosos en la mayoría de los departamentos.

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La reducción de la calidad del aire representa un riesgo directo para la salud, señalaron las autoridades. Las partículas finas pueden provocar inflamación en las vías respiratorias, tos persistente, resequedad e irritación en garganta, ojos y piel.

Recomendaciones sanitarias ante la emergencia

Tanto el Ministerio de Salud Pública como Conred han emitido alertas y recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas figuran entre los grupos más vulnerables. Entre las principales medidas preventivas destacan:

  • Limitar la exposición al aire libre durante episodios de mayor opacidad.
  • Uso de mascarillas (quirúrgicas o N95) para quienes deban realizar actividades fuera del hogar o presenten molestias respiratorias.
  • Cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y proteger los depósitos de agua potable.
  • Utilizar gafas de sol y realizar lavados faciales frecuentes para reducir la irritación ocular y cutánea.

Además se informó que la línea nacional 119 permanece habilitada para reportar emergencias o complicaciones de salud asociadas al fenómeno.

El Ministerio de Salud Pública y Conred recomendaron limitar la exposición al aire libre, usar mascarillas y seguir los avisos oficiales ante la alerta por polvo del Sahara en Guatemala.
La mayor concentración de polvo del Sahara en Guatemala se prevé entre el viernes 17 de julio y el jueves 23 de julio, con dispersión progresiva al final del periodo. (Insivumeh)

Mantenerse informados, la prioridad

Las autoridades de Conred insisten en que la población debe seguir únicamente las actualizaciones y alertas difundidas a través de los canales oficiales para evitar la circulación de rumores o datos no verificados.

La vigilancia continuará hasta la disipación completa del polvo, previsto para la próxima semana.

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