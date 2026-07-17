Guatemala alerta por el polvo del Sahara y sus riesgos respiratorios

Guatemala enfrenta la llegada de polvo del Sahara, que volverá el cielo más opaco y brumoso en los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo de Guatemala lucirá más opaco y brumoso durante los próximos días debido al ingreso de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Este fenómeno afectará la calidad del aire y elevará la sensación térmica en la mayor parte del país, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Un fenómeno transatlántico: el viaje del polvo sahariano

El polvo del Sahara constituye un evento meteorológico recurrente, registrado anualmente entre mayo y agosto.

Según información de Insivumeh, las fuertes corrientes de viento del norte de África impulsan millones de partículas de arena y minerales hacia la atmósfera. Estas masas recorren miles de kilómetros sobre el océano Atlántico hasta posicionarse sobre el continente americano.

PUBLICIDAD

Las autoridades guatemaltecas detallaron que el aire transporta cerca de un 50% menos de humedad respecto al promedio atmosférico de la región tropical.

La llegada formal de esta masa comenzó a mediados de semana, aunque las proyecciones satelitales de Insivumeh indican que la mayor concentración de polvo tendrá lugar a partir del viernes 17 de julio y persistirá hasta el jueves 23 de julio, periodo en el que la dispersión progresiva permitirá la salida del material particulado del país.

El polvo del Sahara afectará la calidad del aire y elevará la sensación térmica en gran parte de Guatemala, según Insivumeh y Conred. (Insivumeh)

Efectos directos: calor seco y calidad del aire disminuida

La nube de polvo mineral afecta principalmente dos aspectos: la temperatura y la calidad del aire. Según datos de Conred, la acumulación de partículas en suspensión genera un ambiente más cálido, debido a que bloquea parcialmente la formación de nubes lluviosas y retiene radiación terrestre. Esto se traduce en un aumento de las temperaturas máximas y en la presencia de cielos blanquecinos o brumosos en la mayoría de los departamentos.

PUBLICIDAD

La reducción de la calidad del aire representa un riesgo directo para la salud, señalaron las autoridades. Las partículas finas pueden provocar inflamación en las vías respiratorias, tos persistente, resequedad e irritación en garganta, ojos y piel.

Recomendaciones sanitarias ante la emergencia

Tanto el Ministerio de Salud Pública como Conred han emitido alertas y recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas figuran entre los grupos más vulnerables. Entre las principales medidas preventivas destacan:

Limitar la exposición al aire libre durante episodios de mayor opacidad.

Uso de mascarillas (quirúrgicas o N95) para quienes deban realizar actividades fuera del hogar o presenten molestias respiratorias.

Cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y proteger los depósitos de agua potable.

Utilizar gafas de sol y realizar lavados faciales frecuentes para reducir la irritación ocular y cutánea.

Además se informó que la línea nacional 119 permanece habilitada para reportar emergencias o complicaciones de salud asociadas al fenómeno.

La mayor concentración de polvo del Sahara en Guatemala se prevé entre el viernes 17 de julio y el jueves 23 de julio, con dispersión progresiva al final del periodo. (Insivumeh)

Mantenerse informados, la prioridad

Las autoridades de Conred insisten en que la población debe seguir únicamente las actualizaciones y alertas difundidas a través de los canales oficiales para evitar la circulación de rumores o datos no verificados.

PUBLICIDAD

La vigilancia continuará hasta la disipación completa del polvo, previsto para la próxima semana.