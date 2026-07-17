El Salvador

Diputados solicitan un reconocimiento especial para los árbitros mundialistas Iván Barton y David Morán

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una petición formal para distinguir a dos jueces por su desempeño en competiciones avaladas por la FIFA y la Concacaf, incluidas citas mundialistas y la Copa Mundial de Clubes

Guardar
Google icon
Iván Barton y David Morán, arbitros salvadoreños durante el mundial 2026.
DALLAS (United States), 14/07/2026.- Salvadorean referee Ivan Barton (C) and his assistants David Moran (R) and Antonio Pupiro warm up before the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/SHAWN THEW

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador presentaron una solicitud formal para otorgar un Reconocimiento Especial a Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos, árbitros salvadoreños que han alcanzado los más altos niveles del arbitraje internacional.

La propuesta destaca su desempeño en escenarios deportivos de relevancia mundial, como las Copas Mundiales de la FIFA y otras competencias avaladas por FIFA y CONCACAF.

Los diputados prevén emitirles un diploma para reconocer su participación en el evento.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

PUBLICIDAD

Además, se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol global en aplicar firmemente la nueva normativa disciplinaria de la FIFA relativa a conductas antideportivas, marcando un precedente normativo tras expulsar a un jugador por insultos en el partido entre Turquía y Paraguay.

En el ámbito académico, Barton fue admitido en un programa de Maestría en Dirección y Administración de Empresas en España, reflejando su compromiso con la formación continua y la excelencia profesional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France's Kylian Mbappe is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France's Kylian Mbappe is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron

Iván Barton, originario de Santa Ana, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador. Desde 2018, tras obtener el gafete FIFA, ha dirigido encuentros en los principales torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Oro, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

PUBLICIDAD

Su desempeño lo llevó a integrar el grupo de árbitros centrales en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando un récord histórico de siete partidos dirigidos como árbitro central en citas mundialistas.

David Morán es Árbitro Asistente Internacional FIFA desde 2015. Se ha distinguido por su precisión técnica, análisis táctico y agudeza visual, cualidades que lo han consolidado como el máximo referente histórico del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA Catar 2022 y 2026, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial Sub-17 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Morán ha permanecido más de una década en el listado oficial de Árbitros Asistentes Internacionales de la FIFA, proyectando una imagen positiva de El Salvador en el ámbito deportivo internacional y convirtiéndose en ejemplo de perseverancia para la juventud salvadoreña.

Hito para el arbitraje salvadoreño

Ambos oficiales integraron la terna arbitral designada por la FIFA para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y que posiciona a El Salvador en la élite del arbitraje mundial.

La solicitud de los diputados subraya que los logros de Barton y Morán constituyen un testimonio del talento, disciplina y perseverancia que distinguen al pueblo salvadoreño, proyectando el nombre del país en los escenarios deportivos más exigentes del mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Paraguay's Matias Galarza is shown a yellow card by referee Ivan Barton REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Paraguay's Matias Galarza is shown a yellow card by referee Ivan Barton REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

La petición de Reconocimiento Especial se fundamenta en la contribución de ambos árbitros al prestigio internacional de El Salvador, su trayectoria ejemplar y su impacto como referentes del arbitraje en la región centroamericana y a nivel global.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaFIFAarbitrajeEl SalvadorMundial 2026Copa Mundial 2026Iván BartonDavid Morán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denuncian a maestro de acoso sexual y abusos en un establecimiento público de Guatemala

Los testimonios describen caricias en piernas, espalda y hombros de alumnas, además de insultos y golpes a estudiantes, con reportes de moretones, en el establecimiento rural mixto 845 de Mixco, según la investigación oficial

Denuncian a maestro de acoso sexual y abusos en un establecimiento público de Guatemala

Magistrada Patricia Solano niega infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Costa Rica: “Seis casos no representan una infiltración”

La presidenta de la Sala Tercera rechazó las afirmaciones sobre una supuesta infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad. La audiencia también abordó la mora judicial, los recursos del sistema y la reducción de homicidios en el país

Magistrada Patricia Solano niega infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Costa Rica: “Seis casos no representan una infiltración”

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para enfrentar los efectos de El Niño en Panamá se declara en sesión permanente

Actualmente las precipitaciones han mostrado una mayor intensidad en el Caribe panameño, mientras que en el litoral Pacífico persiste una disminución importante de lluvias

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para enfrentar los efectos de El Niño en Panamá se declara en sesión permanente

Honduras: Gobierno afirma que avanza en la reducción de la mora quirúrgica y fortalece acciones contra el dengue

La Secretaría de Salud informó avances en la reducción de la mora quirúrgica y llamó a reforzar la vacunación y las medidas de prevención contra el dengue.

Honduras: Gobierno afirma que avanza en la reducción de la mora quirúrgica y fortalece acciones contra el dengue

Comisión Bicameral aplaza el debate del nuevo Código Penal en República Dominicana: 84 propuestas en espera

La reunión convocada para las 15:00 se corrió para este viernes. Alfredo Pacheco admitió que el cronograma quedó corto.

Comisión Bicameral aplaza el debate del nuevo Código Penal en República Dominicana: 84 propuestas en espera

TECNO

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática

MUNDO

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación