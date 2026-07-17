Panamá

Al primer semestre de este año en Panamá se otorgaron más de 2,300 licencias de marino de aguas nacionales

Cifra reafirma la vocación marítima de un país que se extiende sobre dos océanos y que mantiene una de las rutas comerciales más activas del mundo

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Un pescador artesanal se toma un descanso antes de iniciar su faena, teniendo como fondo majestuosos edificios ubicados frente a la Bahía de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
Un pescador artesanal se toma un descanso antes de iniciar su faena, teniendo como fondo majestuosos edificios ubicados frente a la Bahía de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) expidió 2.319 licencias de marino de aguas nacionales y capacitó a más de 3.600 personas en seguridad marítima durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales divulgados por la entidad.

La cifra reafirma la vocación marítima de Panamá y el peso de su sector pesquero, en un país que se extiende sobre dos océanos y que mantiene una de las rutas comerciales más activas del mundo.

De acuerdo con información difundida por la AMP, el otorgamiento de licencias corresponde a pescadores y trabajadores que operan embarcaciones en aguas jurisdiccionales panameñas.

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Este proceso, que exige la verificación de competencias y el cumplimiento de estándares nacionales, busca profesionalizar el sector, fortalecer la seguridad y reducir los riesgos asociados a la actividad marítima.

Las autoridades indicaron que han fortalecido los mecanismos de control y formación técnica, lo cual ha permitido incrementar la cantidad de trabajadores certificados en comparación con años anteriores.

Dos pescadores en una lancha de madera revisan sus redes de pesca con pocos peces al amanecer. El mar y la costa con palmeras de fondo están iluminados por el sol naciente.
La actividad de las pesca artesanal sirve de sustento a muchas familias panameñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con costas en el océano Pacífico y el mar Caribe, el país concentra comunidades que dependen de la pesca artesanal, además de un creciente número de trabajadores vinculados al transporte, la logística y la seguridad portuaria.

Según la Autoridad Marítima de Panamá, la formación en seguridad se ha convertido en una prioridad ante el incremento de incidentes y la necesidad de proteger la vida humana en el mar.

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El impulso en las capacitaciones responde a la demanda de protocolos internacionales y a las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La AMP detalló que los programas incluyen cursos sobre primeros auxilios, prevención de incendios, técnicas de supervivencia y manejo de equipos de comunicación a bordo. “La capacitación constante fortalece la seguridad de la tripulación y optimiza la respuesta ante emergencias”, explicó un vocero de la entidad.

Cada 16 de julio los pescadores y sus familias salen en peregrinación con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar. (AMP)
Cada 16 de julio los pescadores y sus familias salen en peregrinación con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar. (AMP)

Entre los beneficiarios figuran tanto pescadores como personal de embarcaciones de transporte, operadores portuarios y representantes de cooperativas pesqueras.

El sector pesquero panameño enfrenta retos relacionados con la sostenibilidad de los recursos, la modernización de la flota y la adaptación a regulaciones ambientales internacionales.

De acuerdo con la AMP, las reformas en los procesos de licenciamiento y formación buscan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que los trabajadores cuenten con herramientas actualizadas para desempeñar sus funciones.

Los medios reportaron que el crecimiento del número de licencias y capacitaciones coincide con la implementación de nuevas tecnologías de monitoreo y control en los principales puertos nacionales.

La doble condición marítima de Panamá, con acceso tanto al Pacífico como al Caribe, ha favorecido el desarrollo de una cultura pesquera diversa.

Detalle de una red de pesca mojada con varios peces pequeños atrapados en las mallas, con gotas de agua y el mar azul-verde de fondo.
Peces pequeños atrapados en la red, ilustran la escasez y los desafíos que enfrenta la pesca artesanal ante el fenómeno atmosférico de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comunidades costeras, especialmente en provincias como Veraguas, Bocas del Toro y Los Santos, dependen de la pesca artesanal como principal fuente de sustento.

Organizaciones de pescadores han destacado la importancia de las licencias y la formación en seguridad para mejorar las condiciones laborales y reducir los accidentes. “La actualización permanente de los trabajadores del mar es fundamental para mantener los estándares internacionales y responder a las exigencias del mercado global”, indicó el organismo en un comunicado.

La AMP prevé mantener el ritmo de certificaciones en el segundo semestre de 2026 y ampliar los programas de formación, con énfasis en sostenibilidad y protección ambiental, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño.

En Panamá, la conmemoración del Día del Pescador se celebra el 16 de julio y fue establecida mediante la Ley 13 de 5 de mayo de 2016 y es celebrada junto a las festividades de la Virgen del Carmen, patrona de los marinos.

Con el otorgamiento de las licencias se reconoce el aporte de quienes hacen del mar su medio de vida y desempeñan un papel fundamental en la economía nacional, el abastecimiento de las comunidades y el desarrollo del sector marítimo.

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