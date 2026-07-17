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Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

Tras el triunfo por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026, el conductor rememoró cómo vivió los últimos cruces contra este país y el valor que tuvo compartirlo con sus seres queridos

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El conductor habló de su mentor en Infobae Mundial

Sin dudas, el partido de Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 quedará marcado para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. En ese sentido, este jueves, Marcelo Tinelli reveló una particular charla que tuvo con sus hijas después del encuentro y recordó cómo fue el día en que vio el gol de Diego Maradona a los ingleses junto a Juan Alberto Badía.

“Por más que pusieran a Kane o al otro, había una cosa ahí. A mí me pasaba una cosa de Inglaterra, la ...de tu madre”, comenzó diciendo Tinelli en Infobae Mundial. Fue entonces cuando el conductor reveló la charla que tuvo con unas de sus hijas y cómo le remarcó que estos momentos quedarían grabados para siempre: “Yo volví a las cinco de la mañana a casa, que venía el avión, que se demoró por una descompensación de una persona que gracias a Dios está bien. Así que en el avión le mandamos un beso grande, que la pudimos asistirlo entre todos. Pero cuando llegaba le decía a mi hija, que estaba despierta, la otra dormía, le digo: “Mi amor, pará, no te duermas, te quiero decir algo antes que te duermas. Yo no voy a estar, pero el día de mañana ustedes van a seguir recordando este partido y van a decir cuarenta años, cincuenta años, y van a recordar este partido”.

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Luego, Marcelo destacó cómo él se acordaba de aquel partido ante Inglaterra, de 1986, que vivió junto a su mentor Juan Alberto: “Como yo recuerdo de cuarenta años atrás en la casa de Badía cuando le ganamos a estos mismos flacos, a estos mismos imbéciles con el gol, con la mano de Diego, mejor”.

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986
Marcelo Tinelli recordó cómo vivió el partido de Diego Maradona ante los ingleses en el '86: el gesto de Juan Alberto Badía

Fue entonces cuando el panelista Marcelo Sottile le preguntó: “Marce, ¿estabas en la casa de Badía?”. Rápidamente el conductor aclaró: “En la casa de Badía, sí, nos abrazamos todos con Beto ese día. Y yo me acuerdo después cuando los dejamos afuera en Francia 98. Estaba con Paula, con mi exmujer, con la madre de Francisco, Lolo. Entonces decís: otra vez lo mismo, ahora está con Mica acá, con Gio allá en la cancha, pero después estaba con todos los argentinos, porque en un momento salíamos del estadio y empezamos a cantar todos, íbamos todos cantando por la calle, se arma un pogo gigantesco”.

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Acto seguido, Tinelli reflexionó sobre el hecho de ser argentino: “Entonces digo: qué hermoso ser argentino. Me acordé de mi viejo, de Dino, de mi mamá, me acordé de todo. Digo: qué lindo encontrarte, pues un país que nos va como el or... un lunes y nos va con la gloria el martes. Nos vamos al descenso y ganamos el campeonato mundial”.

Marcelo Tinelli destacó la actuación de Lionel Messi en el Mundial (REUTERS/Agustín Marcarian)
Marcelo Tinelli destacó la actuación de Lionel Messi en el Mundial (REUTERS/Agustín Marcarian)

En ese marco, el conductor también se refirió a la hermandad que tienen los argentinos en este clima y cómo se unen en las celebraciones a pesar de no conocerse: “Acá me parece que hay una cosa, cuando te abrazás con gente que es desconocida. Me parece que es muy argentino, como el mate. Vos te abrazás con gente que es desconocida. Ayer pensaba, yo tengo amigos o conocidos argentinos que viven en Londres. Te dicen: “Claro, vas a buscar un pibe al colegio”, y vos lo agarrás a Lolo. “Llevo dos amiguitos”, me dice. “Sí, dale, vamos, suben al auto”. Ahí tenés que hacer turno quince, veinte días. Un mes antes: “Che, yo voy a llevar a tu hijo el martes 22 de agosto”. Ya no sabés qué va a pasar en Argentina y el 22 de agosto, por ahí no está el papá, no está el pibe, están en otro, se fueron a vivir a Purmamarca, quebró el padre, es presidente de la Nación el papá. O sea, no se sabe muy bien”.

Para cerrar. Marcelo comentó: “Es eso Argentina, ¿entendés? Eso es lo que nos pasa. Entonces, digo, esta cosa de abrazarse, y vamos con un fernet y el mate, tiene que ver con eso. Por eso nos encontramos con gente que nos pasa a todos, que jamás conocemos y vamos para adelante y decimos: confiamos en eso y le metemos para adelante. Nos levantamos cuántas veces. Cómo resiste la gente, cómo resistimos todos nosotros y nos vamos levantando una y otra vez. Discutimos, nos peleamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo de fútbol, de política, somos unos rompehuevos, nos equivocamos ciento cincuenta millones de veces y volvemos a empezar. Y ayer se jugaba todo eso, realmente. Y volver a empezar y probar una y otra vez, patear al arco una y otra vez. En cada imagen que yo veía, cada argentino va, vamos a intentarlo mañana. La resiliencia, ¿entendés? Y es difícil entenderlo de afuera para una persona del Reino Unido”.

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