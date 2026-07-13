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La provocadora sentencia de un famoso periodista inglés sobre Argentina y Messi: “Ridículo temor parlanchín”

Piers Morgan, cercano a Cristiano Ronaldo, palpitó la semifinal del Mundial 2026: “La pregunta mucho más pertinente es cómo parará Argentina a Bellingham”

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Piers Morgan, periodista inglés que entrevistó a Cristiano Ronaldo, se pronunció por el apagón tras el Alianza Lima vs Universitario.
Cristiano Ronaldo y el periodista Piers Morgan

Argentina e Inglaterra se medirán este miércoles en una de las semifinales del Mundial 2026 y la expectativa por uno de los grandes clásicos de la historia del fútbol crece minuto a minuto. Fueron varios los ex futbolistas ingleses que sazonaron la previa con declaraciones desafiantes, como Joe Cole, Gary Neville o John Terry. A ellos se sumó Piers Morgan, famoso periodista británico y cercano a Cristiano Ronaldo.

El primero en lanzar la piedra fue Cole. El ex volante del Chelsea y los Tres Leones analizó el duelo en el programa The Rest Is Football, junto a sus ex colegas Gary Lineker, Micah Richards y Alan Shearer, y anticipó un encuentro favorable para los europeos.

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“Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos“, opinó con firmeza. Y ante la amenaza que supone Lionel Messi, máximo goleador de la Copa del Mundo con ocho tantos (y de la historia de los Mundiales con 21), sentenció: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.

Lineker, admirador de Maradona y de la Pulga, intentó bajarle el perfil: “Los argentinos son mañosos y ganadores”. Sin embargo, Cole insistió: “Sabemos que lo son”.

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Captura de pantalla de un tuit de Piers Morgan con su perfil, una traducción de texto sobre Lionel Messi y Jude Bellingham, fecha y visualizaciones
Piers Morgan expone su punto de vista sobre el desempeño de Lionel Messi y Jude Bellingham en el contexto del Mundial

Con el debate abierto, Morgan, quien tiene casi 9 millones de seguidores en X, y 4 millones y medio de suscriptores en su canal de Youtube (Piers Morgan Uncensored), azotó: “Todo este temor parlanchín sobre ‘cómo parará Inglaterra a Messi’ es ridículo. La pregunta mucho más pertinente es cómo parará Argentina a Bellingham. Es la verdadera superestrella de este Mundial”.

Su ácida mirada generó más de 3000 comentarios, muchos de ellos, de argentinos. “El temor a Messi es el principio de la sabiduría”, le respondió un usuario. “Siempre estás apoyando al caballo equivocado”, replicó otro, a partir de su vínculo con Cristiano Ronaldo, quien fue eliminado del Mundial por España.

John Terry, otro ex Chelsea, con casi diez años en su selección, también fue concluyente: “Si soy sincero, Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros. Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina”.

Y el ex defensor Gary Neville había puesto el foco en la defensa de La Scaloneta, con una llamativa reflexión. “No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen al Cuti Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, dijo.

Del lado de Argentina, de momento, no hubo dardos. “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, advirtió de forma tajante Lionel Scaloni. “Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”, completó.

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