Fernando Palomo compartió reflexión sobre el primer Mundial de Luis Díaz: “No puede ser que esté con 28 años jugando su primera Copa del Mundo”

Fernando Palomo lamentó que Luis Díaz jugará su primer Mundial con 28 años y compartió sus impresiones sobre el futuro de la Selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

Luis Díaz llegó a su primer Mundial con la Selección Colombia luego de completar la mejor temporada de su carrera —26 goles y 23 asistencias en 51 partidos disputados con el Bayern Múnich—.

El guajiro era la gran ficha de la Tricolor para completar un papel destacado y parecía empezar de la mejor manera cuando se reportó con gol y asistencia en el debut ante Uzbekistán. Sin embargo, su impacto decayó en los partidos posteriores, y en los octavos de final ante Suiza fue una sombra de su mejor versión, siendo una de las caras de la eliminación en Vancouver.

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Díaz llegó al torneo tras acumular más de 4.000 minutos con el conjunto bávaro en la temporada 2025/26, entre Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania, siendo uno de los jugadores con más minutos del club alemán. En el partido ante Suiza, apenas remató tres veces, una sola al arco, completó uno de cinco regates intentados y perdió el balón en 15 ocasiones.

Aunque convirtió en el debut ante Uzbekistán, el Mundial de Luis Díaz fue de más a menos en los partidos siguientes - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El relator Fernando Palomo, quien cubrió el torneo para ESPN y narró los partidos de la Tricolor junto a Falcao García y Carlos Valdés, fue uno de los más directos al analizar la situación, enmarcándola en lo que calificó como desaciertos en el manejo del talento desde la organización.

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En el programa Gooool Morning de la cadena deportiva, Palomo señaló que la carrera mundialista de Díaz acusa un déficit importante en su proceso formativo

“Podemos hablar de errores en el camino recorrido, porque Luis Díaz juega su primer Mundial con 28 años. Y esto para un jugador de la talla de Luis Díaz, que es un jugador de cartel, no puede ser que esté con 28 años jugando su primera Copa del Mundo”, manifestó, tomando en cuenta que se trata de una edad que, en otros contextos futbolísticos, representa el punto de madurez de un jugador de élite.

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El narrador aseguró que no es algo que sea responsabilidad del jugador, pero destacó que “en el camino se toman decisiones y se truncan procesos que tendrían que tener cierta lógica”.

En su concepto, el siguiente paso para Colombia es decidir entre dos caminos: “¿Comienza de cero? ¿O arranca desde esta base? Esa es la gran decisión que tienen que tomar ahora, porque también hay que empezar a incorporar jugadores”, señaló.

Antonio Casale aseguró que, en otro país, Luis Díaz habría jugado el Mundial de Rusia 2018 con 21 años - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Este concepto fue ratificado en la mesa por Antonio Casale: “En un país suramericano como Uruguay, Argentina o Brasil, a los veinte hubiera podido jugar su Mundial de 2018”, señaló, destacando que llegó a Liverpool cuando tenía 25 años, cuando cuatro años antes estaba despuntando en Junior de Barranquilla.

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Casale aportó casos concretos de ese talento que se pierde en el camino: Jhon Jáder Durán, delantero del Al-Nassr de Arabia Saudí que fue cedido al Fenerbahce de Turquía y luego al Zenit de Rusia sin contar con demasiados minutos, a sus 22 años, y Yaser Asprilla, otra opción de media punta en el Galatasaray de Turquía que también parece estancado en su progresión. “Talento sí hay, pero muchísimo. El problema es cómo se encauza desde tempranas edades”, sintetizó.

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de Lorenzo y el silencio que prevalece sobre el tema en la Federación Colombia de Fútbol, Casale advirtió que “muy probablemente vendrá otro bandazo, como el que hizo que se quedara Colombia por fuera del Mundial pasado. Es como si tocara barrer con todo porque nada sirve, y entonces arrancas de nuevo, pero en ese ‘arrancas de nuevo’, el riesgo es muy alto”.

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Palomo describió la sensación que dejó el torneo con precisión para Colombia: “Estás hablando del cierre de un capítulo”, haciendo referencia a que se trataba de la nómina con mayor edad promedio en la historia mundialista del país. Varios de sus titulares —Johan Mojica (37 años en 2030), Davinson Sánchez (34), Daniel Muñoz (34), Jhon Lucumí (32) o Jhon Arias (32)— difícilmente estarán en condiciones de disputar el próximo torneo. mientras que James Rodríguez, a sus 35 años actuales, se le dio prácticamente por descartado.

Como contrapartida, los únicos jugadores de la actual nómina que aseguran continuidad hacia el Mundial de 2030, según los panelistas, son Gustavo Puerta, con 22 años y una participación notable durante los cinco partidos del Mundial, y Andrés Gómez, con 23, que solo tuvo minutos ante Uzbekistán.

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