Inglaterra espera por Argentina o Suiza: así están el cuadro de semifinales del Mundial 2026 y la agenda completa hasta la final

Inglaterra se clasificó a las semifinales del Mundial (Foto: Reuters/Marco Bello)

Inglaterra le ganó un partido vibrante a Noruega en Miami y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Los ingleses, que se impusieron 2-1 en tiempo extra tras comenzar abajo en el marcador, esperan por conocer a su rival: saldrá del choque entre Argentina y Suiza.

El primer duelo de semifinales se celebrará en el Dallas Stadium y tendrá como protagonistas a dos de los seleccionados más poderosos de esta Copa del Mundo: Francia chocará con España el martes 14 de julio. Al día siguiente, el miércoles 15, se definirá al otro finalista en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta: Inglaterra jugará ante el ganador de Argentina-Suiza, que se celebrará en el último turno de este sábado.

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Luego de eso, la agenda sólo tendrá dos partidos más por completarse: el choque del tercer puesto entre los perdedores de las semifinales será el sábado 18 de julio en el Miami Stadium y servirá como antesala del plato principal. El domingo 19 de julio, a partir de las 16.00 (hora Argentina), se definirá al 23° campeón del Mundial en el MetLife Stadium, estadio de la sede New York/New Jersey.

En términos estadísticos, Francia perseguirá el objetivo de disputar la quinta final de su historia tras haber sido campeón como local en 1998 y en Rusia 2018 (perdió en Alemania 2006 contra Italia y en Qatar 2022 ante Argentina). España, por su lado, intentará aparecer por segunda vez en el partido por el título luego de alzar su única Copa del Mundo con un recordado triunfo sobre Países Bajos en Sudáfrica 2010.

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Los ingleses, campeones por única vez en 1966 como locales, vienen de disputar unas semifinales mundialistas en Rusia 2018: cayeron en tiempo suplementario contra Croacia y luego perdieron el partido por el tercer puesto contra Bélgica.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

Francia-España (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)

Horarios de los cuartos de final: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España)

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TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio

Francia/España vs. Inglaterra/Argentina/Suiza (Miami Stadium)

Horarios del tercer puesto: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España)

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LA FINAL

Domingo 19 de julio

Francia/España vs. Inglaterra/Argentina/Suiza (MetLife Stadium, New Jersey/New York)

Horarios de la final: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España)

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EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CUARTOS DE FINAL

INGLATERRA 2-1 NORUEGA

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FRANCIA 2-0 MARRUECOS

ESPAÑA 2-1 BÉLGICA

LOS GOLES DE LOS OCTAVOS DE FINAL

• SUIZA 0-0 (4-3) COLOMBIA

Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

• ARGENTINA 3-2 EGIPTO

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4

• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

• INGLATERRA 3-2 MÉXICO

• NORUEGA 2-1 BRASIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

• FRANCIA 1-0 PARAGUAY

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE 16avos. DE FINAL

• SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

• BRASIL 2-1 JAPÓN

• ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

• PAÍSES BAJOS 1-1 (2-3) MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

• COSTA DE MARFIL 1-2 NORUEGA

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

• FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

• MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

• INGLATERRA 2-1 CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

• BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

• ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA HERZEGOVINA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

• ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

• PORTUGAL 2-1 CROACIA

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

• SUIZA 2-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Suiza 2 - Argelia 0

• AUSTRALIA 1-1 (2-4) EGIPTO

• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE

• COLOMBIA 1-0 GHANA

LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

Noruega (4tos de final)

Bélgica (4tos de final)

Marruecos (4tos de final)

Egipto (8vos de final)

Colombia ( 8vos de final)

Estados Unidos (8vos de final)

Portugal (8vos de final)

México (8vos de final)

Brasil (8vos de final)

Paraguay (8vos de final)

Canadá (8vos de final)

Ghana (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS