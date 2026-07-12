El gesto de Scaloni con Samuel por el gol de pelota parada de Mac Allister y la frase de Messi que lo anticipó

¿EL MURO TIENE ALGO QUE VER EN ESTE GOL? ¡La sonrisa de Scaloni, que fue directo a saludar a Samuel!



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Cuando el reloj del partido se estaba acercando a los primeros 10 minutos en Kansas City, Lionel Messi ejecutó el córner desde la izquierda y Alexis Mac Allister le ganó a todos en el primer palo para meter un cabezazo limpio que significó el 1-0 de Argentina ante Suiza. El gol tuvo un eufórico festejo de los jugadores en el terreno de juego, pero el gesto en el banco de suplentes se robó todas las miradas: Lionel Scaloni se dirigió directo a su asistente Walter Samuel para felicitarlo efusivamente.

El Muro es el encargado de diagramar temas defensivos, pero también de aportar detalles clave en la pelota parada. El propio entrenador había destacado el rol tanto de Samuel como de Roberto Fabián Ayala luego de vencer a Cabo Verde en un partido infartante con la pelota parada como aliada: “Volvimos a marcar un gol de pelota parada, algo que trabajan y preparan mucho Walter (Samuel) y el Ratón (Ayala)”, dijo entonces.

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El detalle es que tras ese juego, el capitán Messi también había advertido el poderío defensivo de Alexis Mac Allister. “Hoy tuvimos la importancia de las pelotas paradas que por ahí no veníamos convirtiendo y en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores, no sólo Cuti (Romero) y Licha (Martínez). Nico González y Mac Allister. Tenemos gente que va muy bien de arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí también. Lo venimos trabajando hace tiempo más allá de convertir o no. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado”, dijo, incluyendo al mediocampista que mide 1.76m según el registro oficial de FIFA. Mac Allister apareció en el área para ganar el cabezazo ante la fallida marca de Djibril Sow, que mide 1.83m.

Mac Allister apareció en el primer palo y acertó el cabezazo goleador (Foto: Reuters/Lee Smith)

Maca, de 27 años, venía de dar una asistencia contra Cabo Verde, pero sumó ante Suiza su primer grito en su seta presencia en la actual edición de la Copa del Mundo: sólo fue suplente e ingresó sobre el final contra Jordania, en el partido que cerró la fases de grupos con Argentina ya clasificada. En Qatar 2022, Alexis apareció por primera vez en la segunda fecha contra México y no abandonó más el equipo: marcó en el 2-0 sobre Polonia de la jornada final de la zona y dio una asistencia en la histórica final ante Francia.

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