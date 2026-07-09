Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

En el ciclo de la conductora estaban entrevistando a un médico y leyeron un mensaje de las redes sociales que terminó con todo el equipo riéndose (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

El programa A la Barbarossa en Telefe vivió un episodio inesperado cuando un mensaje, enviado por el público en pleno aire, desató risas generalizadas y se volvió viral. Georgina Barbarossa, y el invitado del día, el doctor Fernando Cichero, estaban debatiendo sobre los efectos de los partidos de la Selección Argentina en la salud de los hinchas, en medio de un contexto de tensión futbolística tras la remontada ante Egipto en el Mundial 2026.

La secuencia se desató cuando Claudia Fasolo, locutora del ciclo, leyó un mensaje que comenzaba con un tono serio: “Doctor, esperemos que este partido lo veamos más tranquilos. En ambos partidos me sentí mareado, con cosquilleos en brazo y pierna izquierda”. Pero la nota cambió de inmediato con la mención a un remedio inexistente: “Un doctor amigo me ha recomendado ‘tentramitrozon’ para que tome, pero no estoy seguro”.

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El mensaje en el programa de Georgina Barbarossa para un médico que terminó en un divertido momento viral (A la Barbarossa, Telefe)

La reacción en vivo no se hizo esperar. La conductora intentó mantener la compostura antes de soltar una carcajada: “Es que es un chiste... ‘Te entra mi trozón’. No doctor, es una guarangada. Después me di cuenta”, reconoció, admitiendo que el doble sentido del mensaje la había tomado por sorpresa. La conductora agregó entre risas: “Entramos como un caballo, disculpe doctor”, aludiendo a la clásica trampa de bromas en la televisión argentina.

El cardiólogo también se sumó al buen humor del momento y reflexionó: “¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Hay que reírse, es el mejor antídoto”. El episodio televisivo se viralizó rápidamente en redes sociales y fue catalogado como el “momento televisivo del día” desde la cuenta oficial de Telefe. La propia conductora ironizó sobre su futuro profesional tras el incidente: “¿Vio doctor? A usted le dijeron que iba a hacer un programa serio... con esto no me gano el Martín Fierro”, bromeó, incapaz de retomar el hilo del programa luego de la “guarangada”.

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"¡Es una guarangada!", reaccionó Georgina Barbarossa, completamente divertida por la broma con la que cayó su equipo al aire

El episodio recordó a otros momentos similares, también con mensajes de la gente que traían bromas de doble sentido, que ocurrieron en la radio y la televisión. Uno famoso es el conocido como “Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón”, muy similar al que cayó Georgina, que padecieron al aire Norá Perlé, Germán Paoloski y en TN el año pasado.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en el cumpleaños de Ángel de Brito

El reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa se convirtió en uno de los momentos más comentados del cumpleaños de Ángel de Brito, celebrado por su medio siglo de vida. La escena, inmortalizada en video por Mercedes Ninci, mostró a ambas conductoras bailando juntas, sellando públicamente la reconciliación alcanzada meses atrás.

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De acuerdo a las imágenes difundidas, Casán y Barbarossa no solo compartieron pasos de baile, sino también abrazos y sonrisas frente a colegas como Mariana Fabbiani, Pía Shaw y Mariana Brey, quienes no ocultaron su entusiasmo por el gesto de acercamiento. “El baile de Georgina con Moria después de la reconciliación. ¡Genias!”, celebró Ninci mientras filmaba, subrayando el clima de alegría que reinaba en la fiesta.

En el ciclo de la conductora estaban entrevistando a un médico y leyeron un mensaje de las redes sociales que terminó con todo el equipo riéndose (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

La reunión, que tuvo lugar el viernes durante el festejo de LAM por los 50 años de su conductor, fue escenario de un ambiente relajado y cordial. Las dos figuras, referentes de la televisión matutina —Casán liderando La Mañana con Moria en Eltrece y Barbarossa al frente de A la Barbarossa en Telefe—, dejaron atrás viejas diferencias con gestos de buena sintonía, según retrataron quienes presenciaron el abrazo.

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Para quienes se preguntan por qué este video generó tanto revuelo, el reencuentro entre las conductoras, tras una etapa de distanciamiento, fue interpretado como una muestra de madurez y superación de conflictos en el mundo del espectáculo. La escena fue celebrada en redes sociales como ejemplo de reconciliación y compañerismo.

Las imágenes muestran a Casán y Barbarossa moviéndose al ritmo de la música, rodeadas de otras personalidades del medio. El buen ánimo y la distensión marcaron la velada, transformando el festejo en una celebración colectiva de la armonía y la amistad recuperadas.

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