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El partido de Mbappé en la victoria de Francia ante Marruecos por el Mundial: del golazo al susto cuando pidió el cambio

La figura francesa fue clave en el triunfo 2-0 que depositó a Les Blues en las semifinales. Además, Bono le atajó un penal

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Kylian Mbappé tuvo una tarde de contrastes en Boston: marcó un golazo de media distancia para abrir el marcador y debió salir antes del final por una molestia muscular en el triunfo de Francia sobre Marruecos por 2-0, en los cuartos de final del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid llegó al segundo tiempo con una cuenta pendiente. En el primer tiempo había fallado un penalBono adivinó la dirección del remate y lo contuvo sin dar rebotes— y el marcador se fue al descanso en cero. Los 45 minutos iniciales transcurrieron con Francia dominando el trámite, generando las ocasiones más claras, pero sin poder perforar una valla marroquí que el arquero sostuvo casi en soledad.

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Mbappé lo intentó de distintas maneras: un mano a mano que resolvió desviado, intentos de asociación con sus compañeros que no encontraron el remate final. El 0-0 al descanso era un resultado que no reflejaba lo que había pasado sobre el campo, pero que Marruecos defendía como un triunfo propio.

En el complemento, el guion cambió. Al minuto 59, Mbappé recibió el balón en el borde del área, acomodó el cuerpo y sacó un remate potente de media distancia que se coló junto al palo derecho sin darle opciones a Yassine Bono. Un disparo seco, preciso, de los que no admiten réplica. El tanto lo igualó con Lionel Messi como máximo goleador del torneo, con ocho goles cada uno. La revancha personal quedó saldada con un solo toque.

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Seis minutos después, Ousmane Dembélé terminó de despejar cualquier duda. El Mosquito se fabricó un hueco en la puerta del área, acomodó con precisión y definió con un disparo cruzado que venció a Bono para el 2-0. Francia ya tenía un pie en las semifinales y el partido entró en una zona de administración.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe reacts after sustaining an injury REUTERS/Mike Segar
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe reacts after sustaining an injury REUTERS/Mike Segar

Fue entonces cuando llegó el susto. Al minuto 75, con el resultado prácticamente sellado, Mbappé se dejó caer al césped con muestras de dolor. No hubo contacto previo, no hubo disputa: fue su propio cuerpo el que le puso un límite. Miró de inmediato hacia el banco de suplentes para pedir el cambio y fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta. Los médicos ingresaron al campo, pero el delantero se retiró por sus propios medios. La molestia aparentemente no fue mayor y el propio jugador tomó la decisión de no arriesgar.

De hecho, tras consumar el pase a la siguiente instancia, todo el elenco francés fue a festejar el triunfo y allí se lo pudo ver a Mbappé en perfecto estado, ya que saltó y celebró sin ningún tipo de problemas.

Además de la lucha por ser el máximo goleador de la presente cita ecuménica, Mbappé y Messi también se disputan el trono de anotadores de toda la historia de los Mundiales: el argentino, tras su agónico tanto frente a Egipto, suma 21 gritos, mientras que el francés lo sigue de cerca con 20, aunque con un partido más.

Vale recordar que hasta esta Copa del Mundo era el alemán Miroslav Klose quien tenía el primer puesto de la tabla de goleadores históricos del certamen con 16, pero Messi y Mbappé lo superaron con su producción.

Con el pase a semifinales asegurado, Francia aguarda al ganador del cruce entre Bélgica y España para conocer a su próximo rival.

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