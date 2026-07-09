El emotivo encuentro del influencer Alonso con Pablo Aimar tras el triunfo de Argentina ante Egipto: “Lloré todo”

El emotivo abrazo del influencer Alonso con Pablo Aimar

El triunfo de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 provocó escenas de emoción tanto en el campo de juego como en las tribunas. Los festejos de los futbolistas se replicaron entre los hinchas que colmaron el estadio de Atlanta, donde estuvo presente Augusto Alonso, el influencer conocido en redes sociales simplemente por su apellido, quien se convirtió en protagonista de un emotivo encuentro con Pablo Aimar al cabo del partido.

El joven con Síndrome de Down, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, llegó al estadio acompañado por un grupo de amigos y familiares que lo secundan en su travesía mundialista. En el video que grabó para su canal de YouTube, mostró el viaje desde Miami, donde Argentina había enfrentado a Cabo Verde, hasta Atlanta. Las imágenes incluyeron la estadía en la casa alquilada y la previa al partido, pero el foco del contenido quedó puesto en la experiencia dentro del estadio.

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Alonso, que para la Copa del Mundo se tiñó el cabello con los colores de la bandera, lució una camiseta argentina y la cámara captó sus reacciones en cada instancia del partido, especialmente en los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que revirtieron el marcador tras estar 0-2 abajo frente al conjunto africano. A pesar de movilizarse en silla de ruedas debido a un esguince de tobillo derecho, tras la agónica victoria se sumó a los festejos entre abrazos y cánticos junto a otros hinchas argentinos, varios de los cuales se acercaron para pedirle fotos y saludos.

El youtuber sigue a la selección argentina en su camino por la Copa del Mundo

El momento más esperado llegó después, en uno de los sectores del estadio alejado del grueso de los fanáticos. Allí, Alonso se encontró con Pablo Aimar, uno de los ayudantes de campo del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Al verlo, el influencer no ocultó su emoción y lo llamó para saludarlo: “Pablito, Pablito, un abrazo”, le dijo y, cuando el ex futbolista se acercó, le expresó: “¿Cómo estás, mi amor? Lloré todo, boludo”.

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El Payasito respondió con un gesto afectuoso y le dijo: “¿Y nosotros?”, en referencia a la tensión vivida en el banco durante el partido.

Alonso nació el 29 de octubre de 2001 y desde pequeño fue reconocido por su carisma y energía en el entorno familiar. Su madrastra, María Eugenia Díaz, recuerda que siempre fue el animador en cada reunión, el que tomaba el micrófono para cantar y el que encontraba la manera de convertirse en el centro de atención. Luego de perder a su madre a los 3 años, fue criado por su padre, Adolfo, y por María Eugenia, junto a sus tres hermanos: Mateo, Renata y Carmela.

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El joven documenta su viaje mundialista en redes sociales

Durante su infancia y adolescencia, el joven transitó diferentes etapas educativas en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cursó la primaria en la Escuela de Educación Inicial Redondel, en Lomas de Zamora, y completó sus estudios secundarios en un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad en el barrio de Once. Allí, aprendió oficios y desarrolló independencia, trasladándose solo en colectivo y cumpliendo con sus tareas cotidianas.

Antes de alcanzar la popularidad en redes sociales, trabajó en una carnicería del barrio de Recoleta, donde era encargado de realizar entregas. El cierre del local puso fin a esa etapa, pero paralelamente ya comenzaba a destacarse en TikTok con videos en los que imitaba a Tini Stoessel y generaba humor alrededor de su personaje. Su autenticidad y espontaneidad llamaron la atención de otros usuarios y rápidamente sumó seguidores.

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El salto a la fama llegó tras conocerse con Tomás Mazza, otro influencer que lo invitó a hacer transmisiones en vivo y lo integró a una comunidad creciente. La relación entre ambos, basada en el afecto y en la complicidad, impulsó a Alonso a codearse con figuras del espectáculo y del streaming, al tiempo que lo transformó en un referente de la inclusión social.