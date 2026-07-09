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Arrestaron a un ex jugador del Arsenal y Manchester City por una investigación de lavado de dinero vinculada a una red de narcotráfico

El ex futbolista Samir Nasri, quien disputó 41 partidos con la selección de Francia y hoy trabaja como analista televisivo, pasó aproximadamente diez horas bajo custodia policial en París

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La investigación que involucra al exfutbolista abarca cargos de importación de drogas, conspiración criminal y blanqueo organizado de capitales procedentes del narcotráfico
La investigación que involucra al exfutbolista abarca cargos de importación de drogas, conspiración criminal y blanqueo organizado de capitales procedentes del narcotráfico

Samir Nasri, el ex centrocampista que vistió las camisetas del Arsenal y el Manchester City, fue puesto bajo custodia policial en Francia como parte de una investigación por blanqueo de capitales vinculada a una red de narcotráfico. El ex futbolista, de 39 años, fue interrogado durante aproximadamente diez horas antes de quedar en libertad sin cargos el pasado jueves. El episodio no llega de forma aislada: es el último capítulo de una serie de problemas legales que acumulan presión sobre su figura.

Según informó el portal francés Le Parisien, la investigación gira en torno a la discoteca XS, ubicada en Ivry-sur-Seine, en el departamento de Val-de-Marne. Nasri se convirtió en accionista del local alrededor de 2016, tras invertir presuntamente varios cientos de miles de euros en el negocio mientras todavía percibía los millonarios salarios del fútbol de élite inglés.

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Con el tiempo, pasó a ser copropietario junto a un individuo identificado como Bilele Z., descrito como uno de sus clientes habituales, quien también fue puesto bajo custodia policial el mismo día.

El eje de la pesquisa apunta a los presuntos vínculos de Nasri con la red criminal del narcotraficante Karim Berrebouh, apodado “Jabalí Salvaje” y encarcelado desde 2021. Los investigadores examinan el período comprendido entre 2021 y 2023, durante el cual la esposa de Berrebouh habría visitado la discoteca en repetidas ocasiones para retirar grandes sumas de dinero en efectivo mientras su marido cumplía condena.

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nasri manchester city
Samir Nasri fue interrogado durante cerca de diez horas por la policía francesa y quedó en libertad sin cargos al término de la jornada (AFP)

El caso involucra también a Olivier Sabbah, alias “Paulo”, presentado como uno de los supuestos pilares de una red de blanqueo organizado ligada a las actividades de Berrebouh.

La conexión entre Nasri y la familia Berrebouh, de acuerdo con la investigación, tiene raíces en la infancia compartida en Marsella, ciudad donde el exfutbolista creció y donde habría mantenido una relación cercana con el hermano mayor de Karim. El reencuentro entre ambos se habría producido en Dubái durante el primer confinamiento por la pandemia, en 2020.

Fue entonces, según los investigadores, cuando Berrebouh habría sugerido a Nasri que tomara una participación financiera en el club nocturno XS. El acuerdo, no obstante, nunca quedó registrado formalmente y habría permanecido en términos verbales.

Durante su interrogatorio, el propio Nasri afirmó ante las autoridades que creía haber vendido todas sus acciones en el local a Berrebouh. La custodia policial del jueves no fue la primera vez que el exjugador respondió preguntas en el marco de esta investigación: a finales de junio ya había sido interrogado en Marsella por los mismos motivos. Los cargos que se evalúan incluyen importación de drogas, conspiración criminal y blanqueo organizado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. Su abogado, Saïd Harir, declinó hacer declaraciones cuando fue contactado por los medios.

Samir Nasri gordo
La conexión entre el exjugador y la red investigada se remonta a una relación de infancia en Marsella, que habría sido retomada en Dubái durante el primer confinamiento por la pandemia (OM Legends)

El episodio se produce mientras Nasri atraviesa otro frente legal de envergadura. En abril pasado, la administración fiscal francesa aseguró judicialmente una propiedad inmobiliaria de su titularidad en París y congeló sus cuentas bancarias en el país, con el objetivo de garantizar el cobro de una deuda estimada en 5,51 millones de euros.

El fisco cuestiona su condición de residente fiscal en Dubái y sostiene que el centro de sus intereses vitales permanece en Francia, con base en elementos como la tenencia de tres inmuebles en territorio francés, estancias de entre 126 y 208 días al año en el país entre 2021 y 2023, y su actividad como consultor para un canal de televisión francés. Un tribunal parisino mantuvo el embargo preventivo y la hipoteca a la espera de una resolución definitiva.

Fuera de los terrenos de juego, Nasri se desempeña actualmente como analista para el canal francés Canal Plus. Su trayectoria deportiva incluyó 41 partidos con la selección de Francia entre 2007 y 2013.

La posibilidad de una acusación formal no está descartada. El exfutbolista podría enfrentar nuevos interrogatorios en el marco del mismo expediente, pese a que por el momento no existe ningún cargo en su contra.

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