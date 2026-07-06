“Cruzó una línea roja”: duro comunicado de la UEFA tras la habilitación al goleador de Estados Unidos que había sido expulsado

Folarin Balogun podrá jugar los octavos de final ante Bélgica pese a haber sido expulsado frente a Bosnia (Darren Yamashita-Imagn Images)

La decisión de la FIFA de retirarle la fecha de suspensión al goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras su expulsión frente a Bosnia-Herzegovina en el duelo de 16avos de final del Mundial 2026 generó controversias a horas del partido de octavos entre el seleccionado local y Bélgica y la UEFA emitió un duro comunicado al respecto.

“La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, publicó la entidad que rige el fútbol de Europa que preside Aleksander Ceferin en un parte de prensa.

PUBLICIDAD

El organismo europeo afirmó, según el texto publicado este lunes, que la resolución del día anterior “cruzó una línea roja” porque transforma en excepcional una regla que no admite interpretación en este caso: la suspensión mínima automática de un encuentro después de una expulsión.

De acuerdo con el texto difundido por la organización, esa sanción no es una opción discrecional ni depende de la decisión de un órgano competente para entrar en vigor. La posición de la entidad es que se trata de un principio incorporado a los reglamentos y que no puede quedar sujeto a excepciones, menos aún en medio de un torneo.

PUBLICIDAD

El árbitro brasileño Raphael Claus le muestra la tarjeta roja a Balogun, el goleador de Estados Unidos ( REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La publicación remarcó que varios otros jugadores atravesaron una situación similar durante la misma competencia y cumplieron su suspensión con normalidad. Sobre esa base, la UEFA planteó que alterar ahora la aplicación de la norma rompe la igualdad de trato dentro del torneo.

El organismo agregó que, cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por quienes deben custodiarla, queda en riesgo la integridad del juego y se debilita la credibilidad de la competencia. También advirtió que la medida fija un precedente para el campeonato en curso, porque casos análogos exigirán desde ahora un tratamiento equivalente.

PUBLICIDAD

En el comunicado, la UEFA vinculó el episodio con un efecto más amplio sobre el fútbol. Señaló que este deporte depende de reglas que sostienen una competencia justa, honesta y transparente, y que su legitimidad global se apoya en que se juega en todas partes bajo las mismas leyes.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA

La declaración sostuvo además que ningún torneo puede leerse como un hecho aislado. En esa línea, indicó que, si la competencia en cuestión es la Copa del Mundo, sus decisiones tienen capacidad para producir consecuencias positivas o negativas sobre el juego en su conjunto.

PUBLICIDAD

Citado por UEFA.com, el organismo cerró su pronunciamiento con una definición tajante sobre el fallo relacionado con Balogun y finalizó: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Folarin Balogun vio la tarjeta roja por un pisotón al defensor bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64 del partido de los dieciseisavos de final de Mundial, y, tal como marca el reglamento, debería perderse el partido de octavos de este lunes contra Bélgica. En cambio, la FIFA puso en suspenso su sanción y el delantero estará disponible para el entrenador estadounidense, Mauricio Pochettino.

PUBLICIDAD

La suspensión de esta sanción provocó la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!”, escribió el mandatario estadounidense en su red social X.

Por su parte, el director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, declaró antes del partido frente a Bélgica que esta decisión es “fantástica para el fútbol”: “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”, dijo el santafesino.

PUBLICIDAD