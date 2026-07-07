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La llamativa reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo a la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial

Edu Aguirre, cronista de El Chiringuito, se mostró imperturbable tras la ráfaga que le dio a la Albiceleste la victoria

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El periodista se mostró imperturbable ante el resultado

Mientras Argentina sellaba su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada de 3-2 sobre Egipto en Atlanta, las cámaras de El Chiringuito registraron a Edu Aguirre con el rostro imperturbable y en silencio absoluto. El periodista español, amigo personal de Cristiano Ronaldo, no emitió sonido ni gesto alguno ante los goles que hundieron al seleccionado africano y mantuvieron viva la carrera goleadora de Lionel Messi.

El programa transmitía en vivo el partido de octavos de final y el detrás de escena mostró a Aguirre impasible en el instante en que la Scaloneta dio vuelta un marcador adverso de 0-2. El contraste resultó elocuente: apenas 24 horas antes, el comunicador había protagonizado un momento cargado de emoción al aire en El Chiringuito tras la eliminación de Portugal ante España por 1-0 en el AT&T Stadium de Dallas. Con la voz cargada, había dicho: “Me alegro mucho por la gente de mi país. Y me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío”.

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El partido ante Egipto, con todo, no fue sencillo para Messi. Con el marcador 1-0 en contra, una falta sobre Nicolás Tagliafico le dio al capitán argentino la chance del empate desde los doce pasos. El arquero Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al arrojarse a su lado izquierdo. Fue el cuarto penal que Messi falla en Copas del Mundo —sin contar tandas— en 8 ejecuciones a lo largo de su historia mundialista, con antecedentes ante Islandia en Rusia 2018 y ante Polonia en Qatar 2022.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Pese al fallo, Messi se puso la remontada al hombro. A los 79 minutos sacó el centro que encontró a Cuti Romero en soledad para el 1-2. Cuatro minutos más tarde, capturó un rebote en el área y remató con fuerza para igualar el marcador. Fue su 63ª asistencia con la selección y su octavo gol en la actual edición del torneo. Enzo Fernández cerró la hazaña a los 93 minutos con un cabezazo perfecto para el 3-2 definitivo.

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Con esa anotación, el astro rosarino llegó a 919 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional, distribuidos entre Barcelona (672), la selección argentina (125), el Inter Miami (90) y el París Saint-Germain (32). El número lo ubica como el segundo máximo goleador de todos los tiempos, a 57 tantos de Ronaldo, quien acumula 976 goles oficiales tras su tanto ante Croacia en el mismo Mundial. El portugués continúa en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde tiene como próxima meta la barrera de los 1.000 tantos.

La rivalidad entre ambos se extiende también al terreno mundialista. Messi disputó ante Egipto su 31ª presentación en Copas del Mundo, con lo que amplía su propio récord como el futbolista con más partidos en la historia del torneo. Ronaldo quedó en 27 tras su eliminación ante España, que se decidió con un gol de Mikel Merino en el descuento. Las cámaras encontraron al portugués caminando solo con la cabeza gacha al término del encuentro; fue Lamine Yamal, la figura española, quien se acercó a consolarlo con un abrazo antes de que se retirara por el túnel.

Aguirre, que lleva once años en El Chiringuito, había reconocido la dualidad de sus sentimientos ante esa imagen. “Hay que alejarse un poco del odio, de las rivalidades, de la envidia”, dijo al aire. Y agregó sobre Ronaldo: “Estoy superorgulloso de ser amigo de Cristiano, de seguir aprendiendo de Cristiano, del legado que está dejando. Es una leyenda y, aunque hable mucho, lo que está haciendo y lo que ha hecho con 41 años, estar donde está, es inmortal y va a ser inmortal siempre”. Para el periodista, la figura del delantero trasciende los resultados: “Él es especial. Puede ganar más o menos, pero tiene un aura que no va a tener nadie nunca”.

Con la sexta y última participación del luso en Mundiales cerrada —acumuló 11 goles en seis ediciones, de 2006 a 2026, y se convirtió en el único futbolista en marcar en todas ellas—, la carrera por los 1.000 goles continúa en curso, aunque ya sin el escenario mundialista como campo de disputa. Messi, en cambio, sigue en el torneo. Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City contra el ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

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