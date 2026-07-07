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“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Edu Aguirre, cronista español, lamentó la derrota del elenco luso a manos de la selección de su país

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Edu Aguirre habló tras la eliminación de Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y amigo personal de Cristiano Ronaldo, habló con evidente emoción en vivo sobre la eliminación del portugués del Mundial 2026 tras la derrota de Portugal ante España por 1-0 en los octavos de final. Con la voz cargada, el comunicador pidió alejarse de las rivalidades y reconoció que le duele ver a su amigo despedirse de las Copas del Mundo.

“Hay que alejarse un poco del odio, de las rivalidades, de la envidia”, dijo Aguirre al aire en El Chiringuito. “Me alegro mucho por la gente de mi país. Y me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío”. El periodista, que lleva once años en el programa, reconoció la dualidad de sus sentimientos sin buscar confrontación: español de nacimiento, pero ligado sentimentalmente a la figura del capitán luso.

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Lejos de la crispación, Aguirre habló de orgullo y de legado. “Estoy superorgulloso de ser amigo de Cristiano, de seguir aprendiendo de Cristiano, del legado que está dejando. Es una leyenda y, aunque hable mucho, lo que está haciendo y lo que ha hecho con 41 años, estar donde está, es inmortal y va a ser inmortal siempre”, sostuvo. Para el comunicador, la figura de Ronaldo trasciende los resultados deportivos: “Él es especial. Puede ganar más o menos, pero tiene un aura que no va a tener nadie nunca”.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

Aguirre también subrayó el alcance generacional del delantero. “Desde los cuatro años ya han seguido a Cristiano niños que no lo han visto jugar nunca, que siguen pidiendo ver sus videos en YouTube. Eso no va a ocurrir con ningún otro jugador en el mundo”, afirmó. Y lanzó una reflexión dirigida a quienes cuestionan su vigencia a su edad: “Los que rajan tanto, a ver si con 41 años están donde están y tienen la disciplina que sigue teniendo él veinticuatro siete, trescientos sesenta y cinco días del año”.

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La decepción de Cristiano (Reuters/Maria Lysaker)
La decepción de Cristiano (Reuters/Maria Lysaker)

No fue la primera vez que Aguirre salió en defensa de su amigo en esta edición del torneo. Días atrás, en el partido ante Croacia por los 16avos de final, el periodista reaccionó con furia cuando el técnico Roberto Martínez retiró a Ronaldo a los 81 minutos con el marcador igualado en 1-1. “No quites a Cristiano en el minuto 80, tío. ¡No está ni cansado!”, bramó entonces al aire. Portugal terminó por sellar el 2-1 con un gol agónico de Gonçalo Ramos en tiempo de adición.

El partido que selló el final mundialista de Ronaldo se jugó en el AT&T Stadium de Dallas. España se impuso con un gol de Mikel Merino en el primer minuto del tiempo de descuento, tras una triangulación entre Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Ferrán Torres. Portugal buscó el empate en los minutos finales, pero Bernardo Silva cabeceó por encima del travesaño y el pitazo final llegó sin más ocasiones.

Al término del encuentro, las cámaras encontraron a Ronaldo caminando solo, con la cabeza gacha. Casi ninguno de sus compañeros se acercó. Sus lágrimas llegaron cuando el delantero quedó de frente a las tribunas, y fue Lamine Yamal, la joven figura de España, quien se acercó a consolarlo con un abrazo. Luego, CR7 saludó al público y se retiró por el túnel hacia el vestuario.

Con esa derrota se cerró la sexta y última participación del portugués en una Copa del Mundo. Ronaldo acumuló 11 goles en seis ediciones del torneo —2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026— y se convirtió en el único futbolista en marcar en todas ellas. Su mejor resultado con la selección fue el cuarto puesto en Alemania 2006. A nivel de carrera, suma 974 goles oficiales y tiene como próxima meta la barrera de los 1.000 tantos en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde continuará su actividad profesional.

"Es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir, la verdad es que fue mi último Mundial, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no tomar decisiones con la cabeza caliente, y seguir con la vida”, expresó Cristiano tras el partido.

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