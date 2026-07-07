Caputo se reunió con supermercadistas y puso el foco en la renegociación de los convenios colectivos

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó la reunión con supermercadistas y funcionarios para abordar la modernización laboral.

En medio de la caída en las ventas en el sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con representantes de los principales supermercados con el foco en la renegociación de los convenios colectivos de trabajo en base a la reforma laboral, que según notificó la Secretaría de Trabajo, son más de 446 y afectan al sector.

Durante el encuentro, que contó con la participación de ejecutivos de La Anónima, Día %, Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), junto a los secretarios de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y de Trabajo, Julio Cordero, Caputo expuso el objetivo central del Gobierno: avanzar en la actualización de los acuerdos laborales en el marco de la nueva Ley de Modernización Laboral.

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El encuentro entre el ministro de Economía y los supermercadistas se da en una coyuntura difícil para el sector. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en abril las ventas en supermercados subieron 0,8%, pero en la comparación interanual persistió la tendencia negativa con una caída de 3,7 por ciento. El acumulado de los primeros cuatro meses del año arrojó una retracción del 3,3 por ciento.

Lo que parece no hacerse revertido durante mayo según los datos de privados. La consultora Scentia indicó que el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo al considerar todos los canales y mostró un leve avance de 0,1% respecto del mes anterior, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año exhibió un descenso de 3 por ciento. El detalle por canales reflejó desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales surgieron en supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico finalizaron el mes con cifras positivas.

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Un pasillo de productos para bebés en un supermercado estadounidense muestra estantes parcialmente vacíos de toallitas húmedas, con carritos de compras visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En supermercados, según Scentia, el descenso interanual fue de 4,2% en mayo frente al mismo mes de 2025. En mayoristas, la caída llegó a 1,6 por ciento. Autoservicios independientes registraron un descenso de 1,3% y kioscos y almacenes de barrio, una retracción de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.

El ministro y los representantes de supermercados ya se habían visto cara a cara a fines de marzo. En esa oportunidad, el foco estuvo en “las altas tasas que aplican los municipios” que, para Caputo, por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique. Y pese a que el Gobierno sostiene que pretende sancionar una reforma tributaria, desde entonces no hubo avances al respecto más allá de manifestaciones de intenciones.

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Convenios colectivos

El encuentro de este martes se da luego de la aprobación de la reforma laboral y que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Cordero, revisó su decisión inicial de que se debían renegociar 150 convenios colectivos y amplió el numero a 446 a mediados de junio.

La Secretaría de Trabajo intimó a las partes involucradas a rediscutir tanto las cláusulas vinculadas a condiciones de trabajo como aquellas referidas a cuotas solidarias y aportes compulsivos pactados entre empresarios y sindicatos. Esta ampliación del universo de convenios afectados responde a una interpretación estricta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

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La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, definió que se deben renegociar 466 convenios colectivos.

La ley modificó el principio de “ultraactividad”, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo vencido hasta que las partes acordaran uno nuevo. Bajo ese sistema, los trabajadores mantenían derechos adquiridos aun si las negociaciones se dilataban, un punto que los gremios consideraban central para asegurar la estabilidad laboral.

La nueva normativa distingue entre los diferentes tipos de cláusulas que integran los convenios colectivos. Mantiene la ultraactividad únicamente para las llamadas “cláusulas normativas”, que definen condiciones de trabajo. El resto de las cláusulas, denominadas “obligacionales” —incluyendo cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos—, pierden vigencia automáticamente una vez vencido el convenio, salvo que se firme un nuevo acuerdo.

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En el comunicado publicado el 11 de junio en las redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, “dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes“.

“La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia dela finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores”, afirmó el texto oficial.

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