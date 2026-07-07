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La explosiva celebración de un famoso analista en el gol de Messi ante Egipto que provocó la preocupación en vivo de su esposa

El ex arquero y técnico Jorge D’Alessandro siguió en el programa español El Chiringuito la épica victoria de Argentina por los octavos de final del Mundial 2026

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Fue en el momento del tanto de Messi por los octavos de final del Mundial 2026

La selección argentina venció 3-2 a Egipto en un partido disputado en Atlanta y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras revertir una desventaja de dos goles en los últimos minutos del encuentro. Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández convirtieron los tantos del equipo conducido por Lionel Scaloni.

El inicio fue adverso para los campeones del mundo. A los 14 minutos, el defensor egipcio Yasser Ibrahim abrió el marcador con un cabezazo que superó a Lisandro Martínez. Cuatro minutos después, Messi tuvo la chance de empatar desde el punto del penal, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate. El capitán argentino volvió a fallar a los 31 minutos, cuando un tiro libre suyo dio en el palo.

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El segundo tiempo trajo más complicaciones. A los 67 minutos, Mostafa Ziko aprovechó un contragolpe para definir ante la salida del arquero Emiliano Dibu Martínez y poner el 2-0 para los Faraones. Argentina parecía al borde de la eliminación.

La reacción llegó a los 79 minutos con un cabezazo de Romero tras un centro preciso de Messi. Cuatro minutos más tarde, el propio capitán capturó un rebote dentro del área y remató con fuerza para decretar el 2-2. El empate llegó en el minuto 83 y mantuvo vivo a un equipo que no dejó de atacar en ningún momento del partido.

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El golpe final lo dio Enzo Fernández a los 93 minutos, con un cabezazo perfecto tras un centro de Lautaro Martínez. La pelota entró pegada al palo y desató la euforia en el estadio de Atlanta.

En el vivo del programa español El Chiringuito, como a lo largo del Mundial, el ex arquero argentino Jorge D’Alessandro (autor de la mejor definición viral de La Scaloneta) y Francisco Lobo Carrasco, ex jugador del Barcelona y fan de Messi, vibraron con la remontada.

Los gestos de preocupación ganaron la pantalla con el penal fallado por el Diez y los tantos de los africanos. En el 1-2, D’Alessandro vociferó: “El Cuti, y Leo metió un buen centro”. El ex guardameta dudó si había sido fuera de juego. “Milagro, hombre, milagro”, arengó luego.

Jorge D'Alessandro y Lobo Carrasco mostraron su confianza en la remontada

Ya en el 2-2 de Messi, la locura en el estudio fue total. Carrasco se paró mientras sacudía los auriculares. D’Alessandro gritaba desbocado. “¡La actitud, los cambios", soltó repetidamente el ex entrenador. “Y Leo que se ha abierto, ha salido del embudo”, sumó un concepto táctico el Lobo. La curiosidad fue que, ante el exceso de efervescencia, Marta, la esposa del ex arquero, lo abrazó en forma de contención ante las cámaras. “Preocupada por su euforia”, remarcó el programa en sus redes sociales".

En el 3-2, los protagonistas llegaron al éxtasis. “¡Qué golazo!“, bramó D’Alessandro, quien rescató la secuencia del centro de Lautaro Martínez y el cabezazo de Enzo Fernández.

Vale recordar que el DT había advertido hace unos días que "Argentina empezó como en el año 2022 y va a ser el campeón del mundo. “En el año 2022 lo dije antes: Argentina no va a perder. Todo el mundo quiere que pierda. Argentina es el futuro campeón del mundo”, añadió.

El próximo rival de Argentina en los cuartos de final será el ganador del duelo entre Colombia y Suiza. Ese partido se disputará el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

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