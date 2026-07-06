Historias

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Una tradición extendida por toda Gran Bretaña durante más de cien años y practicada por igual entre hombres y mujeres se extinguió en el lapso de una generación, aunque dejó ecos aislados que los historiadores aún debaten

Guardar
Google icon
Hombre y mujer se besan en una calle concurrida. Hay personas, edificios históricos de entramado de madera, una catedral, caballos y carros.
La costumbre inglesa de besarse marcó la vida social cotidiana en la Inglaterra de fines de la Edad Media y la dinastía Tudor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre inglesa de besarse sorprende hoy tanto como asombró a varios viajeros europeos siglos atrás: en la Inglaterra de fines de la Edad Media y la dinastía Tudor, besar a conocidos, huéspedes e incluso desconocidos formaba parte de la vida social cotidiana.

La imagen moderna de una Inglaterra reservada contrasta con estos relatos. Entre los siglos XV y XVI, varios visitantes del continente describieron un trato mucho más físico y espontáneo del que suele asociarse con los ingleses.

PUBLICIDAD

En su análisis para History Extra, el historiador Ian Mortimer remarcó que esa práctica desentona con las ideas actuales sobre el carácter inglés. “No se nos conoce por ser particularmente amorosos en nuestro trato con los extraños”, sostuvo, aunque las pruebas históricas muestran una relación con el beso mucho menos incómoda.

Durante el siglo XVI, Londres recibía cada vez más visitantes extranjeros, sobre todo jóvenes europeos adinerados que viajaban por estudios, diplomacia o curiosidad. Recorrían sitios como la catedral de San Pablo y la Torre de Londres, y muchos anotaban sus impresiones.

PUBLICIDAD

Interior medieval con paredes de madera y tapices. Un hombre y una mujer se besan sobre una mesa con velas y vajilla. Cuatro personas más observan.
La peste alteró de forma temporal la costumbre de besar cuando Enrique VI autorizó en 1439 a omitir el beso de la mano real por temor al contagio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de ellos, Alessandro Magno, un veneciano que escribió sobre Inglaterra en 1562, quedó sorprendido al ver a hombres y mujeres ingleses besarse “en mitad de la calle como en casa”. Magno también describió un juego brusco entre jóvenes, en el que arrojaban a las mujeres al suelo y solo les permitían levantarse después de besarlas. Observó que “aquí se besan muchísimo”.

Lo que más llamó su atención fue que esa costumbre también alcanzara la hospitalidad doméstica. “Si un forastero entra en una casa y no besa antes que nada a la dueña en los labios, lo consideran maleducado”, escribió.

No se trataba de una rareza exclusiva de la época Tudor. Existen indicios de raíces más antiguas para estas costumbres en las islas británicas. Antes de convertirse en el papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini viajó por Europa y pasó por Escocia en la década de 1430. En su autobiografía también describió las formas locales de besarse, aunque el matiz exacto depende de la traducción. Una versión moderna de ese pasaje resume su impresión así: en Escocia, “el beso de una mujer vale menos que un apretón de manos en Italia”. Esta comparación sugiere que el beso no siempre portaba el sentido afectivo o erótico que se le atribuiría después, sino que podía funcionar como gesto social rutinario.

Otro testimonio muy citado proviene de Erasmo, el humanista neerlandés que visitó Inglaterra hacia el cambio del siglo XVI. Quedó fascinado por la costumbre inglesa de recibir a las personas con besos. En una carta, describió a Inglaterra como un país donde los besos acompañaban llegadas, despedidas y encuentros casuales.

Según una traducción de 1901, escribió que en Inglaterra a uno lo recibían y despedían con besos, y que “dondequiera que hay un encuentro, abundan los besos”. Erasmo disfrutó tanto esa costumbre que animó a su amigo, el poeta Fausto Andrelinus, a viajar a Inglaterra para experimentarla.

Grupo de personas con vestimenta histórica del siglo XVI en una calle adoquinada, con edificios de madera. Tres parejas se besan. Un campanario se eleva al fondo.
El protestantismo y los valores puritanos transformaron la vida social inglesa y llevaron a que besar pasara de saludo habitual a gesto íntimo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre, no obstante, tuvo interrupciones puntuales. En 1439, el rey Enrique VI autorizó a sus súbditos a omitir un gesto ceremonial de gran carga simbólica: besar la mano real. Ese beso expresaba lealtad de forma visible, y prescindir de él podía generar sospechas sobre la fidelidad de quien lo evitara. La relajación de la norma se debió al regreso de la peste.

Inglaterra padeció repetidos brotes de peste negra y otras epidemias a lo largo de los siglos XIV y XV, y en 1439 la enfermedad se consideraba especialmente grave. Aunque la población no comprendía los gérmenes como hoy, tampoco ignoraba el contagio. La suspensión de ese beso de obediencia revela que, incluso en una sociedad habituada al contacto físico, una emergencia sanitaria podía modificar temporalmente las reglas aceptadas.

La peste no eliminó la costumbre. Un visitante alemán que pasó por Londres en la década de 1460 relató que entre los ingleses “ofrecer un beso es lo mismo que tender la mano derecha, porque ellos no se dan la mano”. El beso ocupaba entonces el lugar social que más tarde asumiría el apretón de manos: un gesto convencional y cotidiano de saludo.

Hombre y mujer con trajes medievales, interior de una casa con chimenea, mesas de madera con alimentos, vasijas, lámpara, tapices, vigas.
Entre los Tudor y fines de la Edad Media, saludar con los labios era casi un protocolo. Un veneciano lo narró sin pudor y un humanista neerlandés lo celebró. La sorpresa dice más de lo que parece - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de fondo llegó después. Uno de los factores fue la religión: a medida que Inglaterra abrazó el protestantismo en el siglo XVI, ciertas formas tradicionales de saludo físico comenzaron a despertar sospechas. El beso podía asociarse con el “beso de paz” católico intercambiado en la misa, además de vincularse a costumbres de países católicos como Francia e Italia. Al mismo tiempo, transformaciones morales y sociales más amplias alteraron la percepción de ese gesto.

La cultura inglesa absorbió valores más puritanos y besar pasó a verse como un acto íntimo. Ese cambio afectó tanto a las relaciones entre hombres y mujeres como entre hombres. Cuando la sexualidad se codificó y el deseo entre personas del mismo sexo comenzó a nombrarse y sancionarse de forma más explícita, formas de cercanía física antes admitidas socialmente empezaron a percibirse con desconfianza.

Quedaron ejemplos tardíos de que el beso no romántico no desapareció por completo. A Lord Nelson se le atribuye haber pedido al capitán Sir Thomas Hardy que lo besara mientras agonizaba tras la batalla de Trafalgar, aunque los historiadores debaten sobre el significado exacto de ese gesto.

Para entonces, el mundo descrito por Erasmo y Magno era casi un recuerdo. Besar con naturalidad a extraños, invitados y conocidos dejó de ser una conducta habitual en la vida social inglesa.

Temas Relacionados

Historia Social InglesaLondresCostumbres EuropeasReligión y SociedadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo un maletín, una pata de madera y el azar frustraron el plan más audaz para asesinar a Hitler

El 20 de julio de 1944, el coronel alemán Claus von Stauffenberg colocó un explosivo bajo la mesa del cuartel general del führer en Prusia Oriental, pero un elemento imprevisto impidió que la operación llegara a su fin, aunque su autor murió convencido de haber cumplido con su cometido

Cómo un maletín, una pata de madera y el azar frustraron el plan más audaz para asesinar a Hitler

El asesino invisible de Tokio: 4 homicidios en una casa, una escena cargada de evidencia y ningún sospechoso identificado

Un expediente que lleva más de dos décadas abierto continúa desafiando a las autoridades japonesas. Las pericias permitieron reunir una gran cantidad de rastros y objetos en la vivienda de las víctimas, pero la investigación aún no logró determinar quién fue el responsable

El asesino invisible de Tokio: 4 homicidios en una casa, una escena cargada de evidencia y ningún sospechoso identificado

La poeta uruguaya que desafió los mandatos de su tiempo y fue asesinada por su exmarido de dos balazos en la cabeza

Delmira Agustini tenía apenas 27 años cuando su exmarido, Enrique Job Reyes, la citó en una habitación del centro de Montevideo, le disparó y luego se suicidó. Fue una revolucionaria de la poesía hispanoamericana y escribió sobre el amor y el deseo femenino como nadie

La poeta uruguaya que desafió los mandatos de su tiempo y fue asesinada por su exmarido de dos balazos en la cabeza

A 50 años de la “masacre de Palomitas”: once detenidos sacados de la cárcel en la oscuridad y ejecutados en un falso enfrentamiento

El anochecer del 6 de julio de 1976, cinco mujeres y seis hombres fueron “trasladados” desde el penal de Villa Las Rosas, en Salta. Los llevaron en un camión del Ejército hasta un paraje desierto y los fusilaron para luego disfrazar sus muertes como el resultado de un tiroteo con integrantes del ERP durante un intento de fuga. La demoledora carta de una sobreviviente

A 50 años de la “masacre de Palomitas”: once detenidos sacados de la cárcel en la oscuridad y ejecutados en un falso enfrentamiento

La mataron porque no les caía bien: tres amigas que se enfrentaban en las redes sociales y una rivalidad que terminó en condena

El 5 de julio de 2012 a la madrugada Skylar Neese salió por la ventana de su cuarto y nunca más regresó. Un crimen planificado por dos adolescentes en una clase de ciencias, una investigación que demoró un año en resolverse y la crisis de una de las asesinas que acabó en confesión

La mataron porque no les caía bien: tres amigas que se enfrentaban en las redes sociales y una rivalidad que terminó en condena

DEPORTES

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Llanto desconsolado y peleas con fanáticos de Messi: así vivió Speed la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

La frase de Cristiano Ronaldo que abrió el debate tras la eliminación del Mundial: “La Euro que gané tiene la misma dimensión”

El Comité Disciplinario de la FIFA explicó por qué habilitó a Folarin Balogún tras la expulsión ante Bosnia: el comunicado

TELESHOW

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial

Condenaron a prisión a un hombre por tres secuestros ocurridos en 1999 en El Salvador

Procuradora general propone un pacto nacional contra la violencia en República Dominicana