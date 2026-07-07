Crimen y Justicia

Una cita con una trabajadora sexual, una emboscada y un crimen: detuvieron al sexto acusado por el homicidio del abogado de Burzaco

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia del asalto que terminó con el asesinato de Emilio Ramón Ozorio. A más de seis meses del crimen, la investigación sumó un nuevo detenido

Guardar
Google icon
Detenidos abogado Emilio Ramón Osorio asesinado en Burzaco
Enzo Jonathan Antune Risoto (29), detenido el 31 de diciembre de 2025; Ezequiel Ulises Morillas (22), Claudio Alejandro Ledesma (30), Lucía Abril Juárez (25) y Agustina Gabriela Juárez (28), detenidos el 6 de marzo de 2026; y Adrián Nicolás Ávila (18), detenido el 6 de julio de 2026

La investigación por el homicidio de Emilio Ramón Ozorio sumó un nuevo detenido. Se trata de Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado este lunes durante un operativo realizado en Ingeniero Budge, luego de que los investigadores determinaran su presunta participación en el asalto que terminó con el asesinato del abogado en diciembre pasado. Con esta captura, ya son seis los acusados en la causa.

El procedimiento fue realizado por detectives de la DDI Lomas de Zamora por orden de la UFI N°2 de Almirante Brown y del Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora. Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso se secuestraron documentación, un teléfono celular y prendas de vestir de interés para la investigación.

PUBLICIDAD

Aunque Ávila no fue encontrado en ese domicilio, los investigadores establecieron que se ocultaba en una casa cercana. Tras irrumpir en ese lugar, concretaron su detención y secuestraron otro teléfono celular.

El crimen ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en la vivienda de Ozorio, ubicada sobre la avenida Alsina al 2000, en Burzaco. El abogado, de 53 años, fue encontrado muerto, maniatado, con una herida de arma blanca en la base del maxilar y un fuerte golpe en la cabeza. La escena no presentaba signos de ingreso forzado, aunque en el interior de la casa había una barreta, un destornillador y, en el fondo del terreno, un bolso con un cricket.

PUBLICIDAD

Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado durante un operativo realizado en Ingeniero Budge
Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado durante un operativo realizado en Ingeniero Budge

La reconstrucción de la emboscada

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen.

Según establecieron los investigadores, la noche del 29 de diciembre Ozorio salió de su casa para encontrarse con Lucía Juárez, una trabajadora sexual. Mientras él permanecía fuera de la vivienda, tres hombres ingresaron por el patio trasero con fines de robo.

Minutos después, la víctima regresó junto a la mujer. Cuando salió hacia el fondo de la propiedad, fue sorprendido por los delincuentes, que lo golpearon con una barreta y lo maniataron mientras buscaban objetos de valor.

Detenidos abogado Emilio Ramón Osorio asesinado en Burzaco
Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen

Siempre de acuerdo con la reconstrucción de la DDI, Ozorio logró liberarse de las ataduras, pero uno de los atacantes volvió a agredirlo hasta provocarle la muerte. Luego, todos escaparon del lugar.

Las imágenes de seguridad registraron a tres hombres caminando hacia la casa poco antes del hecho. Minutos más tarde, las mismas cámaras los captaron huyendo a la carrera junto con una mujer. Durante el recorrido de la fuga, además, los policías encontraron una camiseta de River Plate con manchas de sangre que habría sido descartada por uno de los sospechosos.

A partir del análisis de esas filmaciones y de otras medidas de prueba, la investigación identificó como presuntos integrantes de la banda a Claudio Ledesma, señalado como el autor material del homicidio; Enzo Jonathan Antune Risoto; Ezequiel Morillas; y a las hermanas Lucía y Agustina Juárez, quienes, según la acusación, habrían planificado el golpe y aportado la información necesaria para concretarlo.

Detenidos abogado Emilio Ramón Osorio asesinado en Burzaco
Lo incautado tras el crimen

Con los nuevos elementos reunidos en los últimos meses, los investigadores concluyeron que Adrián Nicolás Ávila también habría participado del hecho. Esa evidencia motivó el pedido de detención que se concretó este lunes.

Ahora, la fiscalía deberá indagar al joven de 18 años y definir su situación procesal, mientras continúa la investigación por el homicidio agravado criminis causa y el robo agravado.

Temas Relacionados

BurzacoHomicidioÚltimas noticiasEmilio Ramón Ozorio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre engañó a una jubilada con el “cuento del tío” y le robó dólares, euros y joyas: terminó detenido

El delincuente fue identificado por las cámaras de seguridad tras la denuncia de la víctima de 74 años. Tenía antecedentes y había estado preso

Un hombre engañó a una jubilada con el “cuento del tío” y le robó dólares, euros y joyas: terminó detenido

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

Lo decidió un jurado popular. Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años en Ingeniero Budge

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

Muerte de Sofía Devries: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo

La Justicia de Chubut imputó al instructor Thiago Pocovi, quien lideraba la inmersión donde perdió la vida la joven de 23 años. La investigación se encuentra en etapa preparatoria

Muerte de Sofía Devries: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo

Revuelo judicial por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central tras ser detenido con un arma

La decisión de la fiscal Raquel Almada de liberar a Matías Belloso sin siquiera abrirle una causa, luego del procedimiento policial del 29 de junio, quedó bajo revisión de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. El legajo fue asignado a otro fiscal

Revuelo judicial por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central tras ser detenido con un arma

Entraron a robar a una parroquia de La Plata: se llevaron millones de pesos de las donaciones

Los delincuentes aprovecharon la ausencia del sacerdote para ingresar al templo tras violentar una reja. La Justicia analiza cámaras de seguridad para dar con los responsables

Entraron a robar a una parroquia de La Plata: se llevaron millones de pesos de las donaciones

DEPORTES

Llanto desconsolado y peleas con fanáticos de Messi: así vivió Speed la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

Llanto desconsolado y peleas con fanáticos de Messi: así vivió Speed la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

La frase de Cristiano Ronaldo que abrió el debate tras la eliminación del Mundial: “La Euro que gané tiene la misma dimensión”

El Comité Disciplinario de la FIFA explicó por qué habilitó a Folarin Balogún tras la expulsión ante Bosnia: el comunicado

Dormía en el piso de la habitación de Gabriela Sabatini y años después derrotó a Martina Navratilova: la historia de Bettina Fulco

TELESHOW

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

INFOBAE AMÉRICA

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial

Condenaron a prisión a un hombre por tres secuestros ocurridos en 1999 en El Salvador

Procuradora general propone un pacto nacional contra la violencia en República Dominicana