Una cita con una trabajadora sexual, una emboscada y un crimen: detuvieron al sexto acusado por el homicidio del abogado de Burzaco

Enzo Jonathan Antune Risoto (29), detenido el 31 de diciembre de 2025; Ezequiel Ulises Morillas (22), Claudio Alejandro Ledesma (30), Lucía Abril Juárez (25) y Agustina Gabriela Juárez (28), detenidos el 6 de marzo de 2026; y Adrián Nicolás Ávila (18), detenido el 6 de julio de 2026

La investigación por el homicidio de Emilio Ramón Ozorio sumó un nuevo detenido. Se trata de Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado este lunes durante un operativo realizado en Ingeniero Budge, luego de que los investigadores determinaran su presunta participación en el asalto que terminó con el asesinato del abogado en diciembre pasado. Con esta captura, ya son seis los acusados en la causa.

El procedimiento fue realizado por detectives de la DDI Lomas de Zamora por orden de la UFI N°2 de Almirante Brown y del Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora. Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso se secuestraron documentación, un teléfono celular y prendas de vestir de interés para la investigación.

PUBLICIDAD

Aunque Ávila no fue encontrado en ese domicilio, los investigadores establecieron que se ocultaba en una casa cercana. Tras irrumpir en ese lugar, concretaron su detención y secuestraron otro teléfono celular.

El crimen ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en la vivienda de Ozorio, ubicada sobre la avenida Alsina al 2000, en Burzaco. El abogado, de 53 años, fue encontrado muerto, maniatado, con una herida de arma blanca en la base del maxilar y un fuerte golpe en la cabeza. La escena no presentaba signos de ingreso forzado, aunque en el interior de la casa había una barreta, un destornillador y, en el fondo del terreno, un bolso con un cricket.

PUBLICIDAD

Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado durante un operativo realizado en Ingeniero Budge

La reconstrucción de la emboscada

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen.

Según establecieron los investigadores, la noche del 29 de diciembre Ozorio salió de su casa para encontrarse con Lucía Juárez, una trabajadora sexual. Mientras él permanecía fuera de la vivienda, tres hombres ingresaron por el patio trasero con fines de robo.

PUBLICIDAD

Minutos después, la víctima regresó junto a la mujer. Cuando salió hacia el fondo de la propiedad, fue sorprendido por los delincuentes, que lo golpearon con una barreta y lo maniataron mientras buscaban objetos de valor.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen

Siempre de acuerdo con la reconstrucción de la DDI, Ozorio logró liberarse de las ataduras, pero uno de los atacantes volvió a agredirlo hasta provocarle la muerte. Luego, todos escaparon del lugar.

PUBLICIDAD

Las imágenes de seguridad registraron a tres hombres caminando hacia la casa poco antes del hecho. Minutos más tarde, las mismas cámaras los captaron huyendo a la carrera junto con una mujer. Durante el recorrido de la fuga, además, los policías encontraron una camiseta de River Plate con manchas de sangre que habría sido descartada por uno de los sospechosos.

A partir del análisis de esas filmaciones y de otras medidas de prueba, la investigación identificó como presuntos integrantes de la banda a Claudio Ledesma, señalado como el autor material del homicidio; Enzo Jonathan Antune Risoto; Ezequiel Morillas; y a las hermanas Lucía y Agustina Juárez, quienes, según la acusación, habrían planificado el golpe y aportado la información necesaria para concretarlo.

PUBLICIDAD

Lo incautado tras el crimen

Con los nuevos elementos reunidos en los últimos meses, los investigadores concluyeron que Adrián Nicolás Ávila también habría participado del hecho. Esa evidencia motivó el pedido de detención que se concretó este lunes.

Ahora, la fiscalía deberá indagar al joven de 18 años y definir su situación procesal, mientras continúa la investigación por el homicidio agravado criminis causa y el robo agravado.

PUBLICIDAD