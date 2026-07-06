Crimen y Justicia

Un hombre engañó a una jubilada con el “cuento del tío” y le robó dólares, euros y joyas: terminó detenido

El delincuente fue identificado por las cámaras de seguridad tras la denuncia de la víctima de 74 años. Tenía antecedentes y había estado preso

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Así se llevaban detenido al delincuente que estafó a la mujer de 74 años

Un hombre de 44 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, acusado de estafar a una jubilada bajo la modalidad conocida como “cuento del tío. Fuentes policiales detallaron que se trata de un delincuente que tenía antecedentes por hechos similares y había estado preso.

Según pudo saber Infoabe, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera detuvo al sospechoso en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, en el barrio Parque Patagonia de la ciudad bahiense. La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 74 años que relató que, luego de recibir un llamado telefónico, un hombre se presentó en su domicilio y se llevó una importante suma de dinero en dólares y euros, además de varias joyas.

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Tras el hecho, los efectivos trabajaron junto al Centro Único de Monitoreo. El análisis de las cámaras de seguridad particulares y públicas permitió identificar al autor de la estafa y reconstruir el recorrido que realizó tras el robo. Luego de varias tareas encubiertas y el relevamiento de registros fílmicos, los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso en la vía pública.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía N.° 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos. Fuentes policiales confirmaron que el detenido cuenta con varios antecedentes, entre ellos, varias estafas bajo la modalidad “cuento del tío”, delitos contra la propiedad y también robos a mano armada. A su vez, indicaron que había estado preso en la unidad penal local.

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Cuento del tío jubilado Bahía Blanca
Los investigadores identificaron a Luis Guiñez tras analizar las cámaras de seguridad

Por último, las autoridades destacaron la importancia de alertar sobre este tipo de estafas, que suelen tener como principales víctimas a personas mayores. Asimismo, recomendaron que, ante cualquier situación sospechosa —ya sea por teléfono o ante la presencia de desconocidos en el domicilio— se comunique de inmediato al 911 para evitar caer en maniobras de este tipo y así desalentar estos delitos.

Jubilada estafa Bahía Blanca
El delincuente de 44 años fue detenido en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos

Días atrás, la Policía Bonaerense detuvo a dos personas acusadas de concretar una estafa bajo la misma modalidad por más de 180 mil dólares a un adulto mayor en la ciudad de Bahía Blanca. El caso comenzó tras la denuncia de un hombre de 76 años, quien relató haber recibido un llamado en el que una voz femenina, haciéndose pasar por su hija, le solicitó que reuniera y entregara todos los dólares que poseía en su casa. En total, les entregó 183.000 dólares.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Bahía Blanca identificaron a los sospechosos y los detuvieron. Se trata de Gabriela Noemí Such, de 46 años, y de José Luis Ramírez, de 52, oriundo de Neuquén y con antecedentes por delitos similares, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía acusados de estafa. A su vez, los agentes incautaron el rodado utilizado en el hecho, una suma de 1.714.140 pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol, dos pendrives, tres teléfonos celulares y documentación variada.

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