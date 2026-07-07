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El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

La cantante compartió en sus historias cómo un temporal complicó el trayecto familiar rumbo al partido de Argentina ante Egipto y convirtió el percance del equipaje en una saga de bromas

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Jimena Barón relató con humor un imprevisto durante su viaje a Atlanta para alentar a la Selección Argentina ante Egipto por el Mundial 2026 (Video: Instagram)

Jimena Barón convirtió en un relato de humor un percance que, para cualquiera, habría resultado frustrante: las valijas de toda la familia empapadas bajo la lluvia, en plena autopista, camino a Atlanta para alentar a la Selección Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026.

Todo comenzó con la mejor disposición. La cantante publicó en sus historias de Instagram una selfie desde el asiento del acompañante, junto a su pareja, Matías Palleiro, y con sus hijos Momo y el pequeño Arturo en el asiento trasero. La leyenda era una advertencia cómica: “Todos felices saliendo en auto para Atlanta antes de pelearnos 7263847 veces”. El GPS en el tablero marcaba el desafío por delante: 9 horas de viaje, con 1.060 kilómetros por recorrer. Una aventura familiar de proporciones considerables.

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La cantante viajó en auto con Matías Palleiro, Momo y Arturo en un trayecto de 9 horas y 1.060 kilómetros rumbo a Atlanta
La cantante viajó en auto con Matías Palleiro, Momo y Arturo en un trayecto de 9 horas y 1.060 kilómetros rumbo a Atlanta

La primera señal de lo que vendría apareció con un video desde la autopista: el cielo se cerró de golpe. “Se fue el sol”, escribió Barón sobre imágenes de lluvia intensa, con la visibilidad reducida a casi nada y los autos de adelante apenas visibles entre la cortina de agua. Poco después, con la ironía que la caracteriza, reveló el verdadero problema: habían pedido prestada una camioneta pickup sin tapa en la caja trasera, y allí viajaban todas las valijas de tela. “Por suerte nos prestaron la camioneta sin tapa y quedaron todas las valijas de tela en la caja a baño maría”, escribió, con el sarcasmo bien calibrado.

En la historia siguiente, en un guiño a la situación del equipaje, escribió: “Síganme para más recetas de repostería”. Luego aclaró que había salido el sol, aunque a lo lejos se veían nubes negras, y relató: “Creemos que el sol y el viento secaron las valijas, pero vemos lluvia adelante”.

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Las valijas de tela quedaron empapadas porque viajaban en la caja trasera de una pickup sin tapa prestada para el viaje
Las valijas de tela quedaron empapadas porque viajaban en la caja trasera de una pickup sin tapa prestada para el viaje

El episodio no quedó ahí. Ante la situación, el grupo frenó en una estación de servicio con un objetivo concreto: “Frenamos a comprar bolsas de consorcio”, publicó Barón desde adentro del local, en un video ligeramente inclinado que mostraba las góndolas repletas de productos. La secuencia, absurda y cotidiana al mismo tiempo, acumuló reacciones entre sus seguidores.

Un video en el que Palleiro conduce por la ruta mientras la lluvia no para de caer, acompañado de un meme de Mirtha Legrand agarrándose la cara, demostró que la solución todavía no había llegado. El remate llegó con una imagen que sintetizó todo con precisión: Barón publicó una foto de un grupo de personas sentadas en la caja abierta de una pickup vieja, completamente inundada de agua, con el texto superpuesto: “Las valijas llegando a Atlanta”. El meme funcionó como cierre para una saga que había pasado del entusiasmo inicial al caos húmedo en pocas horas de ruta. Aunque el humor no agotó el inventario de contenidos del viaje. En otro momento, Barón y su familia bailaron al ritmo de Macarena, el clásico del grupo español Los Del Río, y escribió: “Salió el sol de nuevo”.

Barón bromeó con que no tendrían ropa limpia para el partido y publicó una imagen editada con emojis de la bandera argentina
Barón bromeó con que no tendrían ropa limpia para el partido y publicó una imagen editada con emojis de la bandera argentina

El cierre de la saga llegó con una imagen editada en la que la artista y su pareja aparecen con los cuerpos cubiertos únicamente por emojis de la bandera argentina, con la leyenda: “Mañana alentando a la Selección”, en alusión a que no tendrían ropa limpia para asistir al partido. La producción casera y el tono irreverente fueron la antesala de su presencia en el estadio para el partido de Argentina ante Egipto.

El encuentro se disputó en Atlanta, una de las sedes del Mundial 2026, que se desarrolla de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección, dirigida por Lionel Scaloni, atraviesa la fase de grupos como campeona del mundo vigente.

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