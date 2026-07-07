Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Daños causados en un edificio y varios vehículos tras un ataque combinado contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2026. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Un devastador bombardeo ruso contra Kiev dejó al menos 14 muertos y más de 100 personas heridas, mientras Costa Rica denunció el ataque y pidió respeto al Derecho Internacional Humanitario. La escalada bélica ha generado una oleada de reacciones diplomáticas en medio de la inminente cumbre de la OTAN.

Las primeras horas del lunes estuvieron marcadas por explosiones en distintos barrios de Kiev, capital de Ucrania, debido a la ofensiva con misiles balísticos y drones lanzada por Rusia. De acuerdo con CNN, el ataque causó la muerte de al menos 13 personas en la ciudad y seis en las regiones cercanas, además de múltiples heridos y daños severos en edificios residenciales. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, confirmó que varias personas quedaron atrapadas en departamentos de gran altura, donde los equipos de rescate trabajaron durante horas para evacuar a los afectados.

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Autoridades ucranianas informaron que la ofensiva dejó a numerosos habitantes refugiados en estaciones del metro y obligó a trasladar a decenas de niños a hospitales. El distrito de Podilsky resultó uno de los más golpeados, mientras el sudeste de Darnytskyi volvió a ser objetivo tras el ataque de la semana pasada. Según Reuters, la cifra de víctimas podría aumentar conforme continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

La escalada armada de Rusia coincidió con la víspera de una cumbre clave de la OTAN en Turquía, donde se esperaba la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski instó a los aliados a tomar “decisiones fuertes” para reforzar los sistemas de defensa aérea de Ucrania, señalando la “insuficiente provisión de misiles interceptores” como una de las causas por las que no fue posible neutralizar los proyectiles rusos, informó The Guardian.

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La Cancillería de Costa Rica condenó de forma enérgica el ataque y pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Costa Rica se sumó a la condena internacional mediante un comunicado en el que expresó su rechazo “enérgico” al ataque perpetrado por Rusia contra la capital ucraniana. El gobierno costarricense advirtió que la intensificación de los ataques rusos “debilita los esfuerzos de la comunidad internacional dirigidos a alcanzar un alto al fuego y una solución pacífica y duradera al conflicto”. Además, reiteró el llamado al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y al respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que los ataques se dirigieron a instalaciones militares e infraestructuras energéticas, presentando la ofensiva como una represalia por ataques ucranianos previos en territorio ruso. No obstante, reportes de NBC News y CNN confirmaron que numerosos edificios residenciales resultaron dañados y que al menos una familia completa fue hallada sin vida entre los escombros.

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La misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Ucrania reportó que las víctimas civiles en 2026 ya superan las cifras del año anterior. Las autoridades ucranianas detallaron que 29 misiles balísticos y 18 drones impactaron en 34 puntos del país, con Kiev como principal objetivo. Más de 350 drones y 66 misiles fueron lanzados en esta última oleada.

El ataque produjo cortes masivos de luz en Kyiv, Sumy, Kharkiv y Dnipropetrovsk, según el operador de electricidad ucraniano. Mientras tanto, Ucrania respondió atacando la mayor refinería de petróleo de Rusia a una distancia de más de 2.500 kilómetros de la frontera, en un intento por frenar la capacidad logística del adversario.

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Los ataques rusos coincidieron con cortes de electricidad y nuevos llamados internacionales al cese de la violencia. REUTERS/Thomas Peter

En las redes sociales, líderes políticos y representantes de organismos internacionales reclamaron la protección de la población civil y la intensificación del apoyo a Ucrania. “La comunidad internacional debe actuar con urgencia para evitar más pérdidas humanas”, escribió una funcionaria europea citada por The Guardian.

El contexto diplomático se torna aún más tenso a horas del inicio de la cumbre de la OTAN, donde la situación en Ucrania ocupará un lugar prioritario en la agenda. La reiteración del llamado al respeto de la soberanía ucraniana, como hizo Costa Rica, refleja la presión global para frenar los ataques y buscar una salida negociada al conflicto.

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