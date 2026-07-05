Tras haber sido expulsado ante Bosnia, Balogun, estrella de Estados Unidos, fue habilitado por la FIFA: el posteo de Donald Trump

El delantero de Estados Unidos recuperó su lugar tras la resolución disciplinaria que congela el castigo por su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina (REUTERS/Phil Noble)

El futuro inmediato de Folarin Balogun cambió por completo tras la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido que pesaba sobre el delantero de Estados Unidos. Este giro inesperado permite que el atacante, máximo goleador del equipo en el torneo, esté en condiciones de disputar el crucial encuentro de octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

La medida de la FIFA llegó apenas un día antes del partido. El organismo anunció: “La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año”. Esta resolución establece un precedente poco frecuente, sobre todo en el contexto de una Copa del Mundo, donde las sanciones suelen cumplirse de inmediato y en su totalidad.

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“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, detalló la FIFA.

Folarin Balogun quedó disponible para el cruce con Bélgica en octavos de final (Reuters/Steven Bisig)

La suspensión de la sanción no elimina la falta cometida, pero sí otorga al jugador la posibilidad de estar en el campo contra Bélgica. En el encuentro ante Bosnia y Herzegovina, Balogun había sido expulsado por los dieciseisavos de final tras un pisotón al bosnio Tarik Muharemović, acción que le valió una tarjeta roja directa.

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El organismo aclaró que la decisión se ampara en el Artículo 27 del reglamento del comité disciplinario. “La instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años”, señala la norma.

En el torneo, Balogun suma tres goles, cifra que lo ubica como el estadounidense más productivo en esta edición, igualando el registro alcanzado por Landon Donovan en 2010. Solo Bert Patenaude lo supera, con cuatro tantos en el torneo inaugural de 1930. El atacante, que milita en el Mónaco de la liga francesa, fue clave para abrir el marcador en el triunfo ante Bosnia.

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Donald Trump reaccionó a la decisión que adoptó la FIFA con un mensaje viral

La decisión de la FIFA provocó reacciones inmediatas. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró el fallo a través de sus redes sociales con una frase contundente: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”. El mensaje fue compartido ampliamente y sumó presión mediática a la polémica resolución.

La federación estadounidense optó por resguardar a Balogun de los micrófonos y no permitió que atendiera a la prensa este domingo. Sin embargo, el propio jugador compartió en sus redes una imagen suya frente a los seguidores de Estados Unidos, acompañada por la canción “Bad”, de Michael Jackson, en un gesto interpretado como una reafirmación de confianza antes del partido decisivo.

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En declaraciones previas, Balogun había manifestado su opinión sobre la jugada que lo marginó temporalmente: “Es algo que pasó, así que tenemos que seguir adelante y tengo que aceptarlo”. Además, consideró que una tarjeta amarilla hubiese sido la sanción “justa”, pero aceptó la decisión arbitral y la controversia generada.

Estados Unidos, que comparte la organización del certamen con México y Canadá, busca regresar a los cuartos de final tras más de dos décadas. En las últimas ediciones, el equipo quedó eliminado en octavos: Ghana fue su verdugo en 2010, Bélgica en 2014 y Holanda en 2022. Tampoco logró superar la fase de grupos en 2006 ni clasificó a la cita mundialista de 2018. El delantero queda ahora a disposición de Mauricio Pochettino, quien suele alinearlo desde el inicio en partidos clave.

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¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026