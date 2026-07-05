La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto: el antecedente polémico

François Letexier será el árbitro principal en el duelo entre Argentina y Ecuador (REUTERS/Alberto Lingria)

El próximo martes, François Letexier, de 37 años, será el encargado de dirigir uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026: Argentina se medirá ante Egipto en Atlanta, en un duelo que promete tensión y expectativa. El árbitro francés, de 36 años, tendrá la misión de garantizar el orden en un encuentro que definirá la continuidad de uno de los equipos en la máxima cita del fútbol.

El equipo arbitral estará conformado íntegramente por europeos. Junto a Letexier, se desempeñarán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes principales. También participarán los noruegos Espen Eskas, que asumirá el rol de cuarto árbitro, e Isaak Bashevkin como asistente de reserva.

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Letexier debuta en la etapa de eliminación directa de la Copa del Mundo de este año, aunque ya ha sumado experiencia en dos partidos previos del torneo: el triunfo de Costa de Marfil frente a Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Durante esos compromisos, el francés mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no enfrentó contratiempos significativos en la gestión disciplinaria.

Argentina dejó atrás a Cabo Verde y se enfrentará a Egipto en busca del pase a cuartos de final

A pesar de su juventud, Letexier se ha consolidado como uno de los árbitros con mayor proyección en Europa. Comenzó su carrera en la Ligue 1 en 2016 y, con solo 28 años, se transformó en el árbitro más joven en la historia de la primera división francesa. Su debut oficial se produjo en un encuentro entre Montpellier y Caen el 23 de enero de 2016, un hito que marcó el inicio de su ascenso internacional.

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Un año después, recibió el parche FIFA y debutó en el plano internacional en un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina. Desde entonces, Letexier dirigió partidos de alto nivel en el continente, incluyendo la final de la Eurocopa 2024, donde España venció a Inglaterra 2 a 1, y la reciente final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa.

Mohamed Salah tendrá que medirse ante el conjunto liderado por Lionel Messi (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La designación de Letexier no pasa inadvertida para la selección argentina. En su historial figura la conducción de un partido que resultó determinante para el futuro reglamentario del fútbol europeo: el cruce entre Real Madrid y Benfica en Portugal. En ese encuentro, un incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni activó un debate sobre la conducta en el terreno de juego, luego de que el brasileño acusara al argentino de insultos racistas. La UEFA, tras una investigación, resolvió suspender a Prestianni por seis partidos.

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Hasta ahora, Letexier nunca ofició como árbitro en un partido de la selección argentina, pero llama la atención que la FIFA designara a un representante de un país que también es candidato a la corona. No obstante, algunos integrantes del plantel nacional han sido dirigidos por él en el pasado, con antecedentes que generan inquietud en la Albiceleste. En la Ligue 1, expulsó a Nicolás Tagliafico el 22 de marzo, durante una derrota del Olympique de Lyon ante Mónaco.

El partido de este martes en Atlanta se presenta como un cruce de alta tensión, Egipto llega tras superar en los penales a Australia, mientras que la selección argentina consiguió su boleto con una victoria agónica por 3-2 sobre Cabo Verde en tiempo suplementario. El encuentro definirá quién accede a los cuartos de final, etapa en la que cada detalle puede resultar decisivo.

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LAS AUTORIDADES DEL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y EGIPTO:

Terna arbitral para el cruce de Argentina ante Ecuador de este martes (@FIFAcom)

Árbitro: François Letexier (Francia)

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

4to: Espen Eskas (Noruega)

5to: Isaak Bashevkin (Noruega)