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Las sentidas palabras del hincha argentino que se volvió viral por cantar el himno detrás del equipo ante Cabo Verde: “Un sueño hecho realidad”

Lautaro Cuchietti, voluntario de la FIFA encargado de desplegar banderas en el campo, fue captado con los ojos cerrados entonando el himno nacional en el estadio de Miami y su imagen recorrió las redes sociales en horas

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Uno de los colaboradores en la previa del encuentro por los 16avos de final del Mundial no pudo ocultar la emoción a la hora de la canción patria y su reacción recorrió todos los portales del mundo

Un video de pocos segundos bastó para que Lautaro Cuchietti se convirtiera en uno de los rostros más recordados del Mundial 2026. El joven argentino, voluntario de la FIFA encargado de desplegar las banderas en el campo de juego, fue captado por las cámaras con los ojos cerrados y el cuerpo entero entregado al himno nacional, instantes antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del torneo, disputado el 3 de julio en Miami. Las imágenes se propagaron de inmediato por las redes sociales.

Cuchietti salió al cruce de la viralización con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se identificó y explicó lo que sintió en ese momento. “Fue un sueño hecho realidad”, escribió.

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Un joven, con camiseta de la selección argentina, contó sus sensaciones luego de volverse viral por el énfasis que le puso a la hora de cantar el himno en la previa del encuentro de 16avos de final del Mundial

“Soy plenamente consciente, y lo fui en ese momento, de que me encontraba donde millones de personas, no solo argentinos, darían lo que fuera por estar, y creo que lo viví de esa forma también. Por eso salió tan genuino y tan hermoso”, afirmó.

El joven se desempeñaba como voluntario dentro del estadio y, tras desplegar la bandera argentina en el campo, quedó ubicado de espaldas a los jugadores justo cuando comenzó a sonar el himno. Esa posición lo convirtió, sin buscarlo, en el símbolo más emotivo de la previa de un encuentro que terminaría siendo uno de los más disputados del certamen.

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posteo hincha himno argentino cabo verde
El mensaje de agradecimiento del hincha que se volvió viral por cantar el himno en la previa de Argentina vs Cabo Verde

El partido, lejos de ser un trámite para los campeones del mundo, se extendió hasta el tiempo extra. Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en un duelo en el que el equipo de Lionel Scaloni empató en los 90 minutos reglamentarios, volvió a ponerse en ventaja con un gol de Lisandro Martínez en la prórroga y selló el pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Egipto en Atlanta. Lionel Messi marcó su séptimo gol en el torneo y el vigésimo en toda su historia mundialista.

Cuchietti, fanático declarado de Boca Juniors y de la selección, agradeció la repercusión de su imagen en el mismo posteo de Instagram. “Para mí fue un regalo descubrir ese video y que quede para siempre en el recuerdo. Tener cerca tanto crack, tanta leyenda, siendo tan enfermo del fútbol, ni hablar. Muchas gracias, muchachos”, cerró.

Mientras tanto, la selección argentina se prepara este domingo en el predio Florida Blue del Inter Miami, a puertas cerradas, antes de viajar a Atlanta, donde el martes 7 de julio enfrentará a Egipto desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium por los octavos de final del Mundial.

Argentina se prepara para enfrentar a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 (Reuters/William Purnell)
Argentina se prepara para enfrentar a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 (Reuters/William Purnell)

Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular y analiza tres dudas: Facundo Medina, que terminó el partido ante Cabo Verde con molestias físicas y podría ser reemplazado por Nicolás Tagliafico; el mediocampo, donde Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Leandro Paredes y Nicolás González compiten por un lugar; y la delantera, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez vuelven a disputar la titularidad junto a Lionel Messi. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final del 11 de julio en Kansas City.

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