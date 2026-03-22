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La patada por la que Tagliafico fue expulsado por segunda vez consecutiva en el Olympique de Lyon

El defensor argentino recibió la segunda tarjeta roja en tres días y el conjunto francés no pudo evitar la caída ante el Mónaco, que lo alejó de los primeros puestos de la Ligue 1

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El Olympique de Lyon profundizó su crisis al sumar otra derrota en la Ligue 1, esta vez ante el Mónaco en el Groupama Stadium. El marcador final fue 2-1 a favor del visitante y, aunque los Leones tomaron la delantera en el primer tiempo, no lograron sostener el resultado. En el tramo final del encuentro, el defensor argentino Nicolás Tagliafico recibió nuevamente una tarjeta roja.

La jugada que selló la expulsión de Tagliafico sucedió a los 88’, cuando Lamine Camara intentó disputar la pelota y el argentino no llegó a bajar el pie, que impactó directamente en su rival. El árbitro determinó la roja directa sin vacilaciones. La sanción no alteró el resultado final del encuentro, aunque acentúa una seguidilla de expulsiones para el defensor, quien venía de ver la roja tres días atrás en el partido de Europa League ante el Celta de Vigo.

Pavel Šulc marcó el primer
Pavel Šulc marcó el primer tanto para el Lyon, que sigue sin ganar

El Lyon había iniciado el partido con energía. Un pase preciso de Endrick permitió que Pavel Šulc abriera el marcador cerca del descanso. Durante esa primera mitad, el equipo local mostró solidez y parecía encaminado a cortar la racha negativa que arrastra en el torneo francés. Sin embargo, el segundo tiempo trajo un giro inesperado.

El empate llegó pasados los 60 minutos de juego. Maghnes Akliouche aprovechó un pase largo de Jordan Teze, definió en el mano a mano y venció a Dominik Greif para igualar el marcador. Diez minutos después, una falta dentro del área de Corentin Tolisso sobre Akliouche se tradujo en penal para el Mónaco. El delantero estadounidense Folarin Balogun no falló y puso cifras definitivas al partido.

Con este triunfo, el Mónaco consolidó su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1 y extendió a diez su racha de partidos invictos. El equipo monegasco se ubica ahora a tan solo un punto del Lyon en la tabla de posiciones, acercándose peligrosamente a los puestos de clasificación europea. En cambio, el conjunto de Tagliafico acumula siete partidos sin conocer la victoria entre todas las competencias, manteniéndose en el cuarto lugar con 47 puntos.

Con goles de Maghnes Akliouche
Con goles de Maghnes Akliouche y Folarin Balogun, el Mónaco venció al Lyon

El resultado del partido deja al Lyon en una situación comprometida en la lucha por puestos europeos, mientras el Mónaco se posiciona como un serio aspirante a escalar posiciones. Por otro lado, el futbolista de 33 años integra la convocatoria de la selección argentina para disputar los amistosos de la última Fecha FIFA antes del Mundial 2026, con partidos programados frente a Mauritania y Zambia en la Bombonera.

El próximo compromiso para el Lyon está programado para el domingo 5 de abril, fecha en la que el equipo visitará a los Angers tras el receso por la Fecha FIFA. Restarán solo siete partidos para el cierre de la temporada, lo que convierte cada encuentro en una oportunidad crucial para revertir la tendencia negativa y asegurar un lugar en las competencias europeas, sumada a la necesidad de sumar puntos fuera de casa.

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