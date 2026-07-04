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El boletín de Argentina en la sufrida victoria ante Cabo Verde: Messi como bandera y el triángulo de hierro con Dibu, Cuti y Licha Martínez

El equipo de Lionel Scaloni tuvo que llegar al tiempo suplementario para superar por 3-2 al combinado africano y avanzar así a los octavos de final de la Copa del Mundo. Ahora, se viene Egipto en Atlanta

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Dibu Martínez, Cuti y su amigo Lisandro. Claves en el triunfo ante Cabo Verde (REUTERS/Paul Childs)
Dibu Martínez, Cuti y su amigo Lisandro. Claves en el triunfo ante Cabo Verde (REUTERS/Paul Childs)

(Desde Estados Unidos) Parecía fácil, pero no lo fue. La selección argentina sigue en el Mundial después de lo que fue una sufrida victoria ante Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario. El gol de Lionel Messi para abrir el partido hizo presumir que el equipo de Scaloni iba a encaminar otro triunfo sin complicaciones, pero sucedió todo lo contrario.

El conjunto africano igualó en dos ocasiones el encuentro con su libreto bien armado. Un equipo que nunca se desordenó y aprovechó de un seleccionado argentino que jugó uno de los partidos más complicados del ciclo. Pero hubo varios que rescataron al conjunto: el 10 volvió a ser un baluarte, con su gran conquista, y siempre fue el que más desequilibro le dio al equipo. Acto seguido, el triángulo de hierro de la defensa: Dibu con dos salvadas clave en el tiempo extra, sumado a la enorme actuación de la pareja de centrales Cuti Romero y Licha Martínez, que dejaron el alma en la cancha y aportaron con sus goles para que los campeones del mundo sigan con la defensa de su título.

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El boletín de la selección argentina ante Cabo Verde:

Emiliano Martínez (8): Dibu no tuvo responsabilidad con el 1-1 parcial de Duarte en el complemento. Lo mismo que en el golazo de Lopes Cabral que puso el 2-2 en el primer tiempo suplementario. Pero después sacó un pelotazo espectacular y desactivó una jugada peligrosa. Por primera vez en lo que va del Mundial, figura.

Nahuel Molina (4): No estuvo fino el lateral del Atlético de Madrid. Cuando el equipo atacó por su costado, no logró gravitar y quedó en algunas ocasiones en posición adelantada. En defensa, penó cada vez que lo atacaron y en el segundo tanto del rival no salió a marcar a Cabral, que tuvo tiempo y espacio para poner la igualdad transitoria.

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Cuti Romero (8): Volvió el guerrero de la defensa argentina. Impasable el número 13. Fue un tiempista al momento de querer y a cortar una jugada de peligro del rival. Nuno Da Costa no pudo hacer nada contra el marcador central ex Belgrano, que pudo descansar ante Jordania y volvió recargado para la fase eliminatoria del Mundial.

Lisandro Martínez (8): ¡Qué pase, Licha! Una joya del defensor del Manchester United, que le dio una asistencia teledirigida a Messi para la apertura del marcador. Pero no se quedó con eso. En el suplementario, metió un zurdazo salvador para el 2-1. Sólido en la marca y con los pies es una garantía.

Facundo Medina (5): Por algo Scaloni lo ratificó como el lateral izquierdo titular a pesar de la vuelta de Nicolás Tagliafico tras su lesión. El nacido en Villa Fiorito, la tierra del inolvidable Diego Maradona, se proyectó de manera correcta y no tuvo complicaciones en los embates de los caboverdianos por ese sector. Salvo en la jugada del gol de Cabo Verde.

Rodrigo De Paul (6): El Motorcito de la Selección estuvo activo y participativo en la gestación de la mitad de la cancha. De lo mejor de ese sector para el seleccionado. Siempre intentó la salida limpia y asociarse con su amigo Leo. Salió por Paredes.

Messi, siempre Messi en la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)
Messi, siempre Messi en la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)

Aleix Mac Allister (6): El jugador del Liverpool fue el primer pase en el comienzo del ataque de la Selección, pero todavía parece no encontrar su lugar como el volante central. Eso, sí, siempre está bien parado y nunca estuvo a contramano de la jugada cuando Cabo Verde recuperó el balón e intentó sorprender de contraataque.

Enzo Fernández (4): No participó tanto del juego en la primera etapa, pero a pesar de eso, tuvo en su pie derecho la chance de aumentar la ventaja en el marcador tras la apertura del número 10. Sin embargo, Vozinha evitó su tanto. No gravitó.

Lionel Messi (8): ¿Hay algo más que podamos decir del mágico 10 de la Selección? Claro. Porque el astro rosarino siempre sorprende con una jugada. Esta vez fue un control que sólo él puede hacer entrando al área chica y un sutil impacto con su zurda para poner en ventaja a la Albiceleste. En el segundo tiempo, fue el único que intentó desequilibrar. Se tiró por la derecha del ataque, como en sus viejos tiempos del Barcelona, e inquietó a los rivales.

Lautaro Martínez (5): Luchó y peleó, pero el Toro no tuvo ninguna ocasión de juego para sumar otro gol después del tanto ante los jordanos. Salió en los primeros minutos de la segunda etapa por Julián Álvarez.

Thiago Almada (5): Hay que reconocer que el ex Vélez hace un trabajo sacrificado para el equipo. Porque al momento de tener que pasar la línea de la pelota, se ubica como un volante más en el costado izquierdo y ayuda a Medina en la marca. En la ofensiva, todavía no logró generar con acciones del estilo que lo posicionaron como titular en el combinado nacional.

Julián Álvarez (5): La Araña entró por Lautaro y, al igual que el delantero del Inter de Milán, no pudo generar peligro en el arco rival.

Nicolás González (5): El volante del Atlético de Madrid intentó por la izquierda, pero como le sucedió a todo el equipo, le costó poder sacar una diferencia en el uno contra uno.

Leandro Paredes (6): Se sumó al mediocampo para intentar darle circuito de juego a un equipo que estuvo carente de eso todo el encuentro. Y dejó la vida en la última jugada para rechazar una posible acción de peligro.

Nicolás Tagliafico: Ingresó por Facundo Medina, que se fue tocado.

Gonzalo Montiel: Ingresó en el suplementario por Molina.

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