Escándalo en EEUU con el ex dueño de los Lakers: cómo es la maniobra por la que investigan al magnate con vínculos en la Argentina

Mark Walter, fundador y CEO de TWG Global y Guggenheim Partners (REUTERS/David Swanson)

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El Departamento de Justicia de EEUU y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) llevan adelante una investigación sobre los préstamos y operaciones financieras del magnate Mark Walter, CEO de Guggenheim Partners, que gestiona activos por valor de más de USD 300.000 millones, y líder de la empresa holding TWG Global. Sospechan irregularidades en el manejo de fondos de compañías de seguros bajo su control.

Walter es un inversor conocido por ser dueño del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers y de Los Ángeles Lakers; el icónico equipo de la NBA, hasta hace pocos días; por se accionista del Chelsea, de la Premier League inglesa, y por otras franquicias deportivas, entre más negocios. Si bien no es la primera vez que se lo investiga, no se lo encontró culpable de delitos. La revista Forbes detalla en su lista online que tiene un patrimonio personal de USD 7.300 millones.

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Según publicó ayer el Wall Street Journal (WSJ), el epicentro de la pesquisa se encuentra en las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, radicadas en el estado de Delaware, y en EquiTrust, todas vinculadas a negocios controlados por Walter.

Entre los involucrados en el entramado aparecen financistas argentinos con antecedentes muy importantes en Wall Street, que fueron empleados de Walker años atrás.

El esquema bajo la lupa federal

Los investigadores buscan determinar si Walter y sus empresas cometieron fraude o encubrieron conexiones financieras.

El esquema bajo revisión involucra préstamos de las aseguradoras a empresas afiliadas a través de una red de intermediarios. El propio Walter y empleados de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos ante un requerimiento de los agentes federales, luego de que estos interceptaran su avión privado en Chicago en septiembre de 2025.

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Juan Ball se muestra en un retrato de primer plano con un fondo desenfocado.

Los reguladores permiten la concesión de préstamos a entidades vinculadas al dueño de una aseguradora, siempre que se informen y no excedan ciertos límites. Un relevamiento interno de las aseguradoras de Walter identificó entre 16.000 y 20.000 millones de dólares en préstamos no declarados ante los reguladores de Delaware, lo que encendió alarmas entre las autoridades y llevó al empresario a iniciar la venta de activos para evitar una rebaja en la calificación crediticia de sus aseguradoras.

El paso a paso de la maniobra

Si bien aún no hay procesamientos ni acusaciones formales, según los trascendidos de WSJ, se cree que las maniobras podrían haber ocurrido de la siguiente manera:

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Las aseguradoras Delaware Life , Clear Spring y EquiTrust , bajo control de Walter , otorgaron préstamos a empresas afiliadas a través de una red de intermediarios.

ABS Capital Company LLC ( ABS Capco ), firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners , funcionó como uno de los principales canales para derivar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios del magnate.

Este año, EquiTrust le prestó 500 millones de dólares a diez compañías establecidas por el argentino Federico Hermida , directivo de ABS Capco .

Los fondos circularon a través de una serie de sociedades de responsabilidad limitada ( LLC ), cuya propiedad y beneficiarios resultaron difíciles de rastrear.

Otras empresas como Amistad Financial , Bradford Allen y Hudson Trading recibieron o distribuyeron préstamos de origen similar.

Los préstamos no fueron declarados ante los reguladores, en violación de los requisitos de divulgación del sector asegurador.

Guggenheim Partners, uno de los principales vehículos de inversión de Walter (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los antecedentes

No es la primera vez que el entorno de Walter queda bajo el escrutinio regulatorio. En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim Partners detectó que algunas inversiones personales de Walter se financiaban a través de ABS Capco y reportó un entramado de sociedades anónimas. La SEC recibió denuncias de empleados y exempleados que señalaron operaciones de “autopréstamo” y transferencias entre aseguradoras bajo condiciones poco claras. La agencia archivó esa investigación en 2019, pero la reciente aparición de préstamos no informados reactivó el interés de los reguladores.

Según WSJ, la revelación de los préstamos no declarados surgió tras una denuncia interna sobre posibles irregularidades contables en un acuerdo de financiación en Medio Oriente. Esa pista llevó a los investigadores a examinar los vínculos entre ABS Capco y otras firmas que canalizaron préstamos a empresas de Walter, lo que intensificó el escrutinio sobre toda la estructura.

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Quién es Mark Walter

Mark Walter, de 66 años, es el CEO de Guggenheim Partners, firma de inversión y asesoría con más de 305.000 millones de dólares en activos.

Mark Walter le entrega una camiseta de Los Angeles Dodgers, su equipo de la Major League Baseball (MLB) que fue campeón este año, en una reunión en la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Obtuvo un título en administración de empresas en la Universidad de Creighton y uno en derecho en la Universidad Northwestern, aunque optó por los negocios sobre la carrera jurídica. A mediados de la década de 1990 cofundó Liberty Hampshire, una firma de gestión de inversiones en Chicago que luego se integró a Guggenheim Partners, empresa que él mismo cofundó a fines de esa misma década.

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Junto al empresario Thomas Tull, Walter también cofundó TWG Global, holding con una cartera que abarca el sector financiero y de seguros —incluyendo Guggenheim Investments, Guggenheim Securities, Group 1001 Insurance y Delaware Life—, la empresa de tecnología aeroespacial y de defensa Shield AI, y participaciones en las franquicias deportivas mencionadas.

El mes pasado, TWG Global anunció una asociación con Palantir Technologies , del magnate Peter Thiel, y xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk y creadora de Grok, para desarrollar herramientas de IA aplicadas a la industria de servicios financieros.

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Las últimas novedades

Desde que se intensificó el escrutinio federal, Walter emprendió una reestructuración financiera de envergadura. Delaware Life acordó deshacerse de hasta 6.500 millones de dólares en activos afiliados: TWG Global comprará esa cartera y entregará a cambio una cantidad equivalente en activos no afiliados, según una presentación regulatoria reciente citada por Bloomberg. Por separado, Clear Spring redujo sus transacciones relacionadas en 90 millones de dólares.

El logo de TWG Global, otra de las empresas de inversión de Walter (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Tomadas en conjunto, ambas operaciones recortan un fondo que supera los 20.000 millones de dólares en préstamos que las dos aseguradoras habían admitido tener en condición de afiliados no revelados, admisión que surgió a raíz de citaciones federales vinculadas a la investigación del Departamento de Justicia.

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La semana pasada, Walter acordó también la venta de Los Ángeles Lakers a Bob Iger, consejero delegado de Disney, y Josh Kushner, empresario y hermano de Jared, yerno del presidente Donald Trump. La venta se cerró por 12.500 millones de dólares, valor récord para una franquicia deportiva profesional en EEUU, menos de un año después de haber adquirido la participación mayoritaria de la familia Buss (la operación aguarda la aprobación de la NBA).

La oficina familiar de Walter también contactó a Clearlake Capital, la firma de capital privado con participación mayoritaria en el Chelsea FC, para explorar la venta de su parte en el club londinense, según Bloomberg. Las conversaciones son preliminares y no hay acuerdo cerrado.

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TWG Global evalúa además otros acuerdos para generar liquidez y saldar las deudas que Walter mantiene con sus compañías de seguros, según trascendió.

El vínculo local

La conexión argentina en este caso tiene historia propia. En 2017, Bloomberg News informó que la SEC inició una revisión sobre los vínculos de Guggenheim Partners con el empresario Diego Ball, cuyas compañías realizaron casi 1.000 millones de dólares en transacciones con la firma estadounidense.

Los documentos obtenidos por el medio revelaron que Ball, a través de entidades controladas de manera indirecta, accedió a préstamos de magnitud, entre ellos uno de 100 millones de dólares respaldado por intereses en diecisiete sociedades de responsabilidad limitada creadas poco antes de la operación. Ball trabajó en Guggenheim Partners. El área de compliance de Guggenheim determinó en ese momento que no existía beneficio económico directo ni indirecto para personal de la empresa, aunque la complejidad de las transacciones y el uso de múltiples intermediarios generaron dudas sobre posibles conflictos de interés y la suficiencia de los controles internos.

Bloomberg también detalló la participación de ABS Capco —firma vinculada a Juan Ball— en la compra conjunta de una residencia valuada en USD 85 millones en Malibú junto a Walter.

Ayer Infobae intentó comunicarse con Ball en la oficina de Miami de ABS: no estaba, pero un asistente tomó el mensaje de este medio para el empresario y aseguró que se lo haría llegar.

Ball se define en su perfil de LinkedIn como co-chairman de ABS Capital Company desde 2015. Según su perfil en la Fundación de la Universidad de San Andrés, de la que es vocal, Ball es cofundador de ABS Holdings LLC, exco-chairman de Guggenheim Partners Latin America y fundador de Guggenheim Investment Advisors Suisse. Antes lideró Lehman Brothers y Bear Stearns, y ocupó cargos directivos en Santander Securities y Banco Santander Central Hispano. Desde 2010, preside la Fundación Germinare y forma parte del board de la Fundación Malba. También es socio de The Colette Group, firma que desarrolló el lujoso edificio Colette en Punta del Este.

La propiedad que Ball, que también fue accionista de Flybondi, vendió en Barrio Parque, Buenos Aires, fue luego adquirida por el magnate tecnológico Peter Thiel por 12 millones de dólares. Ayer, un grupo de argentinos disfrazados de Gandalf, el mago del El Seños de los Anillos (historia de la que Thiel es fan) protestaron ante la casa de Barrio Parque al grito de “You shall not pass, la c... de tu madre”. El mismo “¡No pasarás!” que Galdalf le dice al monstruo Balrog en las Minas de Moria... justo antes de que lo arrastre a la tinieblas.

El millonario tech no estaba en su flamante propiedad. ¿Habrá llegado a ella por recomendación de allegados a Mark Walter?