Guatemala albergará el Panamericano U15 y U19 de tenis de mesa en agosto de 2026

Guatemala albergará el Campeonato Panamericano 2026 de tenis de mesa U15 y U19 del 23 al 30 de agosto. (ITTF Americas)

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Guatemala, albergará, Campeonato, Panamericano, 2026 de tenis de mesa U15 y U19 del 23 al 30 de agosto, una cita juvenil continental que reunirá a 199 atletas de 18 países y que además pondrá en juego la clasificación para el Mundial Juvenil de Estambul, Turquía 2026.

La delegación local competirá con 32 atletas repartidos entre las categorías U15 y U19, en ramas masculina y femenina. El torneo incluirá cuatro modalidades: individual, dobles, dobles mixtos y por equipos.

La sede será el Salón República de China de la Federación Nacional de Tenis de Mesa de Guatemala, en la zona 5 de la capital. La presentación oficial del certamen se realizó este martes 18 de agosto en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.

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Un panel de autoridades deportivas y atletas en Guatemala presenta la edición 2026 del Campeonato Juvenil ITTF Americas de tenis de mesa. (ITTF Americas)

El torneo reunirá a 18 países y otorgará plazas al Mundial Juvenil de Estambul

La competencia contará con representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Santa Lucía, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos y Guatemala como anfitrión.

El campeonato será una de las principales citas juveniles del tenis de mesa continental. Para los seleccionados guatemaltecos, la localía abrirá la posibilidad de medirse ante los mejores jugadores de la región en sus respectivas categorías sin salir del país.

En la U15 masculina, Guatemala inscribió a José Méndez, Lucas Kim, Leo Kim, Omar Ixcaragua Rosal, Gustavo Borrayo, Iker Moscoso, Isaac López e Iván Medrano. En la U15 femenina estarán Camila Pérez, Marta Salazar, Genesis Ruiz, Roselin Vásquez, Brytany Herrera, María Merida, Valeria Guevara y Soe Lima.

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La nómina de la U19 masculina la integran Enrique Veliz, Marcos Chevez, Diego Suchite, José Méndez, Ian Morales, José Borrayo, José García y Dennis Arguello. En la U19 femenina competirán Paola Juarez, Marjorie Chacón, Ashlye Corado, Flor Toj, Daniela Linares, Andrea Moscoso, Katia Aranki y Sara Morales.

Ese grupo representará a distintas zonas del país en un torneo que concentrará a más de 200 jóvenes talentos del continente, de acuerdo con la información presentada durante el acto oficial. La competencia permitirá a los jugadores sumar experiencia internacional en varios formatos de juego dentro de un mismo campeonato.

Guatemala albergará el Campeonato Panamericano 2026 de tenis de mesa U15 y U19 del 23 al 30 de agosto. (ITTF Americas)

La localía le dará a la selección guatemalteca una oportunidad de medirse con la élite juvenil de la región

El dato central del torneo es que Guatemala no solo será sede, sino que tendrá una participación amplia en todas las categorías y ramas. Eso significa que el país estará presente en U15 y U19, tanto masculina como femenina, en una competencia que combina desarrollo deportivo, roce internacional y opciones de clasificación mundialista.

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La programación concentrará durante ocho días partidos de sencillos, dobles, dobles mixtos y equipos en una misma instalación. Ese formato ampliará el número de presentaciones para los atletas y exigirá profundidad en las delegaciones nacionales.

La cita panamericana aparece además en un momento de intensa actividad para el deporte federado del país. En paralelo, la Federación Nacional de Bádminton de Guatemala presentó el calendario que marcará el cierre de la temporada 2026, con tres torneos internacionales en territorio nacional y dos eventos de carácter interno.

Según lo informado en esa presentación, la actividad internacional de bádminton comenzará del dos al seis de septiembre con el VIII Guatemala Future Series 2026 en el Coliseo Deportivo de Ciudad de los Deportes. Después, del 30 de septiembre al cuatro de octubre, el Gimnasio Teodoro Palacios Flores recibirá el Guatemala International Challenge, otra competencia que entregará puntos para el ranking mundial.

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Ese contexto subraya la agenda deportiva internacional que tendrá el país en los próximos meses, aunque el foco inmediato estará en el tenis de mesa juvenil. Del 23 al 30 de agosto, el Salón República de China concentrará a las promesas panamericanas en busca de resultados continentales y del pase al Mundial Juvenil de Estambul en Turquía para 2026.