El video más humilde del regreso de una figura de Uruguay a su país tras la eliminación del Mundial

Maximiliano Araujo fue filmado al retirarse del aeropuerto en la caja de una camioneta

Luego de la tempranera eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, los futbolistas del plantel quedaron liberados e iniciaron sus vacaciones. Algunos optaron por dirigirse directamente a destinos turísticos, mientras que otros pocos prefirieron regresar a su país. Entre estos últimos se encontró Maximiliano Araujo, quien fue filmado en una situación poco habitual tras arribar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La escena, rápidamente viralizada, mostró al jugador parado en la caja de un camión, rodeado de equipaje y acompañado por su familia. Las imágenes exhiben al extremo de 26 años vestido con ropa deportiva, subiendo sus pertenencias al vehículo utilitario que lo esperaba en la playa de estacionamiento del aeropuerto.

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El video enseguida se difundió a través de plataformas y generó comentarios sobre la actitud del jugador, que optó por una forma sencilla de trasladarse tras el regreso de la Copa del Mundo, lejos del perfil ostentoso de otras figuras internacionales.

Maximiliano Araujo fue filmado subiéndose a la caja de un camión tras regresar del Mundial

Araujo había llegado al Mundial con grandes ilusiones. “Sé que arranqué muy bien en la selección, después tuve muchos altibajos, pero ahora me encuentro en el mejor momento de mi carrera. La verdad que me siento preparado y sé que voy a hacer un grandísimo mundial”, dijo en la previa.

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En el aspecto individual, el extremo se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de la Celeste. El actual jugador del Sporting de Portugal participó directamente en los tres goles convertidos por los charrúas: anotó en el empate frente a Arabia Saudita y volvió a marcar y a asistir en el 2-2 contra Cabo Verde.

Sin embargo, pese a su rendimiento, Uruguay quedó eliminado en fase de grupos, al finalizar tercera en el grupo H con dos puntos, detrás de la líder España y de la sorpresiva Cabo Verde. La caída 1-0 ante los españoles en Guadalajara significó la segunda eliminación consecutiva de los sudamericanos en una primera ronda mundialista y el punto final para el ciclo de Marcelo Bielsa.

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Araujo fue el futbolista más destacado de la Celeste (REUTERS/Amanda Perobelli)

Luego de la derrota contra la Roja, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló el chárter que debía devolver a los jugadores a Montevideo, de modo que el plantel debió retornar en vuelos comerciales tras quedar afuera en la primera fase. La delegación había viajado a Norteamérica el 9 de junio, dos días antes de que iniciara el certamen. Se instalaron en Playa del Carmen. Pero su participación duró menos de 20 días y, en medio del impacto deportivo e institucional por la eliminación, se tomó la medida de que los jugadores regresen por sus propios medios.

Araujo fue uno de los pocos que eligió volver a su país antes de reincorporarse a la pretemporada europea. A propósito de su futuro, en este mercado de pases podría llegar a salir del club portugués y dar un salto a la Premier League: en los últimos días ha sido vinculado a equipos como Manchester United y Chelsea.

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El extremo convirtió dos goles (Reuters/Sam Navarro)

El uruguayo tiene contrato vigente con el Sporting hasta junio de 2029, con una cláusula de rescisión fijada en 80 millones de euros.