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El duro posteo de Cristian Traverso por la posible vuelta de Sebastián Villa a Boca: “Necesidad mata memoria”

El ex defensor cuestionó en redes el dinero que se analiza desembolsar y recordó el final conflictivo del ciclo anterior del posible refuerzo

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El mensaje claro de Traverso ante la posible llegada de Villa
Cristian Traverso rechazó la vuelta de Sebastián Villa a Boca Juniors

En medio de la reconstrucción del plantel y bajo la conducción de Rodolfo Vasco Arruabarrena, Boca Juniors mantiene su actividad en el mercado de pases durante el Mundial 2026. Entre los nombres que surgieron como opciones de refuerzos aparece el de Sebastián Villa, cuya posible vuelta, marcada por antecedentes polémicos en el club, generó rechazo por parte de una ex figura de la institución.

En las últimas horas, el periodista Tato Aguilera se refirió al posible regreso del extremo que se desempeña en Independiente Rivadavia y afirmó que “Sebastián Villa será el tercer refuerzo de Boca Juniors”, aunque advirtió que falta que se selle el acuerdo entre clubes.

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La posible incorporación de Sebastián Villa generó reacciones, como es el caso de Cristian Traverso, multicampeón en la era de Carlos Bianchi. A través de sus redes sociales, expresó su repudio y publicó en una historia de Instagram: “7 M ???”. En el mismo mensaje añadió: “Encima que se fue con lío de todos los colores y LIBRE... Boca está por pagar eso?? Necesidad mata memoria...”.

La dirigencia de Boca avanza por recuperar a Sebastián Villa mientras crecen los cuestionamientos por su último ciclo polémico
La dirigencia de Boca avanza por recuperar a Sebastián Villa mientras crecen los cuestionamientos por su último ciclo polémico

El mensaje de Traverso remite al conflictivo desenlace de Sebastián Villa en Boca, marcado en 2023 por una condena de dos años por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, aunque en 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora absolvió al ex delantero en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras la denuncia de Rocío Tamara Doldán.

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A pesar de la controversia, Cristian Traverso ya había mostrado su rechazo a un eventual regreso de Sebastián Villa antes del cierre del primer semestre. En declaraciones públicas, enfatizó: “Hay que tener memoria. Yo entiendo que quisimos echar un jugador y decían que tenía un balde en la cabeza. Y ahora, de repente, va a ser nuestro salvador, nuestro mesías. No creo que suceda eso, prefiero que Boca tire ese nombre pero no venga”.

Mientras las gestiones entre los clubes continúan y el regreso de Sebastián Villa parece inminente, la dirigencia de Boca Juniors apuesta por fortalecer el sector ofensivo bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. La estrategia apunta a recuperar la agresividad y el desequilibrio en ataque, aunque la decisión mantiene abiertas las críticas de figuras históricas como Traverso, quien no comparte la iniciativa y sostiene sus objeciones de manera pública.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comienza a anunciar sus primeras incorporaciones (AP Foto/Andre Penner)
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comienza a anunciar sus primeras incorporaciones (AP Foto/Andre Penner)

Mientras Boca Juniors ya concretó la incorporación de Leandro Lozano y sigue enfocado en otros nombres solicitados por Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme busca cerrar una de las gestiones más resonantes del mercado. El pacto con el futbolista colombiano ya está bien encaminado, aunque resta destrabar el acuerdo con Independiente Rivadavia. En caso de lograrse, el regreso de Sebastián Villa a Boca quedaría casi sellado. Los datos respaldan la apuesta: en su primer paso por el club, el colombiano jugó 172 partidos, anotó 29 goles, brindó 33 asistencias y obtuvo siete títulos.

No obstante, Villa mantiene vigente una demanda judicial contra Boca en reclamo por despido indirecto, diferencias salariales y daños, con una exigencia que supera los 236 millones de pesos y dos millones de USD. Este litigio permanece abierto y discurre en paralelo a las negociaciones deportivas, sumando un elemento de tensión a la posible vuelta. Sin embargo, fuentes que siguen el caso advirtieron sobre un pedido de prórroga para una audiencia y el inminente cierre de la causa por iniciativa de ambas partes.

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