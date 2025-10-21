La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual contra su ex pareja

Sebastián Villa

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió este martes absolver al exdelantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.

La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso.

En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”y lo absolvieron.

En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”.

Si bien el debate oral siguió adelante, como indica la norma, la denunciante eligió no declarar. Y en este contexto, desde la Justicia ya habían advertido que “sería mucho más complicado” llegar a una condena sin el relato de la víctima que constituye “la prueba fundamental”.

El jugador se pronunció en sus redes sociales, pocas horas después de conocerse su absolución

Pocas horas después de conocerse la decisión de la Justicia, Villa hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde reposteó una historia de su actual pareja, Caroline Ospina, con una frase motivacional.

“Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”, se lee en la foto que compartió su novia. Ella le agregó: “Más que listos”.

El exdelantero de Boca, por su parte, compartió la foto de su pareja y escribió: “Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y creer siempre en mí, te amo”.

La conciliación entre Villa y Doldán y sus respectivos abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, tomó por sorpresa a los Tribunales de Lomas de Zamora porque durante todo el proceso había una voluntad inquebrantable de la víctima de que el caso se resuelva en un juicio oral y público.

De hecho, en varios audios y chats de Instagram posteriores al presunto abuso sexual, hubo propuestas de cerrar todo por medio de una compensación económica, pero Doldán no sólo se opuso a ello sino que además denunció penalmente el intento de comprar su silencio.

La situación, sin embargo, cambió diametralmente. Y ante esta situación, la Justicia no quiso descartar todo el trabajo en la instrucción de la causa, con pericias, audiencias, testimonios y decidió que todo se resuelva donde se debe: en el Tribunal.

La denuncia

La denuncia fue presentada inicialmente el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde residía el ex delantero de Boca. Todo habría sido tras un asado del que habían participado otros jugadores del club.

En la misma, Doldán explicó que el colombiano había consumido “mucho alcohol” y que comenzó a reprocharle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del equipo. Posteriormente, tuvieron una fuerte discusión, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad, donde Villa presuntamente la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

“En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló en el escrito Vanesa González, la fiscal que instruyó el caso.

Según consta en el expediente, Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar tal como ella deseaba”.

Mientras la causa avanzaba, en 2023 Villa fue condenado a 2 años por violencia de género por haber golpeado a otra ex pareja, Daniela Cortes. En esa oportunidad, también hubo un acuerdo económico, un resarcimiento.