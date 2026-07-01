Deportes

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

El volante sueco Elliot Stroud alentará por la Albiceleste después de quedar eliminado ante Francia en 16avos de final

Guardar
Google icon

Los banderazos de los hinchas argentinos se han transformado en una marca registrada de los fanáticos en cada Mundial para alentar a la vigente campeona del mundo. Y ese tipo de congregaciones han enamorado a una figura del Mundial, que acaba de ser eliminada y ya declaró que alentará por el equipo de Lionel Scaloni en lo que resta de la Copa del Mundo.

Elliot Stroud, volante sueco de 24 años que sumó minutos en todos los partidos de la cita mundialista hasta la caída 0-3 ante Francia en 16avos, fue consultado en zona mixta sobre cuál iba a ser su equipo favorito después del traspié del elenco Azul y Amarillo y se le dibujó una sonrisa antes de emitir su respuesta: “Si me preguntas, diré Argentina”.

PUBLICIDAD

Acto seguido, le preguntaron cuál era su opinión de los simpatizantes Albicelestes: “Los aficionados son muy apasionados. Les encanta el fútbol, y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes”.

Y a continuación, Stroud brindó detalles sobre cómo llegó a decir presente en un banderazo con los fanáticos de la Celeste y Blanca: “Mi familia estaba viviendo cerca. Supimos que había una base de hinchas argentinos a la vuelta de la esquina, así que fuimos a visitar y ver cómo era. Fue increíble”.

PUBLICIDAD

“Fue una experiencia nueva y algo genial a lo que tal vez no estoy acostumbrado”, se sinceró, y cerró con su banca al ganador de Qatar 2022: “¿Si apoyaré a Argentina? Sí, claro. Por supuesto".

Elliot Stroud sumó minutos en los cuatro partidos de Suecia en el Mundial
Elliot Stroud sumó minutos en los cuatro partidos de Suecia en el Mundial

El mediocampista surgido en el IK Oddevold saltó a principios de 2023 al Mjällby AIF, de la Primera División de Suecia. Además, levantó su primer título de Liga con ese club en 2025, siendo también la primera vez que esa institución se consagró en la máxima categoría.

Elliot Stroud se estrenó con la selección sueca en vísperas al Mundial con 26 minutos en el último amistoso con empate 2-2 ante Grecia y se metió en la lista final de Graham Potter. Inició como suplente contra Túnez (5-1) y Países Bajos (1-5), donde solo totalizó 26’, y en el cierre de la fase de grupos saltó a la titularidad en la igualdad 1-1 ante Japón (lo reemplazaron a los 75’). Ya en los 16avos de final, se mantuvo en el once inicial y dejó la cancha a los 66’, cuando su equipo perdía 2-0 ante Francia.

Sin embargo, no es el único protagonista que ha hablado de la selección argentina porque este miércoles, Anthony Gordon destacó el gran partido del capitán Harry Kane, quien marcó los dos goles de Inglaterra en la victoria 2-1 ante RD Congo, y lo comparó con la principal figura del campeón del mundo: “Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos”.

La Selección de Lionel Scaloni se presentará en los 16avos de final este viernes contra Cabo Verde desde las 19:00 (hora argentina) en el Estadio Miami y, de resultar vencedor, se medirá en octavos al ganador del cruce entre Australia y Egipto. El camino hipotético hasta la final lo podría emparejar a Colombia en cuartos, Brasil o Inglaterra en semifinales y Francia en la eventual definición del domingo 19 de julio.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Selección Suecia Mundial 2026Elliot Stroud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Cuando todo parecía que se encaminaba a una victoria del conjunto africano, los belgas reaccionaron y se llevaron el pase a octavos a segundos de la definición por penales

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

El técnico de los Three Lions celebró el atractivo del cruce en el Estadio Ciudad de México tras la remontada ante el Congo, pero alertó sobre las condiciones geográficas que enfrentará su selección el domingo

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

El ídolo demostró que su magia está intacta. Acompaña a la selección argentina en el Mundial y destacó la labor del crack rosarino

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Eduardo Coudet ya cuenta con dos delanteros, dos defensores y un mediocampista

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

El Tottenham apostará fuerte en esta ventana de transferencias después de haber logrado la permanencia en la Premier League

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

DEPORTES

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

TELESHOW

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

INFOBAE AMÉRICA

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica

El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos