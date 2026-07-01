Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

🙌🇦🇷 ¡ARGENTINA TIENE UN NUEVO HINCHA! El sueco Elliot Stroud habló tras la eliminación de su seleccionado ante Francia en la Copa del Mundo y sorprendió con sus declaraciones sobre la Albiceleste... ¡HASTA FUE A UN BANDERAZO!



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Los banderazos de los hinchas argentinos se han transformado en una marca registrada de los fanáticos en cada Mundial para alentar a la vigente campeona del mundo. Y ese tipo de congregaciones han enamorado a una figura del Mundial, que acaba de ser eliminada y ya declaró que alentará por el equipo de Lionel Scaloni en lo que resta de la Copa del Mundo.

Elliot Stroud, volante sueco de 24 años que sumó minutos en todos los partidos de la cita mundialista hasta la caída 0-3 ante Francia en 16avos, fue consultado en zona mixta sobre cuál iba a ser su equipo favorito después del traspié del elenco Azul y Amarillo y se le dibujó una sonrisa antes de emitir su respuesta: “Si me preguntas, diré Argentina”.

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Acto seguido, le preguntaron cuál era su opinión de los simpatizantes Albicelestes: “Los aficionados son muy apasionados. Les encanta el fútbol, y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes”.

Y a continuación, Stroud brindó detalles sobre cómo llegó a decir presente en un banderazo con los fanáticos de la Celeste y Blanca: “Mi familia estaba viviendo cerca. Supimos que había una base de hinchas argentinos a la vuelta de la esquina, así que fuimos a visitar y ver cómo era. Fue increíble”.

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“Fue una experiencia nueva y algo genial a lo que tal vez no estoy acostumbrado”, se sinceró, y cerró con su banca al ganador de Qatar 2022: “¿Si apoyaré a Argentina? Sí, claro. Por supuesto".

Elliot Stroud sumó minutos en los cuatro partidos de Suecia en el Mundial

El mediocampista surgido en el IK Oddevold saltó a principios de 2023 al Mjällby AIF, de la Primera División de Suecia. Además, levantó su primer título de Liga con ese club en 2025, siendo también la primera vez que esa institución se consagró en la máxima categoría.

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Elliot Stroud se estrenó con la selección sueca en vísperas al Mundial con 26 minutos en el último amistoso con empate 2-2 ante Grecia y se metió en la lista final de Graham Potter. Inició como suplente contra Túnez (5-1) y Países Bajos (1-5), donde solo totalizó 26’, y en el cierre de la fase de grupos saltó a la titularidad en la igualdad 1-1 ante Japón (lo reemplazaron a los 75’). Ya en los 16avos de final, se mantuvo en el once inicial y dejó la cancha a los 66’, cuando su equipo perdía 2-0 ante Francia.

Sin embargo, no es el único protagonista que ha hablado de la selección argentina porque este miércoles, Anthony Gordon destacó el gran partido del capitán Harry Kane, quien marcó los dos goles de Inglaterra en la victoria 2-1 ante RD Congo, y lo comparó con la principal figura del campeón del mundo: “Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos”.

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La Selección de Lionel Scaloni se presentará en los 16avos de final este viernes contra Cabo Verde desde las 19:00 (hora argentina) en el Estadio Miami y, de resultar vencedor, se medirá en octavos al ganador del cruce entre Australia y Egipto. El camino hipotético hasta la final lo podría emparejar a Colombia en cuartos, Brasil o Inglaterra en semifinales y Francia en la eventual definición del domingo 19 de julio.