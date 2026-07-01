Vitinha reconoce que Portugal vivirá un partido complicado ante Croacia en el Mundial 2026: “No tenemos margen de error”

Vitinha es uno de los jugadores más importantes de Portugal y desea mostrar todo su talento contra Croacia en el Mundial 2026 - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección de Portugal tendrá un nuevo reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es frente a Croacia, pero ahora obligado a ganar porque son los dieciseisavos de final y una eliminación será considerada como fracaso, debido a las expectativas sobre el equipo y la condición de favorito.

Vitinha reconoció que no será fácil el compromiso contra los croatas, en especial porque los lusos vienen de una discreta actuación en la fase de grupos, en la que fueron segundos de la zona K con cinco puntos, por debajo de Colombia y empataron sin goles ante los cafeteros en Miami.

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Un detalle especial de este encuentro es que será la despedida de Cristiano Ronaldo o Luka Modric de las Copas del Mundo, dos leyendas del deporte que, con más de 40 años, disputan la última oportunidad que les queda para conseguir un trofeo que les fue esquivo desde Alemania 2006, la primera edición de ambos.

“Espero que mi nivel pueda subir”

En rueda de prensa, el mediocampista del PSG destacó que una de las cualidades en Croacia es la mitad de la cancha, tanto por el liderazgo de Luka Modric como por la experiencia de otros jugadores, lo que lo obliga a estar en buenas condiciones para hacerles frente.

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“Tienen un gran centro del campo, tienen a una gran referencia como Modric, una referencia para mí. Hay que mejorar. Cuando colectivamente las cosas salen, las individualidades asoman. No tenemos margen de error”, mencionó Vitinha a los medios en Toronto.

Vitinha sabe que Portugal no puede hacer un partido ante Croacia como se dio con Colombia, rival que casi lo vence en Miami - crédito Marco Bello/REUTERS

El volante portugués añadió que “nosotros somos los primeros interesados en jugar bien y ganar. Espero que mi nivel pueda subir. Y lo mismo el del equipo. Espero que sea consecuencia de que el colectivo crezca. Espero una mejora colectiva e individual”.

Vitinha también dedicó unas palabras sobre Modric: “Es una referencia para todos, y para mí aún más como centrocampista. Ya jugué contra él y le cambié la camiseta. Es un gran tipo. No me gusta hablar de similitudes en el juego, eso se lo dejo al resto. Espero que mañana esté más triste que yo”.

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Vitinha es admirador de Luka Modric, pero espera ser clave para que Cristiano Ronaldo gane el partido - crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES vía Reuters

Sobre cuál es mejor entre Cristiano Ronaldo y Luka, el volante respondió: “tuve el placer de compartir más tiempo con Cristiano. Es un placer para mí jugar con él. Es un motivo de orgullo. Me hubiera gustado compartir más con Modric. Pero uno tiene que parar en este camino exitoso y espero que sea Modric”.

“Juegas como si tuvieras 20 años”

Cuando todos creían que el “Mago de Zadar” no contaría con el nivel para afrontar una nueva Copa del Mundo, la quinta en su carrera, le quedaban algunos trucos bajo la manga y así lo hizo ver en los partidos frente a Panamá y Ghana, conjuntos que su equipo venció por su ayuda y valió para llegar a dieciseisavos de final.

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Petar Sucic, citado por el diario Marca, afirmó el 27 de junio, luego de vencer a los ghaneses por 2-1 y terminar segundos del grupo L, que Luka Modric parecía un juvenil por el talento en el campo de juego, lo que ratifica que sigue siendo un referente para sus compañeros.

Luka Modric ha disputado cinco Copas del Mundo en su carrera y la de 2026 será la última - crédito James Lang/IMAGIN IMAGES vía Reuters

“Se lo dije después del partido: ‘Juegas como si tuvieras 20 años’. Va a cada duelo y estuvo increíble con el balón. Es nuestro líder, nuestro mejor jugador y estamos muy felices de que pueda guiarnos en este Mundial. Puede jugar hasta cuando quiera. Es tan bueno...”, dijo.

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Sucic añadió que Modric siempre destaca, más allá de la edad: “Lo juro, parece como si hubiera vuelto 10 años en el tiempo. De verdad, una de las mejores actuaciones que le he visto con la camiseta de Croacia. Luka estuvo increíble”.