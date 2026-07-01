Deportes

Técnico de RD Congo se fue contento por el esfuerzo de sus jugadores ante Inglaterra, pese a la eliminación

Sébastien Desabre apreció la presentación del cuadro africano porque peleó hasta el final por la clasificación en Atlanta y confirmó que se va con la cabeza en alto

Guardar
Google icon
Sébastien Desabre, entrenador de la República Democrática del Congo, se fue satisfecho por la presentación del equipo en el Mundial 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
Sébastien Desabre, entrenador de la República Democrática del Congo, se fue satisfecho por la presentación del equipo en el Mundial 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La Selección de la República Democrática del Congo estuvo a un paso de dar otra sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues Inglaterra solo pudo vencerla hasta los últimos minutos con marcador de 2-1 y anotación final de Harry Kane, el héroe de los ingleses en Atlanta.

El técnico Sébastien Desabre se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores pues, pese a la eliminación en el tramo definitivo del partido, hicieron un esfuerzo enorme para afrontar un encuentro en el que, para los aficionados y en las apuestas, no tenía posibilidad alguna.

De esta manera, acaba el proceso de la República Democrática del Congo con éxito, pues no solo obtuvo el pase a la Copa del Mundo por primera vez en 52 años y bajo la etapa política actual del país, sino que cumplió con el objetivo de superar la fase de grupos.

PUBLICIDAD

“Es el momento de felicitar a mis jugadores”

Los leopardos, quienes llegaron al mundial con pocas expectativas, lograron más de lo esperado porque pasaron a segunda fase, por primera vez en su historia, y le hicieron un partido inolvidable a Inglaterra porque abrieron el marcador y casi llevan la serie a los tiempos extras.

En rueda de prensa, el entrenador de RD Congo afirmó que “estamos decepcionados” por el 2-1 final, pues se definió en los minutos finales: “Creíamos que podíamos lograrlo y creo que jugamos un gran partido, pero al final, uno de los mejores jugadores del mundo anotó dos goles”.

Sébastien Desabre afirmó que el Mundial 2026 servirá como experiencia para la plantilla de RD Congo para el futuro - crédito Nathan Ray Seebeck/IMÁGENES vía Reuters
Sébastien Desabre afirmó que el Mundial 2026 servirá como experiencia para la plantilla de RD Congo para el futuro - crédito Nathan Ray Seebeck/IMÁGENES vía Reuters

“Es una lástima para nosotros, pero es el momento de felicitar a mis jugadores”, añadió Sébastien Desabre, pues explicó que sus futbolistas “demostraron que son capaces de tales hazañas y de igualar a esos equipos” de mejor plantilla y tradición en las Copas del Mundo.

PUBLICIDAD

Para el entrenador, la República Democrática del Congo ganó experiencia en el Mundial 2026 para el siguiente proceso, que será camino al certamen de 2030 en España, Marruecos y Portugal: “Habrá aprendido mucho de la competición y así es como madurará el fútbol en la RDC”.

La República Democrática del Congo finalizó el Mundial 2026 con una victoria, un empate y dos derrotas - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
La República Democrática del Congo finalizó el Mundial 2026 con una victoria, un empate y dos derrotas - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

“En definitiva, nos faltó un poco de experiencia (...) Pero no nos alarmaremos. Aprenderemos y seguiremos adelante”, dijo Desabre, que no se sabe si seguirá al frente de RD Congo para 2027, cuando se dispute la Copa Africana de Naciones y la fase clasificatoria arrancará en septiembre de 2026.

“La reacción y la confianza son únicas”

Por su parte, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó lo que pasó en el encuentro en Atlanta y las razones para que el equipo se complicara tanto ante un rival que, en el papel, parecía sencillo de vencer: “Si todo saliera como queríamos, habríamos marcado un gol temprano, otro más y habríamos tenido una tarde tranquila”.

Hay que afrontar cada situación tal y como se presenta. Ellos marcaron muy pronto. Tras la pausa para hidratarse, tuvimos cuatro o cinco ocasiones. La situación del penalti no nos fue favorable. Seguimos insistiendo, insistiendo e insistiendo. La reacción y la confianza son únicas. Encontramos la manera de ganar. Ha sido una victoria bien merecida”, añadió.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, reconoció que el partido ante RD Congo fue una lección para sus jugadores - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, reconoció que el partido ante RD Congo fue una lección para sus jugadores - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Para Tuchel, esta clase de compromisos ayuda a sus jugadores a aprender a superar retos complicados en los partidos del Mundial 2026, esforzarse al máximo y no rendirse: “Queremos que sea fácil y marcar el primer gol”.

Si lo consigues y remontas tras ir perdiendo por un gol, estas son las experiencias que te dan una confianza auténtica. Son muy conscientes de lo que han hecho y de lo que ha costado hoy. Seguimos creyendo. Tuvimos el peor comienzo posible: primer disparo, primer gol. Después se puso aún más difícil. Tras la primera pausa de hidratación, tomamos el control. Creo que nos deberían haber pitado un penalti. Los suplentes entraron, se esforzaron al máximo y ganamos. Muy merecido, pero tuvimos que trabajar mucho”, finalizó.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección República Democrática del CongoSébatien DesabreInglaterra vs RD CongoSelección Inglaterra Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vitinha reconoce que Portugal vivirá un partido complicado ante Croacia en el Mundial 2026: “No tenemos margen de error”

El volante es uno de los jugadores llamados a brillar en los dieciseisavos de final en Toronto, pues su equipo no puede cometer los errores de la fase de grupos

Vitinha reconoce que Portugal vivirá un partido complicado ante Croacia en el Mundial 2026: “No tenemos margen de error”

Exjugador del Cali afirmó que la Colombia es favorita a ser campeona del Mundial 2026: “No solo para ser finalista”

La Selección Colombia ha ganado dos partidos e igualado uno en la Copa del Mundo 2026, recibió un gol en esos primeros juegos y anotó tres, con lo que demostró algunas razones por las que ahora es favorita a levantar el título

Exjugador del Cali afirmó que la Colombia es favorita a ser campeona del Mundial 2026: “No solo para ser finalista”

Reprograman el partido de Camila Osorio en Wimbledon contra las hermanas Williams: todos los detalles

La tenista colombiana venció a Simona Waltert por 6-2 y 6-1 en menos de una hora y enfrentará a la checa Linda Nosková en segunda ronda, a lo que seguirá su aparición en dobles junto a Solana Sierra ante las norteamericanas

Reprograman el partido de Camila Osorio en Wimbledon contra las hermanas Williams: todos los detalles

Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver el rival que tendría Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

Si la Tricolor vence a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, enfrentará al ganador de este duelo entre suizos y argelinos

Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver el rival que tendría Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

Millonarios podría ser vendido a un grupo inversor de los Estados Unidos: esta es la cifra que pagarían

Dos grupos inversores norteamericanos están interesados en el club bogotano, la directiva tiene interés especial en una de las dos ofertas

Millonarios podría ser vendido a un grupo inversor de los Estados Unidos: esta es la cifra que pagarían
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea: “Les debía una explicación”

Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea: “Les debía una explicación”

Aida Victoria Merlano contó que el papá de su hijo interpuso una tutela en su contra tras aparecer en un video de Blessd

Dua Lipa puso a ‘Cien años de soledad’ entre los 100 libros indispensables de su nueva biblioteca en Portugal

Shakira y su mensaje para Harry Kane, luego de su doblete con Inglaterra en el Mundial 2026

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Deportes

Vitinha reconoce que Portugal vivirá un partido complicado ante Croacia en el Mundial 2026: “No tenemos margen de error”

Vitinha reconoce que Portugal vivirá un partido complicado ante Croacia en el Mundial 2026: “No tenemos margen de error”

Exjugador del Cali afirmó que la Colombia es favorita a ser campeona del Mundial 2026: “No solo para ser finalista”

Reprograman el partido de Camila Osorio en Wimbledon contra las hermanas Williams: todos los detalles

Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver el rival que tendría Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

Millonarios podría ser vendido a un grupo inversor de los Estados Unidos: esta es la cifra que pagarían