Técnico de RD Congo se fue contento por el esfuerzo de sus jugadores ante Inglaterra, pese a la eliminación

Sébastien Desabre, entrenador de la República Democrática del Congo, se fue satisfecho por la presentación del equipo en el Mundial 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La Selección de la República Democrática del Congo estuvo a un paso de dar otra sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues Inglaterra solo pudo vencerla hasta los últimos minutos con marcador de 2-1 y anotación final de Harry Kane, el héroe de los ingleses en Atlanta.

El técnico Sébastien Desabre se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores pues, pese a la eliminación en el tramo definitivo del partido, hicieron un esfuerzo enorme para afrontar un encuentro en el que, para los aficionados y en las apuestas, no tenía posibilidad alguna.

De esta manera, acaba el proceso de la República Democrática del Congo con éxito, pues no solo obtuvo el pase a la Copa del Mundo por primera vez en 52 años y bajo la etapa política actual del país, sino que cumplió con el objetivo de superar la fase de grupos.

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“Es el momento de felicitar a mis jugadores”

Los leopardos, quienes llegaron al mundial con pocas expectativas, lograron más de lo esperado porque pasaron a segunda fase, por primera vez en su historia, y le hicieron un partido inolvidable a Inglaterra porque abrieron el marcador y casi llevan la serie a los tiempos extras.

En rueda de prensa, el entrenador de RD Congo afirmó que “estamos decepcionados” por el 2-1 final, pues se definió en los minutos finales: “Creíamos que podíamos lograrlo y creo que jugamos un gran partido, pero al final, uno de los mejores jugadores del mundo anotó dos goles”.

Sébastien Desabre afirmó que el Mundial 2026 servirá como experiencia para la plantilla de RD Congo para el futuro - crédito Nathan Ray Seebeck/IMÁGENES vía Reuters

“Es una lástima para nosotros, pero es el momento de felicitar a mis jugadores”, añadió Sébastien Desabre, pues explicó que sus futbolistas “demostraron que son capaces de tales hazañas y de igualar a esos equipos” de mejor plantilla y tradición en las Copas del Mundo.

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Para el entrenador, la República Democrática del Congo ganó experiencia en el Mundial 2026 para el siguiente proceso, que será camino al certamen de 2030 en España, Marruecos y Portugal: “Habrá aprendido mucho de la competición y así es como madurará el fútbol en la RDC”.

La República Democrática del Congo finalizó el Mundial 2026 con una victoria, un empate y dos derrotas - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

“En definitiva, nos faltó un poco de experiencia (...) Pero no nos alarmaremos. Aprenderemos y seguiremos adelante”, dijo Desabre, que no se sabe si seguirá al frente de RD Congo para 2027, cuando se dispute la Copa Africana de Naciones y la fase clasificatoria arrancará en septiembre de 2026.

“La reacción y la confianza son únicas”

Por su parte, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó lo que pasó en el encuentro en Atlanta y las razones para que el equipo se complicara tanto ante un rival que, en el papel, parecía sencillo de vencer: “Si todo saliera como queríamos, habríamos marcado un gol temprano, otro más y habríamos tenido una tarde tranquila”.

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“Hay que afrontar cada situación tal y como se presenta. Ellos marcaron muy pronto. Tras la pausa para hidratarse, tuvimos cuatro o cinco ocasiones. La situación del penalti no nos fue favorable. Seguimos insistiendo, insistiendo e insistiendo. La reacción y la confianza son únicas. Encontramos la manera de ganar. Ha sido una victoria bien merecida”, añadió.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, reconoció que el partido ante RD Congo fue una lección para sus jugadores - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Para Tuchel, esta clase de compromisos ayuda a sus jugadores a aprender a superar retos complicados en los partidos del Mundial 2026, esforzarse al máximo y no rendirse: “Queremos que sea fácil y marcar el primer gol”.

“Si lo consigues y remontas tras ir perdiendo por un gol, estas son las experiencias que te dan una confianza auténtica. Son muy conscientes de lo que han hecho y de lo que ha costado hoy. Seguimos creyendo. Tuvimos el peor comienzo posible: primer disparo, primer gol. Después se puso aún más difícil. Tras la primera pausa de hidratación, tomamos el control. Creo que nos deberían haber pitado un penalti. Los suplentes entraron, se esforzaron al máximo y ganamos. Muy merecido, pero tuvimos que trabajar mucho”, finalizó.

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