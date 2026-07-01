“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz y presidente de Timor Oriental, publicó su respaldo a Cabo Verde antes del partido ante Argentina

El Premio Nobel de la Paz y presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, publicó en su cuenta de Facebook una declaración de respaldo a la selección de Cabo Verde antes del partido de 16avos de final del Mundial 2026 ante Argentina, en la que aseguró que Lionel Messi “sufrirá su primera derrota”.

El texto publicado por Ramos-Horta no dejó lugar a interpretaciones: “¿Quién no creyó en el equipo nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, quién se lo creyó. Creé y creo". El mandatario timorense construyó su argumento sobre bases físicas, alimentarias y espirituales.

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“Los argentinos no aguantarán a los caboverdianos que tienen una constitución física y espiritual sin igual, de una dieta estricta... cáscara, mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas. Tienen una resistencia inusual fomentada por la adversidad de una naturaleza cruel”, escribió.

El posteo también abordó la dimensión religiosa del plantel africano. “Los caboverdianos son muy religiosos, las creencias caboverdianas provienen del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas, dando como resultado una identidad cultural única”, señaló Ramos-Horta, para cerrar con una frase que mezcló lo espiritual y lo deportivo: “Tener bendición de todos los dioses”.

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El mandatario timorense describió la dieta, la resistencia física y las creencias religiosas del plantel caboverdiano en su publicación de Facebook

El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para el viernes 3 de julio en Miami. El encargado de arbitrar el encuentro será el canadiense Drew Fischer, de 45 años. Fischer dirigió dos partidos en la fase de grupos del torneo: la victoria de Francia por 3-0 ante Irak y el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana. En el banco rival, el entrenador Lionel Scaloni mantiene dos dudas para la alineación inicial: la disputa entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina por el lateral izquierdo, y la elección entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez para acompañar a Messi en la delantera.

El clima en torno a Cabo Verde no es solo de euforia deportiva. A días del cruce, una denuncia por violación contra el capitán del seleccionado africano, Ryan Mendes, abrió una investigación judicial en Nueva Zelanda.

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Según informó Globo Esporte, la acusación fue presentada por una intérprete brasileña radicada en ese país, quien trabajó con el plantel durante la Fecha FIFA de marzo. La FIFA confirmó estar en contacto con las autoridades neozelandesas y precisó que trata “con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada”.

La causa sigue activa en Auckland y la policía local no difundió detalles sobre posibles medidas restrictivas contra Mendes, delantero de 36 años que juega en el Igdir FK de Turquía.

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Quién es José Ramos-Horta

José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz y mandatario de Timor Oriental (Grosby)

José Manuel Ramos-Horta nació el 26 de diciembre de 1949 en Dili, capital de Timor Oriental. Hijo de madre timorense y padre portugués, se educó en una misión católica y construyó su trayectoria política en el exilio durante la ocupación indonesia de su país. Habla cinco idiomas con fluidez: portugués, inglés, francés, español y tetum.

Fue el principal portavoz internacional de la causa timorense desde 1975, según el propio Comité Nobel, que en 1996 le otorgó el Premio Nobel de la Paz junto al obispo Carlos Felipe Ximenes Belo por sus “sostenidos esfuerzos para impedir la opresión de un pequeño pueblo”. A lo largo de su carrera ocupó los cargos de ministro de Asuntos Exteriores, primer ministro y presidente de Timor Oriental en dos períodos distintos: entre 2007 y 2012, y desde mayo de 2022 hasta la actualidad, tras ganar la segunda vuelta electoral con el 62,10% de los votos.

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Su segundo mandato presidencial arrancó el 20 de mayo de 2022, fecha del vigésimo aniversario de la independencia timorense. Entre sus prioridades de gobierno figuran la mejora de los servicios de salud, la reducción de la pobreza y la generación de empleo para los jóvenes. Fuera de la política, Ramos-Horta es autor del libro Palabras de esperanza en tiempos revueltos y conduce el Horta Show en Radio-Televisão Timor Leste.

El 11 de febrero de 2008 sobrevivió a un intento de asesinato cuando soldados rebeldes atacaron su residencia. Fue herido en el estómago y la espalda, trasladado en estado crítico al Royal Darwin Hospital de Australia y sometido a un coma inducido. Recuperó la consciencia el 21 de febrero de ese año.

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Qué es y dónde queda Timor Oriental

Timor Oriental es un archipiélago ubicado en el sureste asiático (Bloomberg)

Timor Oriental, oficialmente la República Democrática de Timor-Leste, es un país ubicado en el sudeste asiático que ocupa la parte oriental de la isla de Timor, junto con el exclave de Oecusse en la región occidental y las islas Atauro y Jaco. Tiene una superficie de 14.874 kilómetros cuadrados y una población cercana a 1,4 millones de habitantes. Su capital, Dili, concentra la actividad económica y política del país.

Los idiomas oficiales son el portugués y el tetun, aunque conviven alrededor de 30 lenguas y dialectos entre los distintos grupos étnicos. El catolicismo representa al 95% de la población y la Iglesia Católica tuvo un rol central en la lucha por la independencia.

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La historia de Timor Oriental estuvo marcada por siglos de colonización portuguesa, hasta que en 1975 declaró su independencia. Días después, Indonesia invadió el territorio. La ocupación duró hasta 1999 y dejó un saldo de más de 200.000 muertos por la guerra, el hambre y las enfermedades. Ese año, un referéndum supervisado por las Naciones Unidas (ONU) le permitió al pueblo timorense votar por su independencia, con el 78,5% de los votos a favor. En 2002, Timor Oriental se convirtió en el primer país nuevo del siglo XXI en obtener su independencia plena.

La economía del país descansa en gran medida sobre los recursos naturales, en particular el petróleo y el gas del Mar de Timor, aunque más del 40% de la población vive en la pobreza. El ingreso a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es visto como una vía para atraer inversiones y acceder a un mercado de más de 600 millones de personas.

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