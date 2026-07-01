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Zlatko Dalić y su concepto sobre Portugal: “No tiene un punto débil en su alineación”

El seleccionador nacional de Croacia compartió sus impresiones en rueda de prensa previo al partido que se disputará en Toronto el próximo jueves 2 de julio

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Dalić pidió máxima concentración a Croacia para neutralizar el mediocampo de Portugal en los dieciseisavos de final - crédito Brian Snyder/REUTERS
Dalić pidió máxima concentración a Croacia para neutralizar el mediocampo de Portugal en los dieciseisavos de final - crédito Brian Snyder/REUTERS

Zlatko Dalić advirtió que será en la mitad de la cancha donde se decidirá el partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, entre Croacia y Portugal, por lo que pidió a sus jugadores máxima concentración para neutralizar una de las selecciones más completas del Mundial.

El seleccionador croata compareció ante la prensa en Toronto junto al portero Dominik Livaković en la víspera del cruce eliminatorio.

“La clave del partido estará en el mediocampo. Portugal tiene una selección brillante, especialmente esos pocos jugadores que son los organizadores del juego, y ahí habrá sin duda una gran batalla, y ahí es donde se decidirá el partido”, afirmó Dalić en la rueda de prensa.

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El técnico señaló especialmente a Vitinha como el jugador más peligroso del rival en esa zona, junto a Bruno Fernandes y João Félix. “Ellos tejen una red. En el mediocampo esperan el momento oportuno y el pase preciso en profundidad”, explicó. Frente a esa dinámica, Dalić descartó cambios de fondo en el esquema que vienen usando los croatas en lo corrido del certamen: “Tenemos nuestra propia manera, nuestro propio estilo”, remarcó.

Sobre la calidad global del rival, el seleccionador fue contundente: “Portugal está entre las mejores selecciones del mundo. Tienen un entrenador brillante, tienen a Ronaldo, que desde cualquier posición y en cualquier momento puede marcar un gol, y cuando lo miras, esa selección no tiene un punto débil en su alineación”. Para Dalić, se trata de “un equipo compacto que tiene amplitud, que tiene calidad” y que practica “un fútbol técnico a un nivel verdaderamente top”.

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Dalić sostuvo que Portugal no tiene puntos débiles en su alineación y destacó el peso de Cristiano Ronaldo - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters
Dalić sostuvo que Portugal no tiene puntos débiles en su alineación y destacó el peso de Cristiano Ronaldo - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

Uno de los focos de atención de la preparación croata recayó sobre las jugadas a balón parado, una faceta en la que Croacia dejó ver problemas para responder, como se evidenció en los goles encajados ante Inglaterra y Ghana.

“Sabemos que tienen un especialista en jugadas a balón parado, alguien que es el mejor en lo que hace”, reconoció Dalić, quien insistió en que la respuesta pasa por la actitud individual: “Si no estás concentrado en ese momento, si no estás alerta, pierdes la concentración, pierdes un paso y entonces se acabó.”

Las jugadas a balón parado preocupan a Croacia tras los goles recibidos ante Inglaterra y Ghana en la fase de grupos - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Las jugadas a balón parado preocupan a Croacia tras los goles recibidos ante Inglaterra y Ghana en la fase de grupos - crédito Peter Cziborra/REUTERS

El seleccionador también abordó el historial entre ambas selecciones. Croacia nunca ha ganado a Portugal en una fase eliminatoria de un Mundial o una Eurocopa, aunque sí lo hizo en el último amistoso entre ambos, por 2-1. “No hay muchas cosas que puedan pillar desprevenido a ninguno de los dos”, admitió, aunque subrayó que el objetivo pasa por reducir errores: “Tenemos que aumentar nuestra concentración, aumentar nuestra responsabilidad en cada parte del campo y luego jugar a nuestro máximo nivel. Yo creo en nosotros”.

Preguntado por si este podría ser el año en que Croacia gane el Mundial —después del subcampeonato de 2018 y el tercer puesto de 2022—, Dalić fue cauto: “Son grandes cosas de las que usted habla y es una gran ambición. Por supuesto que somos optimistas, pero nos ha tocado un rival muy duro y yo iría paso a paso, partido a partido”.

La experiencia de los veteranos croatas, varios de los cuales participaron en los dos últimos Mundiales, fue otro de los temas de la rueda de prensa. Dalić valoró contar con eso en su camerino, pero matizó su impacto.

Dalić valoró la experiencia de los veteranos de Croacia, incluído su capitán Luka Modric, pero afirmó que en la fase eliminatoria el resultado depende del equipo entero - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Dalić valoró la experiencia de los veteranos de Croacia, incluído su capitán Luka Modric, pero afirmó que en la fase eliminatoria el resultado depende del equipo entero - crédito Peter Cziborra/REUTERS

“Tenemos jugadores que jugaron hace ocho años y hace cuatro en el Mundial. Son nuestra principal fuerza de choque, y esa experiencia es muy importante y muy significativa en partidos como este, especialmente en la fase eliminatoria. Significa muchísimo y sin duda nos aporta cierta ventaja y cierta seguridad, pero tampoco es decisiva ni determinante en todo esto. Lo que importa es el equipo entero, el conjunto entero. Llegan nuevas generaciones y ellos deben estar contentos de jugar junto a esos jugadores con experiencia que pueden ayudarles, pero esa experiencia no será en última instancia decisiva en partidos como estos, declaró.

Sobre el rendimiento de Portugal en la fase de grupos —con dos empates ante Congo Democrático y Colombia—, Dalić rechazó cualquier lectura que minimice al rival: “Conocemos su fortaleza y su calidad, lo poderosos y capaces que son. Lo de mañana es algo completamente nuevo, completamente diferente, y yo espero un rival verdaderamente motivado, poderoso, fuerte, de calidad, pero igualmente espero lo mismo de mi propia selección”.

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