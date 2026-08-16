Historias
Agregar Infobae enGoogle

Ganó USD 247 millones en la lotería y decidió destinarlos a investigar el cáncer

Ed Lojewski ganó el premio en California, mantuvo su vida habitual y meses después financió un estudio de Stanford Medicine sobre el linfoma cutáneo de células T, enfermedad que le habían diagnosticado

Hombre adulto mayor de espalda con traje oscuro sostiene un billete de lotería en un local con estanterías de boletos y carteles de premios.
Ed Lojewski destinó parte del premio a un estudio de Stanford Medicine sobre linfoma cutáneo de células T, tras su diagnóstico en 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ed Lojewski, un hombre de California, ganó USD 247 millones en la lotería en 2022 y meses después decidió financiar investigaciones sobre el linfoma cutáneo de células T, la enfermedad que le habían diagnosticado. La historia fue publicada por el portal de noticias O Globo a partir de información de Stanford Medicine.

Según informó el medio, Lojewski recibió el diagnóstico en 2019 y conocía de cerca las dificultades que plantea este tipo de cáncer, considerado raro en Estados Unidos. Esa experiencia personal influyó en la decisión de apoyar un proyecto científico que buscaba avanzar hacia un ensayo clínico con una vacuna experimental.

PUBLICIDAD

Un premio extraordinario y una vida sin cambios bruscos

Diez personas, cuatro sentadas y seis de pie, posan sonrientes detrás de una mesa con vasos y copas en un salón con pared texturizada
El jubilado de California aportó fondos en abril de 2023 para impulsar una vacuna experimental y avanzar hacia un ensayo clínico (Crédito: Stanford Medicine)

La historia comenzó el 14 de octubre de 2022, cuando Ed Lojewski compró dos boletos en una tienda cercana a su casa. Días más tarde, al revisar un diario local, advirtió que los números ganadores coincidían con los suyos. El monto total del premio ascendió a USD 247 millones, según detalló O Globo.

Pese al impacto de la noticia, el jubilado mantuvo el resultado en reserva durante una semana. Después de convertirse en millonario, siguió en su casa pequeña y continuó usando el mismo auto de siempre. La fortuna no alteró de inmediato su rutina cotidiana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, la decisión más trascendente llegó en abril de 2023, seis meses después del sorteo. En ese momento, Lojewski realizó una donación a Stanford Medicine para respaldar estudios sobre el cáncer que enfrentaba.

El cáncer raro que motivó la donación

Fachada de casa, auto antiguo estacionado en la calle, billetes de lotería y documento de donación de Stanford Medicine sobre mesa, en un encuadre de ventana.
Ed Lojewski continuó con su auto de siempre tras el sorteo de 2022 en California, antes de decidir una donación a Stanford Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, la médica e investigadora Youn Kim, de Stanford Medicine, diagnosticó a Lojewski con linfoma cutáneo de células T, una enfermedad que afecta a células T del sistema inmunitario. El cuadro puede comenzar con lesiones en la piel y, en etapas más avanzadas, comprometer la sangre, los ganglios linfáticos y órganos internos.

El centro médico estima que cerca de 3.000 nuevos casos al año se detectan en Estados Unidos, una cifra que ubica a esta patología dentro de las enfermedades poco frecuentes. Esa condición también limita el acceso a recursos, ya que los cánceres raros suelen recibir menos financiamiento que otros con mayor cantidad de pacientes.

O Globo señaló que aproximadamente un tercio de los pacientes desarrolla una forma avanzada de la enfermedad. En la actualidad, según la información difundida por Stanford Medicine, el único tratamiento con potencial curativo es el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, un procedimiento complejo que implica riesgos importantes.

Entre esos riesgos figura la posibilidad de que las células inmunológicas trasplantadas ataquen tejido sano del paciente. Frente a ese escenario, el equipo científico buscaba una alternativa más precisa, orientada a activar la respuesta inmunitaria contra las células malignas.

La investigación que continuó tras su muerte

La donación de Lojewski ayudó a financiar el trabajo de Youn Kim y del investigador Michael Khodadoust, centrado en una estrategia de inmunoterapia dirigida. Una de las líneas de estudio se enfocó en una vacuna contra un receptor específico de células T cancerosas, con la meta de avanzar hacia un ensayo clínico.

Primer plano de las manos de un hombre mayor rascando un boleto de lotería azul y amarillo de $50,000 con una moneda sobre una mesa de madera.
Ed Lojewski falleció en diciembre de 2023 en California y Susan continuó el respaldo al equipo que estudia una inmunoterapia dirigida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kim explicó, en declaraciones reproducidas por el medio brasileño, que el aporte resultó decisivo para poner en marcha esa etapa. La especialista afirmó que “su donación ayudará a financiar un ensayo clínico de la vacuna” y sostuvo que sin ese respaldo económico el proyecto no podía comenzar.

El legado familiar tras la muerte de Lojewski

La historia tuvo un desenlace marcado por la enfermedad y por la continuidad del apoyo familiar. Ed Lojewski murió en diciembre de 2023, a los 90 años, ocho meses después de realizar la donación. Kim indicó que falleció con el linfoma cutáneo de células T, aunque no a causa directa de ese cáncer.

La médica también señaló que uno de los fármacos usados en su tratamiento, desarrollado con participación de su equipo, modificó el curso de la enfermedad y le permitió disponer de un período de mejor calidad de vida. Tras su muerte, su hija Susan decidió mantener el respaldo a la investigación.

Según recogió el medio, Susan explicó que su padre confiaba en que Kim podía encontrar una respuesta para la enfermedad. También sostuvo que la posibilidad de contribuir a salvar vidas fue una razón central para continuar con ese compromiso.

La hija del jubilado resumió esa elección con una frase citada por el medio brasileño: “Cuando uno gana la lotería, puede hacer cualquier cosa. Papá eligió esto”. Añadió que, entre muchas causas posibles, decidió apoyar la búsqueda de una cura para una enfermedad de la que gran parte de la población nunca oyó hablar.

El caso dejó ligado el nombre de Lojewski a una investigación que busca abrir una nueva vía terapéutica para pacientes con este cáncer raro, a partir de un aporte excepcional surgido de un premio de azar.

Temas Relacionados

CaliforniaUniversidad de StanfordCáncer de pielDermatologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cárcel falsa y estudiantes convertidos en guardias y detenidos: el experimento humano que se salió de control y fue cuestionado

En agosto de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo creó una cárcel ficticia en el subsuelo de la Universidad y asignó al azar a 24 estudiantes por 15 dólares diarios los papeles de guardias y detenidos. La experiencia debía durar dos semanas, pero terminó abruptamente cuando la brutalidad, la humillación y el deterioro psicológico hicieron imposible continuar. Medio siglo después, el famoso ensayo sigue siendo discutido y cuestionado

Una cárcel falsa y estudiantes convertidos en guardias y detenidos: el experimento humano que se salió de control y fue cuestionado

Una bomba atómica rescatada del fondo del mar: el pescador al que nadie le creyó y la maniobra para ocultar el peligro de la radiación

Después de meses de búsqueda inútil con el equipamiento más sofisticado, en agosto de 1966, la armada estadounidense la recuperó frente a las playas españolas de Palomares gracias a la indicación de un lugareño. Había caído sin estallar luego de que dos aviones chocaran en el aire. Las fotos bañándose en el mar que se sacaron un ministro franquista y el embajador de Estados Unidos para tranquilizar a la población

Una bomba atómica rescatada del fondo del mar: el pescador al que nadie le creyó y la maniobra para ocultar el peligro de la radiación

Alonso de Contreras, el hombre más buscado por el sultán que dejó una autobiografía oculta durante tres siglos

Soldado, corsario y caballero del Siglo de Oro, recorrió Europa, el Mediterráneo y América antes de narrar una vida de combates, persecuciones y aventuras que siglos después inspiraría al capitán Alatriste

Alonso de Contreras, el hombre más buscado por el sultán que dejó una autobiografía oculta durante tres siglos

Kathrine Switzer en la Maratón de Boston: el desafío a una norma excluyente y el costo público de correr contra las reglas

La corredora alemana retó la tradiciónal organización, se infiltró en la competencia y marcó un punto de partida para la participación femenina en la disciplina

Kathrine Switzer en la Maratón de Boston: el desafío a una norma excluyente y el costo público de correr contra las reglas

La falla en una puerta de carga que provocó 346 muertes y cambió la seguridad aérea

El vuelo se estrelló cerca de París apenas nueve minutos después del despegue y expuso un problema en el sistema de cierre que ya había generado alertas previas, lo que llevó a revisar controles y normas de la aviación comercial

La falla en una puerta de carga que provocó 346 muertes y cambió la seguridad aérea

DEPORTES

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

La reconstrucción de Facundo Díaz Acosta en el tenis tras lesiones que complicaron su carrera: “Estuve un poco peleado con la vida”

TELESHOW

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

Ana María Casanova antes de ser Moria Casán: la infancia de una mujer que aprendió a construirse a sí misma

De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que recibió en una noche fogosa: "Él es muy conocido en el mundo"

INFOBAE AMÉRICA

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

Fósiles de tiburones en Panamá revelan una sorprendente historia oculta bajo sus dos océanos

República Dominicana reportó 585 suicidios durante el año 2025

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa