Ganó USD 247 millones en la lotería y decidió destinarlos a investigar el cáncer

Ed Lojewski destinó parte del premio a un estudio de Stanford Medicine sobre linfoma cutáneo de células T, tras su diagnóstico en 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ed Lojewski, un hombre de California, ganó USD 247 millones en la lotería en 2022 y meses después decidió financiar investigaciones sobre el linfoma cutáneo de células T, la enfermedad que le habían diagnosticado. La historia fue publicada por el portal de noticias O Globo a partir de información de Stanford Medicine.

Según informó el medio, Lojewski recibió el diagnóstico en 2019 y conocía de cerca las dificultades que plantea este tipo de cáncer, considerado raro en Estados Unidos. Esa experiencia personal influyó en la decisión de apoyar un proyecto científico que buscaba avanzar hacia un ensayo clínico con una vacuna experimental.

PUBLICIDAD

Un premio extraordinario y una vida sin cambios bruscos

El jubilado de California aportó fondos en abril de 2023 para impulsar una vacuna experimental y avanzar hacia un ensayo clínico (Crédito: Stanford Medicine)

La historia comenzó el 14 de octubre de 2022, cuando Ed Lojewski compró dos boletos en una tienda cercana a su casa. Días más tarde, al revisar un diario local, advirtió que los números ganadores coincidían con los suyos. El monto total del premio ascendió a USD 247 millones, según detalló O Globo.

Pese al impacto de la noticia, el jubilado mantuvo el resultado en reserva durante una semana. Después de convertirse en millonario, siguió en su casa pequeña y continuó usando el mismo auto de siempre. La fortuna no alteró de inmediato su rutina cotidiana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, la decisión más trascendente llegó en abril de 2023, seis meses después del sorteo. En ese momento, Lojewski realizó una donación a Stanford Medicine para respaldar estudios sobre el cáncer que enfrentaba.

El cáncer raro que motivó la donación

Ed Lojewski continuó con su auto de siempre tras el sorteo de 2022 en California, antes de decidir una donación a Stanford Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, la médica e investigadora Youn Kim, de Stanford Medicine, diagnosticó a Lojewski con linfoma cutáneo de células T, una enfermedad que afecta a células T del sistema inmunitario. El cuadro puede comenzar con lesiones en la piel y, en etapas más avanzadas, comprometer la sangre, los ganglios linfáticos y órganos internos.

PUBLICIDAD

El centro médico estima que cerca de 3.000 nuevos casos al año se detectan en Estados Unidos, una cifra que ubica a esta patología dentro de las enfermedades poco frecuentes. Esa condición también limita el acceso a recursos, ya que los cánceres raros suelen recibir menos financiamiento que otros con mayor cantidad de pacientes.

O Globo señaló que aproximadamente un tercio de los pacientes desarrolla una forma avanzada de la enfermedad. En la actualidad, según la información difundida por Stanford Medicine, el único tratamiento con potencial curativo es el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, un procedimiento complejo que implica riesgos importantes.

PUBLICIDAD

Entre esos riesgos figura la posibilidad de que las células inmunológicas trasplantadas ataquen tejido sano del paciente. Frente a ese escenario, el equipo científico buscaba una alternativa más precisa, orientada a activar la respuesta inmunitaria contra las células malignas.

La investigación que continuó tras su muerte

La donación de Lojewski ayudó a financiar el trabajo de Youn Kim y del investigador Michael Khodadoust, centrado en una estrategia de inmunoterapia dirigida. Una de las líneas de estudio se enfocó en una vacuna contra un receptor específico de células T cancerosas, con la meta de avanzar hacia un ensayo clínico.

PUBLICIDAD

Ed Lojewski falleció en diciembre de 2023 en California y Susan continuó el respaldo al equipo que estudia una inmunoterapia dirigida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kim explicó, en declaraciones reproducidas por el medio brasileño, que el aporte resultó decisivo para poner en marcha esa etapa. La especialista afirmó que “su donación ayudará a financiar un ensayo clínico de la vacuna” y sostuvo que sin ese respaldo económico el proyecto no podía comenzar.

El legado familiar tras la muerte de Lojewski

La historia tuvo un desenlace marcado por la enfermedad y por la continuidad del apoyo familiar. Ed Lojewski murió en diciembre de 2023, a los 90 años, ocho meses después de realizar la donación. Kim indicó que falleció con el linfoma cutáneo de células T, aunque no a causa directa de ese cáncer.

PUBLICIDAD

La médica también señaló que uno de los fármacos usados en su tratamiento, desarrollado con participación de su equipo, modificó el curso de la enfermedad y le permitió disponer de un período de mejor calidad de vida. Tras su muerte, su hija Susan decidió mantener el respaldo a la investigación.

Según recogió el medio, Susan explicó que su padre confiaba en que Kim podía encontrar una respuesta para la enfermedad. También sostuvo que la posibilidad de contribuir a salvar vidas fue una razón central para continuar con ese compromiso.

PUBLICIDAD

La hija del jubilado resumió esa elección con una frase citada por el medio brasileño: “Cuando uno gana la lotería, puede hacer cualquier cosa. Papá eligió esto”. Añadió que, entre muchas causas posibles, decidió apoyar la búsqueda de una cura para una enfermedad de la que gran parte de la población nunca oyó hablar.

El caso dejó ligado el nombre de Lojewski a una investigación que busca abrir una nueva vía terapéutica para pacientes con este cáncer raro, a partir de un aporte excepcional surgido de un premio de azar.

PUBLICIDAD