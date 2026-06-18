Jovani Rwabahenda: el joven que encontró hogar en las canchas de México y hoy celebra el sueño de RD Congo en el Mundial 2026

Jovani Rwabahenda, obligado a salir de Goma por la guerra y formado en las canchas mexicanas, vive con gran nostalgia el regreso de su país a una Copa del Mundo celebrada en su segunda tierra. (Ilustración: Jesús Aviles / Fotos cortesía: Jovani)

Jovani Rwabahenda tenía apenas doce años cuando la guerra lo expulsó de Goma, su ciudad natal en la República Democrática del Congo. El futbol, que hasta entonces era apenas un pasatiempo, se transformó en refugio al llegar a México, donde la vida lo obligó a aprender un idioma, hacer amigos y buscar una nueva identidad en tierras lejanas.

Hoy, con 26 años y dos nacionalidades, Jovani cuenta en exclusiva para Infobae México que observa desde África el regreso de su país a una Copa del Mundo, convencido de que el futbol puede detener ciudades enteras y regalarle esperanza a quienes han vivido entre el miedo y la nostalgia.

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Con 26 años y dos nacionalidades, Jovani sigue desde África el regreso de su país a una Copa Mundial. (Foto cortesía: Jovani Rwabahenda)

La distancia entre Goma y la Ciudad de México es de más de doce mil kilómetros, pero la verdadera travesía de Jovani se mide en la adaptación diaria: cruzar fronteras, sobrevivir a la incertidumbre migratoria y reinventarse en las canchas mexicanas. “Era complicado estar ahí en México porque no entendía nada, pero al final me terminó encantando”.

De las guerrillas en Goma a un nuevo comienzo en México

Antes de que la guerra los obligara a dejar Goma, Jovani ya había pisado suelo mexicano. En 2011, viajó junto a su papá y su hermano para vivir el Mundial Sub-17, una experiencia que le dejó una impresión imborrable del país: “Nos fuimos fascinados de México. Por todo eso, como que en nuestra cabeza dijimos México, nos vamos a México”, recuerda.

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El conflicto armado que azotó el este del Congo marcó el destino de Jovani y su hermano, quienes llegaron a México bajo la protección de ACNUR y fueron recibidos por Casa Alianza.

Antes de decidir mudarse definitivamente, Jovani viajó en 2011 a México con su papá y su hermano para vivir el Mundial Sub-17 en el que el Tricolor se coronó campeón del mundo. (Foto cortesía: Jovani Rwabahenda)

En ese primer refugio, la adaptación fue dura: la familia lejos, la ausencia de conocidos y la barrera del idioma. Pero en medio de la soledad, el futbol fue el puente que lo acercó a otros jóvenes y a una nueva cultura.

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En su región sólo se habla Suajili y francés, por lo que aprender español exigió paciencia y coraje. El día a día transcurría entre actividades de la fundación y los partidos improvisados en canchas de barrio.

Aquel campeonato de la Selección Mexicana es muy recordado por actuaciones históricas de jugadores como Julio Gómez ante potencias como Alemania y Uruguay. (Foto: Twitter)

Pronto, el futbol dejó de ser solamente una actividad de rutina y se convirtió en la herramienta que le permitió entender los códigos, las amistades y la vida en México: “El futbol es una de las cosas que me facilitó aún más el hecho de estar en México”, afirma Jovani con gratitud.

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Ocho años entre la adaptación y las canchas mexicanas: el país que se volvió un segundo hogar

Su camino en el futbol mexicano lo llevó a probarse en la tercera división del Politécnico, en Aztecas Canamy y en la academia de Borussia Dortmund Poniente, dirigida por Agustín López Padilla.

En escuelas como Aztecas Canamy, Jovani logró formar auténticas familias, lo que lo llevó a decidir buscar la segunda nacionalidad como mexicano. (Foto cortesía: Jovani Rwabahenda)

En cada intento, la nacionalidad fue un obstáculo: “Me fue bastante bien, me quedé, pero tuve un problema, que no era mexicano. No pueden jugar extranjeros”. Las reglas federativas lo llevaron a la cuarta división, donde sí pudo sumar minutos de juego.

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El proceso de naturalización mexicana llegó tarde para su sueño profesional. Lesiones en el hombro y el tobillo le cerraron las puertas.

Jovani también se formó en la academia del Borussia Dortmund Poniente, dirigida por el profesor Agustín López Padilla. (Foto cortesía: Jovani Rwabahenda)

Sin embargo, el vínculo con quienes lo adoptaron no era algo que le pudieran arrebatar: “Estoy agradecido en general con México porque pasé toda mi adolescencia ahí. Aprendí muchísimo y me encanta. Para mí México es mi segundo país. Soy mexicano de carne y hueso”, destaca, orgulloso de su doble identidad.

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“Ese día el país se va a parar”: así se vive el sueño mundialista en el Congo

La clasificación de 2026, sellada tras vencer a Jamaica en el Estadio Guadalajara, rompió una espera de más de medio siglo y desató celebraciones tanto en Goma como en la diáspora congoleña.

La selección de Congo aseguró la clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica en el Estadio Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

Jovani nunca ha visto a la selección de su país jugar en una Copa del Mundo; la mayoría de los partidos importantes se celebran en Kinshasa, a más de mil 500 kilómetros de distancia.

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El pase al Mundial 2026 rompió una espera de más de medio siglo para el Congo y desató celebraciones enormes en regiones como Kinshasa y Goma. REUTERS/Arsene Mpiana

Por ello, el pase es más que significativo y se ha vivido como una victoria enorme entre todos los habitantes. “La ciudad nos vamos a parar todos, literal. Tenemos muchos conflictos aquí, pero ese día nos vamos a reunir todos y nos vamos a un poco olvidar de los problemas. Creo que para eso sirve el futbol, precisamente para unirnos”, asegura Jovani, convencido del poder de unión que tiene la redonda.

De Zaire al regreso histórico: República Democrática del Congo vuelve al Mundial después de 52 años

La memoria del Congo en las Copas Mundiales es lejana, marcada por la participación de Zaire en 1974.

La República Democrática del Congo vuelve al Mundial después de 52 años, tras la única memoria de Zaire en 1974. (Werner Otto)

El debut de en el Mundial 2026 no sólo fue una fecha más en el calendario, sino el inicio de una fiesta nacional. Contra todas las predicciones, la selección empató 1-1 frente a Portugal en su primer partido de grupo.

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El empate ante una potencia europea es motivo de celebración, pero la verdadera victoria, dice Jovani, está en ver a la gente reunida y orgullosa de su bandera.

El empate 1-1 ante Portugal en el Mundial 2026 se celebra como un resultado contra todas las predicciones y un momento para dejar todos los conflictos atrás para unirse y apoyar al país. Reuters/Troy Taormina

De esta manera, el regreso de la República Democrática del Congo al Mundial no borra el pasado, pero le da a toda una generación, y a alguien que se volvió un hermano tras encontrar hogar en México, una razón gigantesca para celebrar el presente.